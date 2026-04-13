グローブ・トロッター 心斎橋店がオープン

グローブ・トロッター アジアパシフィック株式会社

グローブ・トロッターは、2026年4月25日、大阪・心斎橋に新たな店舗をオープンいたします。場所は、心斎橋の新しいランドマーク『クオーツ心斎橋』の2階に、27平方メートル で展開。 ブランド創業時、20世紀初頭のロンドンの旅文化から着想を得ています。

エドワーディアン期は、蒸気船や鉄道による国際旅行が広がり、洗練された旅行用品が上流階級のライフスタイルを象徴していた時代。グローブ・トロッター 心斎橋店は、当時のロンドンのクラブやホテルのクロークルームをイメージしてデザインされました。真鍮のディテールやクラシックなホテルカート、寄木張りの木床は、英国のホテルロビーやサロンを想起させる要素で、旅の始まりを感じさせる演出。ターコイズブルーを基調とした壁面、奥行きのあるコーラルレッドの棚が旅の気分を盛り上げ、モダン・ブリティッシュ・ラグジュアリーを象徴するグローブ・トロッターの今を体験していただけます。

店舗情報

グローブ・トロッター 心斎橋店

大阪阪府大阪市中央区南船場3-12-14 クオーツ心斎橋 2階

06-4256-1896

営業時間・店休日はクオーツ心斎橋に準じます。

店舗限定商品

デイリーのお出かけから週末の小旅行、街歩きまで。「エクスプローラー トートバッグ〈OSAKA〉」は、洗練と実用性を兼ね備えたパートナー。グローブ・トロッターの新しい拠点となる大阪をモチーフに、心斎橋店限定商品として誕生しました。

耐久性に優れたコットンキャンバスで仕立てられた本体は、安定感のあるフラットな底面と、日常の必需品をしっかり収納できる広々とした容量を備えています。ボディ中央には、ブランドのマスコット「エレファント・ジョン」を描いた「エクスプローラー ラウンデル」の刺繍パッチがあしらわれ、旅の記録を物語るようなノスタルジックな表情を添えています。正面のコーナー部は繊細なイエローカラーのステッチと、ゴールドカラーのスタッズで飾られ、エレガントな佇まいに。しっかりとした持ち手の内側には、スマートフォンや鍵、交通系カードの収納に便利なスリップポケットを配置。背面には、スーツケースのトロリーハンドルに通せるスリーブが備わっていて、スーツケースとの相性もぴったり。

エクスプローラー トートバッグ ＜OSAKA＞

【サイズ】W35 x H30 x D20

ハンドルの高さ 23cm

【素材】コットンキャンバス

【価格】115,500円（税込）

オープニング・スペシャル・サービス

オープニング記念として特別なサービスをご用意しています。

１. グローブ・トロッター 心斎橋店限定モチーフペイント

有料のペイントサービスに、心斎橋店限定のモチーフをお選び

いただけます。

*ハードケースご購入のお客様全員対象

*2026年5月10日日曜日まで

２. 特製ペン＆ペンケース贈呈

*ご購入金額が税込20万円のお客様対象

*数量限定

グローブ・トロッターについて

心斎橋店限定ペイントモチーフ：ユニオンジャックペイント例心斎橋店限定ペイントモチーフ：ロンドンバスペイント例心斎橋店限定ペイントモチーフ：チューダー・ローズペイント例

旅人とともに

129年の歴史を越えて。

今や英国デザインの代名詞となったグローブ・トロッター（1897年創業）は、ハンドメイドのラゲッジやレザーコレクションを展開する、プレミアム・トラベル・ライフスタイルブランドです。すべてのスーツケースは、イギリスのハートフォードシャー州で、熟練の職人の手によってつくられており、ヴィクトリア朝時代から続く伝統的な製法と、当時の機械を継承しています。

長きにわたり、グローブ・トロッターは数多くの著名な旅人たちに愛されてきました。南極探検家のロバート・スコット、エリザベス2世女王、エディ・レッドメイン、ケイト・モス。時代を象徴する顔ぶれと、その歩みを共にしています。

https://jp.globe-trotter.com/

#GlobeTrotter1897

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グローブ・トロッター・アジアパシフィック株式会社

東京都中央区銀座5-2-1 GinzaNovo 2F

お客様問合せ先：グローブ・トロッター 銀座 ☎03-6161-1897

https://jp.globe-trotter.com/