株式会社ギグー、シリコンバレー企業との独占提携による AIエージェント事業を本格始動--国内大手通信事業者への試験導入を開始、採用支援・AI研修・DXコンサルの3新事業も同時展開

一般社団法人ソフトウェア協会

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）会員企業である株式会社ギグー（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：上田剛史）は、シリコンバレーのテクノロジー企業との日本国内初となる独占契約を締結し、AIエージェントを活用した次世代型業務システム・アプリケーション開発事業を本格始動しました。あわせて、採用支援・AI研修・DXコンサルティングの3つの新事業を立ち上げ、日本企業の技術競争力強化に向けた支援体制を急速に拡充しています。

AIエージェント事業の本格始動--シリコンバレー独占提携×国内大手通信事業者への試験導入

概要

日本のIT業界では、慢性的なエンジニア不足とAI導入の遅れという二重の課題が深刻化しています。こうした状況を打開すべく、株式会社ギグーはシリコンバレーのテクノロジー企業と、日本国内では初となる独占契約を締結。同提携に基づくAIエージェントツールの国内展開を開始しました。

このツールは単なる業務自動化にとどまらず、人がよりクリエイティブな仕事に集中できる環境を実現することを目的としており、現在は国内の大手通信事業者への試験導入（実証フェーズ）が進行中です。

主な特長

3つの新事業を同時展開--日本企業のDX・人材課題に包括対応

- シリコンバレー企業との日本国内初の独占契約により、最先端のAIエージェントツールを国内市場へ展開- 業務自動化にとどまらず、人材がよりクリエイティブな業務に集中できる環境を実現- 約130名の在籍エンジニアが顧客現場に直接赴き、課題整理から最適な効率化・改善プランの共同設計まで対応。提案力と実装力を兼ね備えた点が競合との大きな差別化要因

SES事業・AI事業に加え、以下の3事業を新たに開始しました。

１. 採用支援事業 経験者エンジニアのみを採用してきた同社のノウハウを外部企業にも提供。エンジニア採用に課題を抱える企業に対し、採用力そのものを支援するサービスとして、すでに複数社への支援実績があります。

２. AI研修事業 主に製造業・建設業などを対象に、業務改善やAI導入支援を行う研修サービスを開始。現場レベルでのDX推進を後押しします。

３. DXコンサルティング支援 AI研修と連携し、課題ヒアリングから改善プランの策定・実行支援までを担うコンサルティングサービスも展開。現場に根ざした支援体制が、従来の大手コンサルとの差別化につながっています。

これら3事業の立ち上げと並行し、毎月5～10名の経験者エンジニアを安定採用しており、SES・新規事業ともに売上は順調な成長軌道を描いています。

この成長を現場から支える人・想い--営業部長 久保晴香

こうした矢継ぎ早の事業展開の最前線に立つのが、営業部長の久保晴香氏です。

三重県出身。高校でデザイン科を経た後、自動車ディーラーで約6年間営業職を経験。30歳を前にワーキングホリデーで留学し、帰国後はIT業界未経験ながら2024年2月にギグーへ入社。わずか1年後の2025年1月に営業部長へ就任しました。

「AI教育は"難しいことを教える"より、"まず使ってみる"ことから始まると思っています。私たち自身が実践しながら、シリコンバレーのように"挑戦する文化"を日本に根付かせたいです。」

シリコンバレーの企業とのやり取りを通じ、「まず小さく試して改善する文化」に触れてきた久保氏。営業部長として最も大切にしているのは社員の「帰属意識」を高めることだといい、月1回以上の社内イベントを継続し、「ありがとうの積み重ね」を組織の推進力にしています。

久保氏のキャリアの歩みや同社が掲げる「挑戦する文化を日本へ」の詳細インタビューは、SAJ40周年特集記事をご覧ください。

▶ 詳細インタビュー記事はこちら：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_gigooo(https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_gigooo)

会社概要

株式会社ギグー 所在地：神奈川県藤沢市 代表取締役：上田剛史 事業内容：SES事業、AIエージェント活用事業、採用支援事業、AI研修事業、DXコンサルティング支援 公式サイト：https://www.gigooo.com/

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）加盟企業。一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）は、ソフトウェアに関わるあらゆる企業・団体・個人を繋ぎ、デジタル社会の実現を推進する業界団体であり、株式会社ギグーはその会員企業として活動しています。

【一般社団法人ソフトウェア協会】

一般社団法人ソフトウェア協会（略称：SAJ）は、ソフトウェアに関わるあらゆる企業、団体、個人を繋ぎ、デジタル社会の実現を推進する業界団体で、800社以上にご加入いただき、創立40周年を迎えることができました。これからもソフトウェアの未来を創造し、国内外のデジタル化推進に貢献してまいります。

入会お問い合わせ・詳細は以下ページよりご連絡ください。

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）事務局お問い合わせページ：https://www.saj.or.jp/contact/

【関連リンク】

インタビュー記事全文：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_gigooo

本企画のインタビュー記事一覧： https://www.saj.or.jp/40th_branding

SAJ 40周年記念サイト： https://40th.saj.or.jp/

一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)：https://www.saj.or.jp/(https://www.saj.or.jp/%E2%80%8B%E2%80%8B)

株式会社ギグー様 公式サイト：https://www.gigooo.com/(https://www.gigooo.com/)

