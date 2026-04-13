Qoo10、再販を望む声に応え「UHAグミサプリ むくみケア」をQ ONLYで独占販売！

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、UHA味覚糖株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山田泰正）の機能性表示食品「UHAグミサプリ むくみケア」を、Qoo10だけで買えない「Q ONLY」として、2026年4月1日（水）から、UHA味覚糖 Qoo10公式ショップにて販売を開始しました（※予約販売）。

UHA味覚糖Qoo10公式ショップURL：https://www.qoo10.jp/shop/uha-mikakuto

「UHAグミサプリ むくみケア」は、顔のむくみが気になる20～60代女性向けに、植物性原料100%・保存料不使用で開発した機能性表示食品のグミサプリメントです。2025年の発売後からSNSで話題となり、Qoo10や店頭で売り切れが相次ぎ、原料調達が追いつかず2025年秋に一時終売となっていました。

昨今、内側から健康的で美しい姿を目指す“インナービューティー”への関心が高まる中、Qoo10では「体の内側から美しく」をテーマにしたインナービューティー特集ページを2025年8月より展開し、特に美容意識の高い若年層に向けた商品の展開を増やしています。その中で「UHAグミサプリ むくみケア」は、日常的に取り入れやすいインナーケア商品として、Qoo10と親和性が高く、昨年度のQoo10 AWARDS 2025でのUHA味覚糖Qoo10公式ショップの新人賞受賞もあり、今回Qoo10公式ショップで独占先行して展開することとなりました。

Qoo10は今後も、インナービューティー・ヘルスケア領域における商品ラインナップのさらなる拡充を進め、トレンドに敏感な女性ユーザーが求めるアイテムをいち早くお届けできるよう取り組んでまいります。

■商品概要

商品名：UHAグミサプリ むくみケア

内容量：14日分（28粒）

公式ショップ：【公式】UHA味覚糖 Qoo10公式ショップ（予約販売のみ）

ショップURL：https://www.qoo10.jp/shop/uha-mikakuto

■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

URL：http://www.qoo10.jp/

本社所在地： 東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング 13F

事業概要： インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10 :http://www.qoo10.jp/

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 ※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■お客様からのお問い合わせ先

Qoo10 サポートセンター（受付：平日 9：30-17：30、土・日・祝日休み）

問い合わせ先：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/CS/NHelpContactUs.aspx