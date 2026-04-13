“1本6役” ごわつき*¹が気になる肌にうるおいを与え、やわらかくツヤのある肌に整える「ジュリーク RO フェイスオイル」がソーシャルプロダクツ・アワード2026ソーシャルプロダクツ賞を受賞しました。

株式会社ピーオーグローバル

オーストラリアのオーガニックコスメブランド＜ジュリーク＞（所在地：東京都品川区 株式会社ピーオーグローバル 代表取締役：田端孝紘）は、一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会が主催するソーシャルプロダクツ・アワード2026において、ごわつき*¹が気になる肌にうるおいを与え、やわらかくツヤのある肌に整えるローズの美容オイル「RO フェイスオイル」がソーシャルプロダクツ賞を受賞したことをお知らせいたします。

*¹乾燥による

ソーシャルプロダクツとは

企業や組織、個人などが、生活者だけでなく社会全体のことを考えて開発した商品・サービスです。

環境配慮、フェアトレード、地域活性化、障がい者支援など、さまざまな社会課題の解決に貢献するものであり、持続可能な社会の実現につながるものとして位置づけられています。

ソーシャルプロダクツ・アワード（SPA）とは

一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会が主催する、ソーシャルプロダクツの普及・推進を目的として創設された、日本で初めての表彰制度です。

社会性と商品性の両面から優れた商品・サービスを評価し、その価値を広く発信することで、持続可能な社会の実現を目指しています。

https://www.apsp.or.jp/socialproductsaward/

RO フェイスオイルについて

RO フェイスオイルは、肌ダメージ*²に着目したローズエキス配合の、やわらかくツヤのある肌に整える美容オイルです。

世界で唯一、ジュリーク オーガニック認証自社農園でしか栽培できないオリジナルローズ“ジュリーク”から、超臨界CO2抽出法によって従来の抽出法では得にくかった成分を含むエキス「超臨界抽出ローズエキス」*³を抽出することに成功。2022年、そのエキスを配合したはじめての*⁴ドライフェイスオイル*⁵、RO フェイスオイルが誕生しました。

乾燥などによる肌ゆらぎと香りに着目したRO フェイスオイルは、うるおいを与えてキメを整え、やわらかくツヤのある肌印象へ導きます。さらさらとした軽やかなテクスチャーと心が満たされるようなジュリークローズの香りは、ローズが咲き誇る農園の中に立ち止まっているかのような臨場感と幸福感をもたらし、スキンケアタイムが香りに包まれる贅沢時間に。1本6役（化粧水前のブースター*⁶、化粧水後の保湿ケア、オイルパック、マッサージオイル、メイクにつやをプラスするオイル、毛先・爪先のケア）とマルチな使い方ができるアイテムです。

² 紫外線や室内環境による乾燥やうるおい不足 ³ ハイブリッドローズ花エキス（保湿、キメ、ツヤ、整肌成分） ⁴ ジュリークにおいて ⁵ テクスチャーによる *⁶ 肌を柔らかくすること

審査員コメント

「植物の生命力をそのまま肌へ届ける」という理念のもと、自社農園での無農薬・無化学肥料栽培から製品化までを一貫して行う製造体制を実践している点が高く評価される。バイオダイナミック無農薬有機農法に加え、超臨界CO2抽出法の採用や香り研究への取り組みなど、化粧品の枠を超えた価値創出が図られている点も特徴的である。

自然素材を活かした製品設計とともに、その透明性を丁寧に説明・証明している姿勢は、ブランドとしての信頼性を支えている重要な要素である。製品の価値が明確に整理されており、成分へのこだわりや開発背景が説得力を持って伝えられている。

ブースターやバスタイムなど多様な使用シーンへの適応性も備えている。ブランド理念と商品機能が無理なく結びつき、プロダクト全体の完成度を高めている。自然との調和を目指した継続的な取り組みを体現した製品である。

ROフェイスオイル誕生背景

ROフェイスオイルは、日々の環境変化などにより肌のごわつき*¹やキメ・ツヤの乱れを感じやすい方に向けて、植物や香りの恵みを取り入れたアイテムとして誕生しました。私たちが取り組んだのは、オリジナルローズジュリークの成分を丁寧に抽出した新エキスの開発です。乾燥や外的要因でゆらぎがちな肌に寄り添う発想から生まれました。

現代ならではの肌悩みに、オリジナルローズジュリークの恵みをお届けします。



*¹乾燥による

ジュリークについて

ジュリークは1985年に科学・薬草学に造詣の深い学者、クライン夫妻によってオーストラリアで生み出されたオーガニックコスメブランドです。南オーストラリアのアデレードにあるオーガニック認証自社農園で月や太陽、宇宙の歴に沿って植物を栽培・手済みで収穫をし、独自製法でパワフルな植物の力を最大限商品に取り入れてきました。

手に取りたくなるような香りとスキンケア効果、地球環境への影響を軽減する取り組みを創業当時から継続的に取り組んでいます。

ジュリーク 公式ウェブサイト： https://jurlique-japan.com/

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【掲載商品のクレジット表記】

ジュリーク

【お客様お問い合わせ先】

株式会社ピーオーグローバル ジュリーク

お客様フリーダイヤル：0120-400-814

※2026/3/1より、グループ内編成の為、社名が変わりましたが、その他の情報に変更はございません。

【公式サイト・SNS】

公式サイト：www.jurlique-japan.com

Instagram：https://www.instagram.com/jurlique_jp

【この情報に関してのお問い合わせ先】

ジュリークPR

E-MAIL:Jurlique.Japan.PR@jurlique-japan.com

〒141-0031

東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ第２五反田ビル1階