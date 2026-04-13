東京ポップアップが開催から3日で来場者数1.3万人を突破！待望の「大阪開催」も2026年10月に決定。

株式会社 MUSINSA JAPAN

韓国を代表するファッションプラットフォーム「MUSINSA（ムシンサ）」は、2026年4月10日（金）より17日間、東京・渋谷の

「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」にて、日本最大級のポップアップストア『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2026』をオープンいたしました。

オープンから3日間で、昨年の熱狂を超える1.3万人以上の皆さまにご来場いただきました。また、オープン初日の来店後にオンラインストアで商品を購入した方の数は前年比で約2倍に増加いたしました。今回初導入した人気ランキングの公開や、インフルエンサーによるキュレーション展示が来場者の購買意欲を後押しした形となり、日本におけるK-ファッションへの関心の高さを改めて実感するスタートを切りました。

また、昨年に続く反響を受け、2026年10月には待望の関西初進出となる「大阪開催」を決定いたしました。

「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2026」には、ソウルで高い人気を誇るデザイナーズブランドから、MUSINSAが注目するライジングブランド、さらにはビューティーカテゴリまで計79ブランドが参加しています。トレンドに敏感な日本の若い世代へ、韓国の「今」を代表するブランドをオフラインで直接体験できる貴重な機会を提供。韓国の注目ファッションブランドが一堂に会するプラットフォームとしての姿を提示し、「さらに多くの新しいブランドを日本の皆様へ届けたい」という強い想いから今回の開催にいたりました。

■ 開催概要

■注目コンテンツ！SNS投稿で参加できる「ビューティースコープ」など。

- イベント名： MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2026- 開催期間： 2026年4月10日（金）～ 4月26日（日）- 開催場所： MEDIA DEPARTMENT TOKYO（東京都渋谷区宇田川町19-3付近）- スペース：地上3フロア/約347坪（約1,147平方メートル ）- 入場料： 無料 ・事前予約受付： 2026年3月25日（火）10:00より、MUSINSA公式LINEにて受付（https://global.musinsa.com/jp/promotion/tokyopopup26）- 参加予定ブランド（一部）：【日本オフライン初】 BADBLOOD、DIMITRI BLACK、PLACE STUDIO、ESCAPEFROM、TRILLION等【ファッション】 CRANK、AAKAM、ILLIGO、ASON、BAUF等【ビューティー】 MUSINSA STANDARD BEAUTY、Oddtype、VODANA 等

会場をさらに盛り上げる特別な体験型コンテンツとして、K-ビューティーのトレンドとライフスタイルを堪能できるブースを用意しています。

- 「Beauty Scoop（ビューティースコープ）」：指定のハッシュタグとともに会場の様子をSNSに投稿することで、「3秒チャレンジ」企画に挑戦いただけます。成功した方には、現地ソウルでも話題のK-ビューティー商品の現品やサンプルをプレゼント。最新の韓国コスメを楽しみながら手に入れられる、五感で楽しむ体験型イベントです。

■待望の関西初進出！2026年10月「大阪」での開催が決定

- 「I’m donut ?」× MUSINSA 限定セット販売：日本で絶大な人気を誇る生ドーナツ専門店「I’m donut ?」との特別なコラボレーションが実現。韓国で高い支持を得るトップ4のフレーバーを詰め合わせた「MUSINSA特別セット」を販売いたします。1日250個限定（先着順）での販売となり、オープンから連日完売が続く、本ポップアップを象徴する人気コンテンツとなっています。

昨年度の東京開催における成功を受け、かねてより多くの熱烈なリクエストをいただいていた関西圏への初進出を決定いたしました。

利用者アンケートにおいても、次回の開催地として「大阪」を望む声が圧倒的に多く、こうしたお客様の期待に直接お応えする形で、2026年10月の大阪ポップアップ開催が正式に決定いたしました。

MUSINSAは、この大阪進出を皮切りに、日本のより広い地域でK-ファッションの魅力を身近に体験できる機会を創出していきたいと考えています。開催場所や詳細なコンテンツについては、今後順次公開を予定しておりますので、続報にぜひご注目ください。

■「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2026」来場者特典

ご来場の皆様にさらに充実したショッピング体験をお楽しみいただけるよう、公式アプリの活用や商品購入に応じたMUSINSAならではの特別な特典を多数用意しております。

■MUSINSAについて

- アプリ会員限定ギフト：MUSINSAアプリへの会員登録および最新情報の受信設定で、オリジナルバッグやステッカー、ZOZOTOWNで使える特典クーポンをプレゼント。- カテゴリ別購入特典：会場内で商品をご購入いただいたお客様へ、限定ノベルティを先着でプレゼント。- ショッピング特典：アプリ会員限定で、さらにお得にお買い物を楽しめる20％割引クーポンや、20％のポイント還元キャンペーンも実施しています。

「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の一つとして世界的に注目されています。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開しています。MUSINSA STOREは2022年にグローバルストアも開設し、日本を含む世界13地域でサービスを展開しています。

ファッション・コミュニティ・コマースを融合した独自のエコシステムを基盤に、韓国ファッションのグローバルな発展と新しいカルチャーの創造に取り組んでいます。

事業内容

●「MUSINSA STORE」

韓国最大のファッション関連のeコマースで、1万以上のファッションブランドが登録。最先端の韓国ファッション、ソウルファッションを網羅的にキュレーション。カジュアル、ストリート、コンテンポラリーからラグジュアリー、スポーツ、ビューティーまで、幅広いファッションスタイルやトレンドを提案。厳選されたファッションブランドを取り揃え、性別や年齢を問わず、魅力的な顧客体験を提供。

●「MUSINSA STUDIO」

若手ファッションブランドの成長を支援するための、ファッション業界専用のシェアオフィス。

●「29CM」

女性顧客向けファッション＆ライフスタイルセレクトショップ。

●「soldout」

限定発売したスニーカーを再販する限定版専用マーケット。

●「MUSINSA STANDARD」

「MUSINSA」が自社で展開するモダンベーシックカジュアルウェアブランド。

●「Oddtype（オッドタイプ）」

MUSINSAが自社で展開するフレームレスビューティーブランド。

●「WHIZZY (ウィッチ)」

自分だけの個性を新しく定義し、自由に表現することをサポートするヤングビューティーブランド。

MUSINSAの由来

2001年に靴とファッションを愛する人たちが集まるオンラインコミュニティを開設。MUSINSA（ムシンサ）は「ムジンジャン・シンバル・サジン・マヌンゴッ（무진장 신발 사진 많은 곳）」の頭文字で、「ものすごく靴の写真が多いところ」との意味を持つ。