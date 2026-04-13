M925 大人気漫画『左ききのエレン』の名台詞が純銀の缶バッジに

株式会社SHAME

Pure Message Precious Metalをコンセプトにするジュエリー缶バッジブランド「M925(エムキューニーゴ)」が、 累計２億5000万PVを記録した＜クリエイター青春群像劇＞の大人気漫画『左ききのエレン』のアニメ化を記念してコラボレーション。コピーライター/クリエイティブディレクターの中川諒が『左ききのエレン』原作者のかっぴー氏と選んだ作中のセリフ「クソみたいな日にいいもんつくるのがプロだ」を元に、”MAKE GOOD EVEN ON SHITTY DAYS”とオリジナルのコピーを開発。デザインに落とし込み、純銀の缶バッジに。数量限定で生産販売。今回のコラボレーションに際し、作中のキャラクター神谷雄介が、M925のバッジを着用したかっぴー氏描き下ろしイラストを公開。かっぴー氏と中川諒の対談イベントも。

『左ききのエレン』の「クソみたいな日にいいもんつくるのがプロだ」という台詞を元に、"MAKE GOOD EVEN ON SHITTY DAYS"とオリジナルのコピーとデザインを開発⚫M925(エムキューニーゴ)とは

Pure Message Precious Metal. 大切にしたい言葉を胸に。

M925（エムキューニーゴ）は「大切にしたい言葉を胸に」を、コンセプトにしたジュエリー缶バッジブランド。大切にしたい言葉を、貴金属という一生モノの素材に、職人が刻み磨き上げる。上質な素材をつかってオリジナルで 制作した缶バッジをキャンバスに、様々なメッセージを展開していく。コピーライター・クリエイティブディレクターの中川諒が、2025年原宿にて設立。

Instagram ▶ https://www.instagram.com/m925badge/

Official Web ▶ https://www.m925.jp/

今回デザインの元になった、原作『左ききのエレン』のセリフ「クソみたいな日にいいもんつくるのがプロだ」の一コマ。

主人公の若手クリエイター朝倉光一が上司のクリエイティブディレクター神谷雄介に言われたセリフ。「大切にしたい言葉」という視点で、全てのクリエイターが励まされ、姿勢を正したいと感じる言葉を選びジュエリー缶バッジに。さらに神谷雄介がM925のバッジを身に着けたオリジナルの描き下ろしイラストも公開された。

作中のクリエイティブディレクター神谷雄介がM925を身につけた、かっぴー氏による描き下ろし。

⚫『左ききのエレン』とは

自らの才能の限界に苦しみながらも、いつか“何者か”になることを夢見る朝倉光一と、圧倒的な芸術的才能に 恵まれながらも、天才ゆえの苦悩や孤独を抱える山岸エレン。高校時代に運命的に出会った２人はやがて大手広告代理店のデザイナー、ＮＹを活動拠点とするアーティストとして、それぞれの道を歩むことになるのだが…。 凡才と天才、相対する２人の敗北や挫折を通して、その先にある本当の「自分」を発見するまでをリアルに描き出す“働く大人の葛藤”を描いたクリエイター群像劇。



■TVアニメ「左ききのエレン」

＜放送情報＞

4月7日(火)深夜24時～テレ東系列にて放送開始



＜配信情報＞

Prime Videoにて、4月7日（⽕）より毎週⽕曜深夜24時30分～見放題最速配信

その他動画配信サービスでも、4月12日（日）より毎週日曜深夜24時30分～順次配信

※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。

※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。

詳しくは各動画配信サービスの情報をご確認ください。

＜ストーリー＞

高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才 能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。 いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが ――。

⚫プロフィール

かっぴー 漫画家／漫画原作者

1985年神奈川県生まれ。株式会社なつやすみ代表。 武蔵野美術大学・視覚伝達デ ザイン学科卒。東急エージェンシーでアートディレクターを務めた後、面白法人カヤッ クでプランナーを務める。会社員時代に描いた漫画『フェイスブックポリス』が話題とな り、2016年漫画家として独立した。 現在は『左ききのエレン』（noteで原作版／ジャンプ＋でリメイク版）、『大人大戦』（ジャ ンプ＋／集英社）を週刊連載中。

＜コメント＞

最近バッジって良いなと思って。身分を証明するものだったり、その人らしさを表現するものだったり。最新作で もバッジが重要アイテムとして登場するくらいです。M925は「大切にしたい言葉を胸に」がコンセプトと聞いて、 自分も日頃から大事にしている神谷雄介の台詞を刻んで頂きました！これを着けてたら、もう言い訳はできないな。

中川諒 コピーライター／クリエイティブディレクター

幼少をエジプト・ドイツ・渋谷で育つ。広告会社とコンサルティング会社で東京、シンガポール、オーストラリアでの勤務を経験。2025年よりジュエリー缶バッジブランドM925 をスタート。主な仕事にInstagram「これもなにかのきっかけ」、NIKE AIRMAX「時代 は、あとからついてくる」、NIKE RUN「いつもの街が、コースに変わる」、HUMAN MADE「CULTIVATE CULTURE」、TRUNK「いいこと、はもっとかっこよくできる」、 UNIQLO「ついまたこれを、着てしまう」、英国政府「つくろうまだ見ぬ未来を」、 Spiber「つくるのは、次なる資源」など。著書に『発想の回路』（ダイヤモンド社）『いくつになっても恥をかける人 になる』（ディスカヴァー21）、BRUTUS『赤恥研究所』連載ほか。

Portfolio ▶ https://ryonakagawa.com/ (https://ryonakagawa.com/)

Instagram ▶ https://www.instagram.com/ryonotrio

＜コメント＞

僕は、若手クリエイターの「朝倉光一」であるまえに、営業の「流川俊」でした。僕自身クリエイティブの仕事がし たくて広告代理店に入社したものの、なかなかその機会に恵まれず営業からクリエイティブに運良く社内転局で きたのは入社８年目の頃。そんな僕にとって『左ききのエレン』の世界は、あまりにもリアルで、自分の過去を見 ているようで直視すると心が苦しくなる作品です。だからこそ、励まされてきました。クリエイターの毎日は戦い。 自分と向き合って、自分を信じて、自分の価値を自分で証明する。M925は「身につけたくなる言葉」をジュエ リー缶バッジにしていくプロジェクト。それは言い換えれば、自分を鼓舞するプロダクトです。今回改めてこの大 好きな漫画を全巻読み直し、気になったセリフの中で原作者のかっぴーさんと選んだのは、若き朝倉くんの上司 だったクリエイティブディレクター神谷雄介の言葉「クソみたいな日にいいもんつくるのがプロだ」でした。この言 葉をベースに、英語のコピーに書き直し「MAKE GOOD EVEN ON SHITTY DAYS」とデザインしました。そんな 自分への鼓舞でもあり、戒めでもある言葉の入った銀バッジを身につけることで、僕自身も輝けるクリエイターを目指したいです。

⚫ 商品情報

M925 X 左ききのエレン

MAKE GOOD EVEN ON SHITTY DAYS 「クソみたいな日にいいもんつくるのがプロだ」

クリエイティブと呼ばれる仕事をする人は、その日の自分の気分や心理状態が、アウトプットに大きな影響を与 えることを知っているでしょう。だからこそプロとして長く活躍している人ほど、自分の機嫌を自分でとったり、自分で自分の背中を押す方法を知っていたりします。



・素材 バッジ部分：シルバー925 針部分：合金

・サイズ/重量 直径23.15mm 約5.5g

・価格 35000円(税別)

⚫販売について

TVアニメ『左ききのエレン』展の会場にて数量限定で販売。

※売り切れ次第終了となります。



【開催概要】

開催期間:2026年4月25日(土)～5月10日(日)

開催場所:有楽町マルイ8Ｆ スペース2

営業時間: 11:00～19:00（最終入場18:30）

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

※入場は入れ替え制ではございません。

※展示会日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、中止となる場合もございます。

【チケット販売、ご入場について】

お並び情報・完売情報・その他ご案内に関して

有楽町マルイ アニメイベントX： @marui_yurakucho (https://x.com/marui_yurakucho)

TVアニメ『左ききのエレン』公式： https://eren-anime.com/ (https://eren-anime.com/)

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

(C)かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会