浮遊する藻類『FUYUSO』、アクアパーク川越にて販売開始

パス株式会社

パス株式会社（東京都渋谷区： 東証スタンダード市場 コード番号3840）の連結子会社である株式会社アルヌール（東京都渋谷区、代表取締役：星 淳行、以下「アルヌール」）は、培った海藻培養技術を応用した新感覚のアクアインテリア、浮遊藻類『FUYUSO（フユウソウ）』をリリースいたしました 。渋谷「翠堂明」でのローンチに続き、この度、埼玉県川越市のアクアリウムの聖地「アクアパーク川越」にて、販売を開始いたします。

浮遊藻類「FUYUSO」設置

■ テクノロジーを、ネイチャーポジティブの種へ。

「ヒトと地球に、美と健康を。」を掲げるバイオテック企業・アルヌールが生み出した『FUYUSO』は、微細・大型藻類の培養技術を核に、「実験室生まれ」の海藻を現在世界中で失われつつある「藻場」の回復や生物多様性の維持、すなわちネイチャーポジティブ（自然再興）への貢献を目指すアルヌールの研究プロセスから生まれた「環境アート」です 。渋谷のストリートカルチャーから産声を上げた『FUYUSO』が次に選んだ場所は、高度なアクアリウム技術で生態系を再現し、水生生物の美しさを通じて「自然再興（ネイチャーポジティブ）」を提案するプロフェッショナルであり新しい水族館である「アクアパーク川越」です。観賞植物の枠を超え、アクアリストたちの審美眼をも「ひと泡ふかせる」次世代の癒し体験と地球環境の再生に目を向けるきっかけを提案します 。

（浮遊藻）とは？ https://fuyuso.shop/

■ 商品の特徴： 静寂と呼吸のアート

1. 浮遊する藻類

『FUYUSO』最大の特徴は、ボトルの中で藻類が煙のように、あるいは雲のように漂い続ける「浮遊感」です。均一に混ざり合うのではなく、有機的な濃淡を描きながら留まるその姿は、見る角度によって表情を変える生きた抽象画のようです。

2. 光合成を視覚化する「呼吸の泡」

光を浴びた『FUYUSO』は、ゆっくりと光合成を行います。時折、極小の酸素の気泡が生まれ、キラキラと輝きながら水面へ昇っていく様子を観察できます。静止しているように見えて、確かに生きている。その静かな生命活動は、眺める人の呼吸も整えます。

3. 環境負荷を抑えた「都会のオアシス」

土を使わず、頻繁な水やりも不要。デスクの片隅やリビングなど、光が透ける場所に置くだけで、そこが小さなアクアリウムのような癒しの空間に変わります。

「アクアパーク川越」

■ なぜ「アクアパーク川越」なのか？

アクアパーク川越は、単に水生生物を展示する場所ではありません。水草や魚たちが織りなす生態系をミニマムに再現するアクアリウムの技術は、まさに地球環境を凝縮した知恵の結晶です 。水生生物の美しさと奥深さを知るプロフェッショナルが集い、バイオテクノロジーが生んだ『FUYUSO』と共に、自然と共生する未来への対話を深める「ネイチャーポジティブ」の最前線です 。

■ 今後の展開：自治体・企業との連携募集

アルヌールでは『FUYUSO』を通じ、ネイチャーポジティブや藻場の再生に関するワークショップや展示・販売を行う自治体・企業様を募集しています 。また、海藻の培養など研究の受託もお受けしております。

■ 販売・展示詳細

販売場所：アクアパーク川越

展示内容：『FUYUSO』の展示販売、藻類による環境貢献を紹介するパネル展示

■ 取扱店舗

【アクアパーク川越（AQUAPARK KAWAGOE）について】

URL：https://www.midoridoumei.com/

Instagram : https://www.instagram.com/midori.doumei/

住所：埼玉県川越市新富町2-11-8 HAMAYA BLD５階

運営会社：Gaia Japan 株式会社

【ネイチャーポジティブを共に歩むパートナー：アクアパーク川越】

アクアパーク川越は、水生生物の美しさを通じて「自然との共生」を提案するスペシャリスト集団です。水草や魚たちが織りなす生態系をミニマムに再現するアクアリウムの技術は、まさに地球環境を凝縮した知恵の結晶。今回、藻類の力で未来を創るアルヌールの理念と、自然再興（ネイチャーポジティブ）への想いが合致し、販売拠点としての提携が実現しました。水質管理のプロが認めた『FUYUSO』の生命力を、ぜひその目でお確かめください。

■株式会社アルヌールについて https://www.alnur.jp/

会社名：株式会社アルヌール

本 社：東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号 JPR原宿ビル

R&Dセンター：東京都豊島区高田一丁目25番３号

代表者：代表取締役 星 淳行

事業概要：「藻類で未来を藻造する」をミッションに掲げるバイオテック企業。微細・大型藻類の培養技術を核に、食品やエネルギー、そして今回のインテリア分野へと可能性を広げている。

https://fuyuso.shop/(https://fuyuso.shop/) ※ネットからもご注文可能です。