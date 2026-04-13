はじめてのムダ毛ケア*1を「ワクワクする時間」にしたい鈴木ハーブ研究所　最大56％OFF*2の数量限定スターターキット販売開始

株式会社 鈴木ハーブ研究所

株式会社鈴木ハーブ研究所は、2026年4月13日(月)より「2026年限定ムダ毛ケア*1スターターキット」を公式特設ページのみの数量限定で販売開始いたしました。初回ご購入の方のみ、最大56％OFF*2の限定価格です。また、定期初回購入時の限定特典として＜大人向け＞＜子ども向け＞で選べる2色のリップケースをご用意。さらに＜子ども向け＞を選択の方には、定期2回目のお届け時に弊社オリジナルキャラクターつるぺんの「つるスベシール」をプレゼントいたします。

【きっかけは体毛ケアを「ワクワクする時間にしてほしい」という想いから】

近年、体毛ケア（ムダ毛ケア）は年齢を問わないテーマのひとつとなっており、お子さまの体毛ケアに関して悩む保護者の方も増えています。弊社の調査（2025年4月）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000137.000076897.html)では、体毛が気になり始めたきっかけとして、小学校低学年では「親目線での気づき」が約半数を占める一方、高学年では「本人の意思」の割合が増加する傾向が見られました。このような変化の中で、体毛に対して「恥ずかしい」といったネガティブな感情が伴う場合も少なくありません。

体毛ケア製品を取り扱う当社は、商品だけでなく「ケアの時間を少しでも楽しく感じられる体験」をお届けしたいという想いから、届いた瞬間からワクワクできるような特典を詰め込んだキットをご用意しました。パイナップル豆乳ローションプレミアムを使った初めての体毛ケアの時間が、前向きなひとときになることを願っています。

*1 ムダ毛ケアとは、ムダ毛処理後の肌を整えお手入れを楽にすることです。

*2 パイナップル豆乳ローションプレミアム1点、リップケース1点、スタートガイド付き定期2カ月コース…通常価格5,160円（税込）のところ、初回限定価格2,250円（税込）／限定価格は初回購入時のみ適応

【商品ラインナップ】

※スターターキットは定期購入でのお届けとなります。スターターキット価格は初回購入時のみ適応となります（2回目のお届けでは以降は適応されません）。数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

＜パイナップル豆乳ローションプレミアム1本＞

通常価格：5,160円（税込）→キット価格：2,250円（税込）

＜パイナップル豆乳ローションプレミアム3本＞

通常価格：14,160円（税込）→キット価格：6,750円（税込）

＜パイナップル豆乳ローションプレミアム1本+パイナップル豆乳除毛クリーム1本＞

通常価格：8,140円（税込）→キット価格：3,740円（税込）

＜パイナップル豆乳ローションプレミアム3本+パイナップル豆乳除毛クリーム1本＞

通常価格：17,140円（税込）→キット価格：8,240円（税込）

【商品ページ】

公式特設ページはこちら :https://cp.s-herb.com/PKG1Q_SS

※鈴木ハーブ研究所公式特設ページのみでの販売となります。

※購入ページに進むとローション1本・3本、除毛クリームのご購入をご選択いただけます。

商品ページ：https://cp.s-herb.com/PKG1Q_SS(https://cp.s-herb.com/PKG1Q_SS)

◆スターターキット限定特典

・スターターキット専用の特別な外箱でお届け（定期初回・2回目まで）

・＜大人向け＞＜子ども向け＞に合わせて、リップケース（660円相当）をプレゼント

・＜子ども向け＞をご選択の方には、お子さまと一緒に読めるオリジナル使い方ブックを同封

・＜子ども向け＞をご選択の方には、2回目お届け時に「つるスベシール」（420円相当）プレゼント

会社概要

株式会社鈴木ハーブ研究所

代表取締役社長：鈴木さちよ

本社所在地：〒319-1112

茨城県那珂郡東海村村松2461

URL：https://s-herb.com

設立年：2004年9月

従業員数：45人

事業内容：化粧品の研究開発・販売