携帯型3Dスキャナ実機体験セミナー開催（大阪）

一般社団法人不動産検査保証機構

近年、建設・測量・設備・不動産分野では、人手不足や働き方改革への対応として3D点群計測の導入が急速に進んでいます。

中でも、歩くだけで空間を丸ごと計測できる

携帯型3Dスキャナ（HLS） は、短時間で広範囲を計測できる革新的な技術として注目されています。

しかし一方で、

・興味はあるが自社業務に活用できるかわからない

・数ある機種からどれを選べばよいかわからない

・導入の流れや費用感を知りたい

・どのような使い方ができるか知りたい

といった声も多く聞かれます。

そこでこの度、一般社団法人不動産検査保証機構のポイントクラウド測量部会が携帯型3Dスキャナの実機体験セミナー を開催いたします。

※ポイントクラウド測量部会は点群測量の普及のための資格試験の運営と情報発信を行っています。

■メーカー商社による直接解説＋実機体験

本セミナーでは、3社4機種のHLS特長をメーカー、商社が直接プレゼンテーションします。

各機器や関連ソフトについて理解を深めていただいた後、実際に機器に触れて体験していただきます。

・どれくらい簡単に計測できるのか

・実際の操作感はどうか

・重さやサイズ感など手に取らなければ分からない情報

を、初心者の方にも分かりやすく解説します。

専門知識がなくても理解できる内容となっており、情報収集段階の方の参加も歓迎しています。

また、点群データを利用したクラウドサービスを2種も紹介いたします。

■こんな方にお勧め

・HLS導入を検討している測量会社・建設会社

・導入機種に迷っている方

・点群を業務に取り入れたい方

・導入後の活用方法を知りたい方

■セミナー内容

・各企業による製品のプレゼンテーション

製品、サービスの特長や活用法をプレゼンしていただきます

・実機デモ体験

開場で実機を起動して実際に触れていただきます

・個別相談

導入・活用に関する相談を受け付けます

登壇企業／紹介機器、サービス

DSM合同会社

・FJD Trion P2（HLS）

・FJD Trion S2（HLS）

ファロージャパン株式会社

・FARO Orbis（HLS）

アイサンテクノロジー株式会社

・CHCNAV RS10（HLS）

株式会社JFDエンジニアリング

・ポイントクラウドDX（クラウドサービス）

ローカスブルー株式会社

・ScanX（クラウドサービス）

■開催概要

日時：2026年5月26日

時間：12:30～17:10（12:30受付）

会場：ナンバプラザビル3F 会議室（大阪市浪速区元町1-5-7）

参加費：1社（1団体）3名まで無料（4名以降 1名2,000円）

定員：40名（先着順）

お申し込みは今すぐこちらから :https://x.gd/3ViOm

本セミナーは

機器販売を目的としたものではなく、技術理解を目的とした体験型セミナーです。

情報収集段階の方もお気軽にご参加ください。

失敗しない機器選びはまず＊＊「触れること」から＊＊

今後ますます活用が広がる3D点群技術を、実際に「見て・触れて・体験」できる機会として、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

主催

一般社団法人不動産検査保証機構

ポイントクラウド測量部会事務局

本社

大阪市浪速区元町1丁目5番7号ナンバプラザビル8階

TEL：06-6760-4088 FAX：06-6760-4089

メールアドレス：info@reiws.or.jp

協賛

近畿測量専門学校(https://www.kinsoku.ac.jp/index.php)

お申し込みは今すぐこちらから :https://x.gd/3ViOm