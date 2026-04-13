和の香りを世界へ- La Bottega、J-Scentと提携し、ホテルアメニティコレクションを展開

La Bottega Japan株式会社

La Bottega Collective(https://labottegacollective.com/)（本社所在地：イタリア・マルケ州、CEO：トッマーゾ・パチーニ）グループのLa Bottegaは、アジア太平洋地域でのさらなる事業拡大の一環として、日本発のユニークなフレグランスブランドJ-Scentのホテルアメニティコレクションの導入を発表しました。

2017年にJ-Scent創設者の天田 徹氏および彼のフレグランスクリエイターチームによって設立された同ブランドは、日本の美しさや四季の移ろいを、独自の文化的テーマと融合させて表現しています。豊かな日本文化、伝統、そして自然の美しさに着想を得て誕生したJ-Scentは、約20年にわたるフレグランス業界での経験を背景に、私たちの日常を取り巻く日本ならではの香りを表現することを大切にしています 。

J-Scentは日本の伝統と深く結びついている一方、その独創的かつ代表的なフレグランスにより、すでに世界的な成功を収めています。全24種類からなるコレクションには、花見酒やほうじ茶といった伝統的な香りに加え、日本の力士が使用する鬢付け油を表現した高い評価を得ている「Sumo Wrestler（力士）」の香りも含まれています。

J-Scent ホテル限定エッセンシャルコレクションは、2026年2月17日から20日に開催された「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー2026（HCJ 2026/HOTERES JAPAN）」において、La Bottega Collectiveのブースで特別プレビューとして正式発表されました。これにより、J-ScentはLa Bottega Collectiveによって日本市場での初の展示となりました。

本パートナーシップを通じて、J-ScentとLa Bottegaは「日本の香り」を世界のホスピタリティシーンへ届けることを目指します。新たに開発されたホテルコレクションのフォーミュレーションは、天然由来成分を用いて丁寧に設計されており、まずは代表となる一つの香りを中心に展開を開始します。

- Koiame（恋雨） ― 「雨」をテーマに、心に刻まれた愛おしい記憶を想起させる香りトップノートにはマンダリン、カシス、ピーチ、ベルガモットが広がり、ミドルノートにはローズ、ジャスミン、マグノリアが優しく重なります。雨が降り出す前の空気、静かな雨、そして雨上がりの日差しを思わせる香りが、ムスク、シダーウッド、モスのラストノートへと続きます。爽やかでフローラル、グリーンな香りは男女問わず楽しめ、日本国内ではトップセラーとなっています。- J-Scent CEOの島崎健志氏は今回のパートナーシップについて次のように述べています。「私たちは、La Bottegaと一緒にホテルコレクションの導入で一緒に取り組めるできることを大変嬉しく思います。私たちは、感覚と想像力を刺激する、真にユニークな香りを生み出しています。このパートナーシップを通じて、日本の美しさと香りを世界と共有できることを非常に誇りに思います。」- La Bottegaアジア太平洋地域ゼネラルマネージャーの岸 陽一郎は次のように述べています。「日本は、La Bottegaのアジア進出において特別な場所です。香りを通じて日本の精神を真摯に表現するパートナーとともに、ラグジュアリーホスピタリティの世界に日本の本質を届けられることを光栄に思います。このコレクションは、日本独自のアイデンティティとアジア太平洋地域全体への長期的なコミットメントを表しています。」

J-Scent ホテルコレクションは、ブランドが大切にする自然への想いを込めて開発・パッケージ化されています。すべてのボトルにはリサイクルプラスチックが使用されており、環境への配慮と敬意が、ホテルコレクションの基本理念として貫かれています。

J-Scent 恋雨コレクションは限定品として、La Bottegaを通じて展開されており、シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、ボディローション、ハンドソープ、バスソルトに加え、スキンケアセット、リップ＆ハンドケアセットでのラインアップを揃えています。製品は、コンパクトなミニチューブから容量の大きいボトルまで、幅広いサイズ展開で提供されています。

La Bottega Collective (ラ・ボッテガ コレクティブ）について

La Bottega Collectiveは、ラグジュアリーホスピタリティ向けに独自の製品やサービスを提供する新たなグローバルプラットフォームです。2025年9月、La BottegaのCEOトマッーゾ・パチーニのリーダーシップのもと、PEファインドThree HillsおよびRuffiniファミリーが保有するOu(r) Groupとともに設立されました。La Bottega Collectiveは、一連の企業買収と、業界をリードする企業の統合により誕生しました。

- La Bottegaは、イタリア・トレカステッリ（アンコーナ）に本社を置くラグジュアリーホスピタリティ向けビューティーエッセンシャル分野のリーダーであり、40年以上にわたる業界での専門知識を誇ります。世界中の1万軒以上の施設にサービスを提供しており、大手国際ホテルチェーンから象徴的な独立系ホテルまで幅広い顧客基盤を有しています。デザインとイタリアンエクセレンスに注力する企業として高く評価されており、世界で最も特別なフレグランス、ファッション、スキンケア、ヘアケアブランドとの名高いパートナーシップを有しています。- Vanity Groupは2011年に設立されたオーストラリアの企業で、ホスピタリティ向けビューティーエッセンシャル市場においてグローバルに展開しています。研究開発から製造、デザイン、コミュニケーションまで幅広いサービスを提供しており、同社が管理するライセンスブランドは75か国以上で流通しています。- Palatino Hospitalityは2015年に設立された、香港とパリにオフィスを構えるラグジュアリーホスピタリティ向けアメニティ（OS&E）の製造・流通のリーダー企業です。コンサルティング、デザイン、ビスポークプロジェクト開発（Colosseo部門）における革新的なサービスにより、世界的に高い評価を得ています。- Beltramiは1965年にベルガモで設立され、ホテル、スパ、スーパーヨット、プライベートジェット、レジデンス向けのビスポークラグジュアリーテキスタイルで世界における象徴的なブランドです。イタリアの職人による生産を通じて、伝統と革新を融合させ、独自の美意識と研究に基づき開発された「Autentica Fibra di Legno(R)」という木材繊維由来の象徴的な製品も保有します。- White Priveは2025年に立ち上げられた、La Bottega Collectiveのテキスタイル部門であり、世界のホスピタリティ向けコレクションの創出に特化しています。また、世界で限られた施設向けのビスポーク小売製品の開発や、著名なファッションブランドのライセンステキスタイルラインのデザインおよび流通も手がけています。

La Bottega Collectiveは、次のような世界で最も格式高いお客様とのお取引実績があります。パッサラクア ラゴ ディ コモ（Passalacqua Lago di Como）、クラリッジズ（Claridge’s）、ル ブリストル パリ（Le Bristol Paris）、JKカプリ（JK Capri）、シャトー・マーモント ロサンゼルス（Chateau Marmont Los Angeles）、アッパーハウス香港（Upper House Hong Kong）など。他にも、ブルガリ（Bvlgari）、フォーシーズンズ（Four Seasons）、マンダリン オリエンタル（Mandarin Oriental）、リッツカールトン（Ritz-Carlton）、ザ・ペニンシュラ（The Peninsula）、アマン（Aman）、ロッコ フォルテ（Rocco Forte）など、国際的に最も有名なホテルグループにもサービスを提供しています。

J-Scent（ジェイセント）について

J-Scentを展開する株式会社LUZは、1998年に先駆者およびクリエイターの天田 徹によって設立された日本のアーティスティック・パフューマリーハウスです。伝統、革新、そして洗練されたミニマリズムを融合させた香りづくりを特徴としています。多分野の専門家からなるチームが、美的感性と情熱、そして精緻さをもってフレグランスを創作しています。すべての香りは日本国内の自社ラボで丁寧に製造されており、最高水準の品質とクラフマンシップを実現しています。2004年に最初の香水を発表して以来、J-Scentは世界へと展開を広げ、2019年には「Best New Niche Fragrance Award」を受賞するなど高い評価を得ています。現在では、世界15か国以上で製品が販売されています。

La Bottega Collectiveのウェブサイトはこちら： https://labottegacollective.com/

J-Scentのウェブサイトはこちら：https://luzfragrance.com/j-scent/