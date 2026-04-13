「CREAL for JAL」、リニューアル記念

クリアル株式会社

クリアル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：横田 大造、以下「当社」）は、当社が運営する不動産ファンドオンラインサービス「CREAL（クリアル）」とJALとの提携プログラム「CREAL for JAL」がリニューアルしたことを記念して、本日4月13日より最大16,700マイルが当たるキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンは、対象期間内にCREAL for JALにて新規に投資家登録を行い、1万円以上の投資実行して頂いた方対象に、通常特典に加えて500マイルを積算いたします。さらに新規および既存の投資家を対象に、CREAL for JALにて累計50万円以上の投資実行をして頂いた方の中から抽選で10名様に15,000マイルを積算し、最大で16,700マイルを積算するものです。

- キャンペーン内容

期間：2026年4月13日（月）～2026年6月12日（金）

特典：

１.新規：2026年3月16日（月）～2026年6月12日（金）までに新規投資家登録＋投資実行1万円以上をした方 → 全員に500マイル積算

２.新規および既存：2026年3月16日（月）～2026年6月12日（金）までに投資実行50万円以上をした方 → 抽選で10名様に 15,000マイル積算

※詳細はプログラムURL(https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2026/creal-mile-campaign/)をご覧ください。

- CREAL（クリアル）最新ファンド情報

ファンド名：文京千石レジデンス

募集金額：144,300万円

想定利回り：5.3%

募集開始日： 2026年4月17日（金）20：00～

想定運用期間：2026年5月29日（金）

～2028年5月31日（水）

クリアル株式会社について

クリアル株式会社では、「不動産投資を変え、社会を変える。」というミッションのもと、あらゆる投資ニーズに応える3つのサービスを展開しております。

１. 不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL（クリアル）(https://creal.jp/)」

２. 個人向け不動産投資運用サービス「CREAL PB（クリアルピービー）(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)」

３. 機関投資家や超富裕層向けの資産運用サービス「CREAL PRO（クリアルプロ）(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」

「CREAL(https://creal.jp/)」は、1万円からインターネット上で不動産投資ができる、不動産投資オンラインマーケットです。今まで個人では投資の機会を得ることが難しかった一棟レジデンス・保育所・ホテル・オフィス・店舗・物流施設などの多彩な不動産への投資機会を、クラウドファンディング技術を活用して提供しています。

※関連記事：不動産クラウドファンディングとは？仕組み・他の不動産投資商品との比較表付き(https://creal.jp/blogs/crowd-funding/1982/)

「CREAL PB(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)」は、1,000万円台から投資ができ、ミドルリスク・ミドルリターンで中長期的な資産形成を目的とした個人向け不動産投資運用サービスです。「CREAL」を通じて不動産投資を学んだ個人投資家が、より大きなリターンを目指してステップアップするサポートも行っています。

「CREAL PRO(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」は、およそ1億円から利用ができる、機関投資家や超富裕層向けの資産運用サービスです。「CREAL」で運用する数億円の不動産をバルクでプロに売却・運用するなど、CREALとのシナジー効果も生み出しています。

会社概要

クリアル株式会社

URL︓https://corp.creal.jp/

本社︓東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階（グループ総合受付）

設立︓2011年５月11日

代表︓代表取締役社長 執行役員 CEO 横田 大造

資本金︓3,452,407,050円（2026年3月末時点）

事業内容︓不動産ファンドオンラインマーケット/個人向け不動産投資運用サービス/機関投資家・超富裕層向けの不動産ファンド運用サービス

免許等︓不動産特定共同事業 許可番号 金融庁長官・国土交通大臣 第135号／金融商品取引業（第二種金融商品取引業、投資助言・代理業）

登録番号 関東財務局長（金商） 第2898号／宅地建物取引業 免許番号 東京都知事（2） 第100911号

上場市場︓東京証券取引所グロース市場（証券コード: 2998）