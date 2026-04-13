【Dior】ベビー ディオール 2026年フォール コレクション

クリスチャン・ディオール合同会社(C) TOM JOHNSON

ベビー ディオール 2026年フォール コレクションは、ヴェルサイユの華麗さにオマージュを捧げ、18世紀のエッセンスをミニチュアのワードローブで表現しています。魅力的な3章構成の物語です。

最初の章「ル グラン ボスケ」は、ヴェルサイユ宮殿の庭園からインスピレーションを得ています。この牧歌的なコレクションは、クリスチャン・ディオールが愛した自然の多面的な美しさを彷彿とさせる、輝くような色合いとプリントモチーフをあしらった、洗練されたアイテムで構成されています。ボーイズアイテムは、ストライプとパステルカラーで彩られた快適な装いをお楽しみいただけます。

第2章「ル プティ トリアノン」は、マリー・アントワネットのエレガンスを詩的に表現しています。ピンクを基調としたフォーマルなドレスに、サニーイエローがアクセントとして加えられています。様々なパターンは、ディオールのディテールの美学をこの上なく体現しています。

夢のような旅を続ける次なるテーマ「ヴェルサイユ ビーチ」では、海辺への逃避行が描かれています。ショートパンツ、セーラーカラー、スイムウェア、そしてメゾンのタイムレスなコードによって引き立てられた夏らしいカラーパレットが、楽しいビーチでの一日を陽気に表現しています。

子供時代のフレッシュさと自由が息づく、遊び心あふれる物語です。ベビー ディオール 2026年フォール コレクションは、全国のベビー ディオールお取り扱いブティック及び公式オンラインブティック(https://x.gd/dcNse)にてご覧いただけます。

(C) TOM JOHNSON(C) TOM JOHNSONキッズ シャツドレス \135,000 ~キッズ ロングスリーブ Tシャツ \56,000 ~キッズ Tシャツ \51,000 ~キッズ シュシュ \49,000

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