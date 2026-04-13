【4/19締切】公式X（旧Twitter）で「伝説」を手に入れろ！原哲夫先生の直筆サイン入り等身大パネルが当たる、『北斗の拳』×コアフォースの超豪華リポストキャンペーンが終了間近。

株式会社ゆうき「北斗の拳」×「コアフォース」コラボ (C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

>> 北斗の拳特設サイトはこちら(https://coreforceshop.com/lp?u=hokutonoken)

▪公式X（旧Twitter）キャンペーン詳細

【伝説、再始動。】大好評につき、プレゼントキャンペーン第二弾が開催中！ アニメ『北斗の拳』放送×コアフォースのコラボを記念し、【原 哲夫先生の直筆サイン入り】等身大パネルをはじめとする、二度と手に入らない豪華非売品を手にするチャンス。

3/30（月）～4/19（日）まで、COREFORCE[@y_coreforce(https://x.com/y_coreforce/status/2038557345178165303?s=20)]のアカウントをフォロー＆対象投稿をリポストするだけで応募完了。この「祝宴」のフィナーレを、その目で見届けろ！

>> キャンペーン投稿はこちら(https://x.com/y_coreforce/status/2038557345178165303?s=20)

▪背景・目的

このキャンペーンは、アニメ『北斗の拳』の放送開始という歴史的瞬間を祝い、既存のお客様への感謝を形にすると同時に、新たなファンの皆様ともこの興奮を共有したいという想いから企画されました。

私たちはお客様に、「非売品の限定アイテムを手にする高揚感」と「世代を超えて愛される作品との一体感」を提供することで、コアフォースが提案する『健康と強さ』という新たなライフスタイルを体験していただき、より多くの方と豊かさを分かち合えるサービスを提供することを目指しています。

▪今後の展望

株式会社ゆうきは、今後も皆様の毎日に笑顔をお届けできるキャンペーンを企画してまいります。

製品を通じてお届けする価値はもちろん、お客様ひとりひとりの生活に寄り添った特別な体験を、これからもお届けし続けることを大切にいたします。

- コアフォースとは -

健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。

健やかな毎日のために、スポーツの楽しみのために、そして洗練された装いのために。

コアフォースはいつでもどのようなシーンにもフィットする、さりげない高級感を兼ね備えたアクセサリーです。

会社概要

社名 株式会社ゆうき

設立年月日 2001年

代表取締役社長 小田 耕二

住所 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5

公式HP https://www.coreforce.jp/