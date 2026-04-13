『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』[復刻]『プロジェクトセカイ』×『あんさんぶるスターズ！！』スペシャルコラボ「[復刻]交わるせかいのアンサンブルガチャ」開催！

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロセカ）』について、2026年4月13日（月）より『あんさんぶるスターズ！！（以下、あんスタ！！）』とのスペシャルコラボを復刻開催いたします。

■「[復刻]交わるせかいのアンサンブルガチャ」開催！

開催期間：2026年4月13日（月）12:00～4月27日（月）23:59

4月13日（月）より、本コラボ限定の4人のメンバーが出現する「[復刻]交わるせかいのアンサンブルガチャ」を開催中です。

初めて獲得する一部の★4メンバーには、「ライブ衣装」、「限定スタンプ」、各キャラクターのサインをイメージした「限定カスタムプロフィール素材」も付属いたします。

「ライブ衣装」を獲得することで、他の着用可能キャラクターが着用できる衣装を「衣装ショップ」で製作可能になります。

＜「[復刻]交わるせかいのアンサンブルガチャ」メンバー＞

・★4「[共鳴する闘争心]東雲彰人」

ライブ衣装付き：［衣装名：ノウブル・ストリートスタイル］

スタンプ付き：[スタンプ]彰人：ついてこいよ

カスタムプロフィール素材付き：「あんさんぶるスターズ！！コラボ」彰人のサイン

・★4「[互いの武器を振るって]青柳冬弥」

ライブ衣装付き：［衣装名：シヴァルラス・カジュアルコーデ］

スタンプ付き：[スタンプ]冬弥：会えてよかった

カスタムプロフィール素材付き：「あんさんぶるスターズ！！コラボ」冬弥のサイン

・★4「[星のように輝くステージを]天馬司」

ライブ衣装付き：［衣装名：夜空に輝くスタースーツ］

スタンプ付き：[スタンプ]司：いい笑顔だな！

カスタムプロフィール素材付き：「あんさんぶるスターズ！！コラボ」司のサイン

・★4「[魔法と発明が織りなすショー]神代類」

ライブ衣装付き：［衣装名：マジカルショージャケット］

スタンプ付き：[スタンプ]類：とっておきだよ

カスタムプロフィール素材付き：「あんさんぶるスターズ！！コラボ」類のサイン

※コラボ限定メンバーは、今後再登場する可能性があります。

※他の着用可能キャラクターの「ライブ衣装」は、一部デザインやアクセサリの有無が異なることがあります。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■「[復刻]コラボ記念ログインキャンペーン」開催！

日時：2026年4月13日（月）12:00～4月27日（月）23:59

『あんスタ！！』とのコラボ復刻を記念して、「[復刻]コラボ記念ログインキャンペーン」を開催いたします。キャンペーン期間中にログインした方には、★2鏡音レン、★2KAITOと、「ASTRO DRINK」をプレゼントいたします。

※「ASTRO DRINK」は「ライブボーナスドリンク（大）」と同様に、使用するとライブボーナスを10回復することができます。

■[復刻] [プロジェクトセカイ×あんさんぶるスターズ！！]コラボ記念ログインストーリー公開！

プロローグ実施期間：2026年4月13日（月）12:00～4月27日（月）23:59

エピローグ実施期間：2026年4月28日（火）0:00～23:59

4月13日（月）より、「[復刻] [プロジェクトセカイ×あんさんぶるスターズ！！]コラボ記念ログインストーリー」を公開しております。

プロローグは4月13日（月）～27日（月）の期間中に公開され、コラボ期間終了後の4月28日（火）にはエピローグを公開いたします。

また、コラボ期間中はコラボ限定セカイやエリア会話が登場いたします。

コラボ限定の特別なストーリーをお楽しみください。

■「コラボ記念スタンプミッション」開催！

実施期間：2026年4月13日（月）12:00～4月27日（月）23:59

『あんスタ！！』とのコラボ復刻を記念して、「コラボ記念スタンプミッション」が開催中です。

キャンペーン期間中、スタンプカードのミッションをコンプリートすると、「ASTRO FES ジオラマ」や、「ASTRO DRINK」を入手することができます。

※開催スケジュールは予告なく変更する場合がございます。

※マイセカイで素材採取は、マイセカイの素材（家具製作に必要な素材）を採取した場合のみカウントされます。「祝祭のあまつゆ」の採取ではカウントされませんのでご注意ください。

※限定アイテム、限定家具の設計図は今後再登場する可能性があります。

■参考：『あんさんぶるスターズ！！』について

『あんさんぶるスターズ！！』は、Happy Elements株式会社（本社: 京都府京都市、代表取締役：新井 元基）が運営する個性豊かな男性アイドルたちをトップアイドルへプロデュースするiOS/Android向けゲームです。ストーリーとカード集めを中心に手軽に楽しめる『あんさんぶるスターズ！！Basic』、3Dで踊るアイドルが楽しめるリズムゲームである『あんさんぶるスターズ！！Music』の2つのアプリで展開しております。

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考：『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称：プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710(https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710)

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai)

配信開始日：配信中（2020年9月30日（水）配信）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：リズム＆アドベンチャー

メーカー：セガ/ Colorful Palette

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp

公式X（Twitter）：https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記：

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

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