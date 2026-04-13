高島屋大宮店「TUNAGU ACTION」にて、埼玉県産いちご「あまりん」を使用したケーキを販売～大宮スイーツ＆カフェ専門学校の学生による産学連携プロジェクト～
大宮スイーツ＆カフェ専門学校（所在地：埼玉県さいたま市）は、株式会社高島屋が推進するサステナブル活動「TUNAGU ACTION」に参画し、高島屋大宮店にて学生によるケーキ販売を実施いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346762/images/bodyimage1】
「TUNAGU ACTION」は、株式会社高島屋が地域や自治体と連携しながら推進するサステナブルアクションです。本取り組みは、本校の教育活動および地域貢献の姿勢にご賛同いただいた高島屋大宮店様からのご提案により実現いたしました。
イベント当日は、本校の学生が中心となり、埼玉県産ブランドいちご「あまりん」を使用した「まるごとロールケーキ」や「ショートケーキ」を販売いたしました。販売した約430個の商品はすべて完売し、ご来場のお客様からは「ぜひまた開催してほしい」といったご好評の声を多数いただきました。
また、同会場ではバレンタインフェア「Amour du Chocolat！」も開催されており、会場全体が大変な賑わいを見せました。
本校では今後も、地域との連携を深めながら、「食」を通じて社会に貢献できる人材の育成に取り組んでまいります。
【関連サイト】
・高島屋大宮店
https://www.takashimaya.co.jp/omiya/
・大宮スイーツ＆カフェ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-sweets/
【本件に関するお問い合わせ先】
大宮スイーツ＆カフェ専門学校
担当：栗原 陽子
TEL：0120-956-820
配信元企業：学校法人三幸学園
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「TUNAGU ACTION」は、株式会社高島屋が地域や自治体と連携しながら推進するサステナブルアクションです。本取り組みは、本校の教育活動および地域貢献の姿勢にご賛同いただいた高島屋大宮店様からのご提案により実現いたしました。
イベント当日は、本校の学生が中心となり、埼玉県産ブランドいちご「あまりん」を使用した「まるごとロールケーキ」や「ショートケーキ」を販売いたしました。販売した約430個の商品はすべて完売し、ご来場のお客様からは「ぜひまた開催してほしい」といったご好評の声を多数いただきました。
また、同会場ではバレンタインフェア「Amour du Chocolat！」も開催されており、会場全体が大変な賑わいを見せました。
本校では今後も、地域との連携を深めながら、「食」を通じて社会に貢献できる人材の育成に取り組んでまいります。
【関連サイト】
・高島屋大宮店
https://www.takashimaya.co.jp/omiya/
・大宮スイーツ＆カフェ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-sweets/
【本件に関するお問い合わせ先】
大宮スイーツ＆カフェ専門学校
担当：栗原 陽子
TEL：0120-956-820
配信元企業：学校法人三幸学園
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