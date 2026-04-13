国産素材にこだわったマルゲリータピザが、プライベートブランド自然派Styleから新登場！国産小麦を使用したもっちりとした生地をお愉しみください♪

生活協同組合連合会コープ自然派・オレンジコープ事業連合調理イメージ

2026年4月13日(月)から、コープ自然派（生活協同組合）のプライベートブランド自然派Styleより「自然派Style国産小麦のマルゲリータピザ」が新登場しました！国産小麦をつかったもっちりとした生地に有機トマトピューレを使ったソースを塗り、国産バジル、北海道産モツァレラチーズをトッピングしました。

【商品情報】

・商品名：自然派Style国産小麦のマルゲリータピザ

・参考価格：640円［691円(税込)］185g(1枚入) / 冷凍

・原材料：小麦粉（小麦（国産））、ナチュラルチーズ、有機トマトピューレ（有機トマト、食塩、有機レモン果汁）、イースト、食塩、バジル葉/膨張剤、クエン酸、（一部に小麦・乳成分を含む）

・注文受付開始：2026年4月13日(月)より［隔週掲載］

※商品はコープ自然派5生協(2府8県)に加入して利用いただけます※本商品は、生協ネットワーク21に加盟している生協でも取り扱われる場合がございます

自然派Style国産小麦のマルゲリータピザ

-国産小麦を使用

国産小麦の「ゆめちから」を使用しています。もちもちとした食感と強い生地の弾力が特徴です。もっちりとした食感に仕上がったピザ生地をお愉しみください。

-原料にこだわっています！

ピザ生地に使用している国産小麦をはじめ、トッピングには北海道産のモッツアレラチーズ、国産のバジルを使用しています。また、膨張剤はアルミフリーです。

コープ自然派の「国産派宣言」

コープ自然派では、食の安心・安全を求める活動を行ってきたなかで、食料自給率38％(※)の問題や、環境汚染問題などは、相互に関係しあう複合的な問題と捉えています。私たちは「国産派宣言」を掲げ、国内の農業や畜産、水産業を守ることで、食料自給率の向上をめざしています。

※日本の食料自給率はわずか38％(令和6年度カロリーベース / 農林水産省)

-有機トマトピューレ使用！

有機トマトに有機レモン果汁と食塩を加えた、素材本来の味わいが楽しめるトマトピューレをピザソースとして使用しています。

プライベートブランド「自然派Style」について

子どもたちに安全・安心なものを食べさせたい！国産原料を「選ぶ」ことで日本の農業を守りたい！子どもたちに安全で、安心できる食品を未来に残したい。そんな想いを大切に、利用する組合員の声を取り入れながら、日常生活に浸透している加工品を中心に商品ラインアップを広げている「自然派Style」は、2009年に生活協同組合コープ自然派が立ち上げたプライベートブランドです。

現在では、思いを共にする友好生協でつくるネットワーク「生協ネットワーク21」に加盟している9生協と２つの事業連合で商品開発を行い、商品の取り扱いを行っています。友好生協と共同で商品を取り扱うことで、今までロット数の問題でつくることができなかった商品開発も進んでいます。

「誰もが有機農産物を食べることができる社会へ」

コープ自然派は、生産者との顔の見える関係を大切にし自然と共存する暮らしをめざし、四国・関西のエリアで事業を展開。厳しい独自基準を設け、国産にこだわった食品添加物に頼らない商品やオーガニックや環境保全型農業で育まれた野菜を中心に取り扱う生活協同組合です。有機の学校をはじめとする有機農業を拡げる取組など多岐に渡り活動を行っています。

生活協同組合連合会 コープ自然派・オレンジコープ事業連合

［コープ自然派しこく・コープ自然派おおさか・コープ自然派兵庫・コープ自然派奈良・コープ自然派京都］

・所在地：〒651-2228 神戸市西区見津が丘３丁目８番５号

・公式サイト > https://www.shizenha.ne.jp/

・自然派Style > https://www.shizenha-style.jp/

・オンラインTable > https://table-shizenha.jp/



>>加入をご検討の方はこちら

https://www.shizenha.ne.jp/weekly-delivery/