【YUIME株式会社】新経営体制に関するお知らせ

YUIME株式会社

YUIME株式会社（本社：東京港区、代表取締役：上野耕平、以下「YUIME」）は、中長的な成長戦略の実行および将来的な資本市場への対応を見据え、経営基盤の強化とガバナンス体制の高度化を目的とした新たな経営体制を構築する事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

YUIMEは、「日本の一次産業を、世界の一流産業にアップデートする」というビジョンのもと、日本の農業が抱える構造的な課題の解決に挑んでいます。このミッションの実現に向けた具体的な事業として、外国人材および日本人材の双方を対象とした就農支援事業を急成長させています。



今回の新経営体制の構築は、事業成長の持続性と、資本市場から求められる経営の透明性・規律性を両立させることを目的としたものです。

新経営体制構築の背景

日本の一次産業を取り巻く環境は、高齢化や慢性的な人手不足に加え、地域産業の持続可能性、外国人材活用を巡る制度・社会的要請の高度化など、複合的かつ構造的な変化の渦中にあります。

YUIMEはこれまで、特定技能外国人を中心とした繁忙期派遣モデルの確立、日本人コア人材の育成・就労支援、農業法人・地域事業者との中長期的なパートナーシップ構築を通じ、現場起点での事業拡大を実現してきました。

今後は、事業領域の拡張、全国規模での展開、さらにはグループ経営の高度化を進めていく中で、より高度な経営判断と説明責任を果たす体制の構築が不可欠となっています。

このような認識のもと、YUIMEは新たな経営体制を構築し、中長期的な企業価値の最大化に向けた経営基盤の強化を図ってまいります。

新役員体制

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38488/table/34_1_33960937352cdcb6ef8fc55fd286529c.jpg?v=202604130451 ]

※新任

新任役員

社外取締役

David Snoddy（デービッド・スノーディ）

根津アジア・キャピタル・リミテッドの創設者兼マネージングパートナー。

ハーバード大学在学中の1988年、上智大学への留学で初来日。1991年ハーバード大学を首席で卒業。卒業後、東京のSGウォーバーグにジュニア株式アナリストとして就職。その後、コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメントの日本中小型株ファンドマネジャー、ソロス・ファンド・マネジメントの東京オフィス代表、タイガー・マネジメントの東京オフィスマネージングディレクター、スピードウェル・アドバイザーズの最高投資顧問などを歴任し、30年以上にわたり日本株投資に携わる。2025年8月にYUIME社外取締役に就任。

著書に『投資家をファンに変える「株主ケア」』（アスコム）がある。

社外取締役

反田 広人（そりた ひろと）

グローバル・ブレイン株式会社 インベストメントグループ ディレクター。

法政大学卒業後、英国マンチェスター大学にて開発学の修士号を取得。豊田通商株式会社にてアフリカ向け自動車関連業務に従事し、南アフリカ地域統括拠点での駐在を経験。

2021年より独立系ベンチャーキャピタルのグローバル・ブレインに参画。アフリカを中心とした新興国スタートアップへの投資をリードするとともに、投資先企業の成長戦略・ガバナンス構築にも深く関与。YUIMEにおいては、シリーズAおよびBラウンドの資金調達をリード投資家として牽引し、2025年8月より同社社外取締役に就任。また株式会社HAKKI GROUPの社外取締役も務める。

監査役

吉村 則起（よしむら のりき）

弁護士法人 上野・吉村法律事務所

1989年に司法試験に合格後、1992年に最高裁判所司法研修所を修了し、弁護士登録。小野総合法律事務所に入所。その後、2019年に弁護士法人 上野・吉村法律事務所を開設。2015年より大東港運株式会社（証券コード：9367）監査役を務める。2025年9月よりYUIME株式会社監査役に就任。



監査役

村上 宗真（むらかみ そうま）

ゼノ・インベストメンツ株式会社 代表取締役

2014年に金融庁に入庁。金融商品取引法改正や、フィデューシャリーデューティ関連施策整備を担当。また、地域金融機関競争政策を担当した際に、金融行政方針や金融レポート、金融仲介改善に向けた検討会議報告書執筆等に従事。その後、EYアドバイザリー・アンド・コンサルティングにて、大手金融機関経営戦略・事業 戦略策定・実行支援及び規制対応支援に従事したのち、ウェルスナビ株式会社にてCEOの下、 全社戦略の立案から実行、新規事業の立案から実行、金融業免許の取得等をリード。

2025年9月よりYUIME監査役に就任。

執行役員 CFO

鎌田 修（かまだ おさむ）

東京大学卒業後、株式会社東海東京インテリジェンス・ラボに入社。アナリストとして、建設及びゲーム業界における上場企業調査分析や機関投資家向け情報発信に従事。株式会社東京スター銀行では、中小企業を中心としたM&Aアドバイザリーを手がける。その後、メタバース領域のスタートアップ株式会社Syamon・株式会社HIKKYでCFOに就任。コーポレート機能の構築・事業計画策定・資金調達等を実行。また、株式会社メドレーにて、ファイナンス統括部門下で、IR・M&A業務全般に従事。

2025年12月よりYUIME執行役員 CFOに就任。

執行役員 海外事業

知念 孝（ちねん たかし）

京都大学卒業後、丸紅株式会社に入社。約30年間に渡り食料・穀物部門で国内外の食品関連ビジネスに従事。食品原料・加工食品などの輸入、大手量販店や外食チェーンへの販売を担当した後、食品分野の事業投資や事業会社管理（日本、米国、中国、デンマーク、ベトナム）を担当。インドネシア駐在時にはコーヒー・香辛料・海老などを日本および米国に輸出。2024年9月に丸紅を退職、2025年4月よりYUIME執行役員（海外事業）に就任。インドネシアの知見を活かして、現地での人材確保および人材教育事業開始に向けてYUIMEのインドネシア法人設立を準備中。

■YUIME株式会社

設立 ：2012年7月

代表者：上野 耕平

所在地：東京都港区赤坂1-4-1 赤坂KSビル5階

URL ：https://www.yuime.co.jp/index