道路安全確保のための樹木管理のお願い

宮崎県 国富町

道路や歩道に張り出した倒木や枝が通行の妨げとなり、事故の原因になることがあります。樹木の所有者の皆様には、定期的な伐採や枝払いをお願い申し上げます。特に強風や大雨後は、倒木や枝折れが発生しやすいため、注意が必要です。

庭木：道路に張り出すと歩行者の通行が困難になり、危険です。

山林の樹木：車高の高い車両（路線バスなど）に接触する恐れがあり、重大な事故につながる可能性があります。

町民の皆様のご協力をお願い申し上げます。

◆国富町

宮崎県の中央部に位置する人口約17,000人の町。まち並みに溶け込むように点在する本庄古墳群（国指定史跡）など貴重な文化財が多くあり、美しい自然の中に歴史と文化が息づく人情豊かな町です。一年を通して温暖な気候が特徴で、南国宮崎の太陽に育てられたマンゴー、せんぎり大根（切り干し大根）、ピーマン、富有柿（ふゆうがき）、米などの農産物に加え、宮崎牛や鶏の炭火焼など食材の宝庫です。最近では、SiCパワー半導体を生産するローム株式会社が町内に新たな生産拠点の設立を目指すニュースや、町出身で演歌歌手の二見颯一さんが初のふるさと大使に就任するなど、商工業や芸能分野にも明るい話題があります。

◆国富町ふるさと納税返礼品（マンゴー、切り干し大根、宮崎牛、鶏の炭火焼など）

町HP内の各サイトへのリンクから返礼品をご覧になれます。

https://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/main/administration/hurusato/page001255.html

◆お問い合わせ

国富町役場 都市建設課 土木係

TEL：0985-75-9406

e-mail：kensetu@town.kunitomi.miyazaki.jp

URL：https://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/