ヘルメット市場CAGR2.6%！多元需要が牽引する拡大トレンドと最新動向
ヘルメットは、交通、スポーツ、産業安全など多様な領域で頭部を保護するために設計された耐衝撃プロダクトである。現代のヘルメットは単なる保護具ではなく、衝撃吸収性、耐貫通性、通気性、フィット性、軽量性といった複数の性能要素を統合した高度な工学製品として進化している。素材面ではポリカーボネート、FRP、カーボンコンポジットが主流であり、これにエアロダイナミクス設計や複合ライナー構造、衝撃分散技術などが融合することで安全性と快適性のバランスが追求されている。ヘルメットは法規制とも密接に連動し、地域ごとに異なる安全基準に合わせた認証取得が不可欠である。交通安全意識の高まり、バイク・自転車市場の拡大、スポーツ人口の増加、そして産業・建設現場における安全管理強化が需要を押し上げ、ヘルメットは世界的に継続成長する戦略価値の高い安全関連製品として位置付けられている。さらにブランド力の差別化が購買意思決定に強く影響するカテゴリーであり、デザイン性能、軽量化技術、プレミアム素材の導入などが市場競争の焦点となる。
世界市場を動かす成長メカニズム：多元需要が牽引する持続的拡大トレンド
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ヘルメット市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/578985/helmets）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが2.6%で、2031年までにグローバルヘルメット市場規模は79.58億米ドルに達すると予測されている。高成長の背景には三つの潮流がある。第一に、世界的な交通安全政策の強化である。二輪車利用の多い新興国ではヘルメット着用義務化が進み、先進国では自転車用ヘルメット需要がスポーツ用途と通勤用途の双方で高まっている。第二に、スポーツ・レジャー分野の拡張である。スノースポーツ、モータースポーツ、アウトドア活動の普及により、高機能・高デザイン性モデルの需要が上昇している。第三に、産業安全領域での投資拡大である。建設、製造、物流などの現場で安全管理強化が進み、耐衝撃性と快適性を両立するヘルメットの導入が増えている。加えて、軽量素材やスマート機能の採用がプレミアム市場を形成し、需要構造を高度化している。
図. ヘルメット世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346751/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346751/images/bodyimage2】
図. 世界のヘルメット市場におけるトップ23企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ヘルメットの世界的な主要製造業者には、Shoei、Bell Sports、LS2、Shark Helmets、Arai Helmet Limited、Mustang Energy PLC、Schuberth、YEMA、GOR、ST.WINなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約26.0%の市場シェアを持っていた。
ブランド力と技術力が市場シェアを決定する
市場シェアはこれら上位企業から段階的に低下し、プレミアムモデルを強みにする欧米・日本のブランドと、量産供給力を持つアジア企業が並存する構造である。欧州企業は空力設計やコンポジット素材の活用に強みを持ち、レース用高性能モデルでブランド価値を構築している。日本企業は品質管理、高精度成形技術、安全規格対応能力で確固とした地位を築いている。中国やインド、東南アジア企業はコスト競争力と生産能力を背景に市場浸透を強め、特に大量需要の交通安全市場で存在感を拡大している。こうした地域ごとの強みの違いがサプライチェーン戦略の多様化を促し、市場全体の技術競争を一段と加速させている。
世界市場を動かす成長メカニズム：多元需要が牽引する持続的拡大トレンド
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ヘルメット市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/578985/helmets）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが2.6%で、2031年までにグローバルヘルメット市場規模は79.58億米ドルに達すると予測されている。高成長の背景には三つの潮流がある。第一に、世界的な交通安全政策の強化である。二輪車利用の多い新興国ではヘルメット着用義務化が進み、先進国では自転車用ヘルメット需要がスポーツ用途と通勤用途の双方で高まっている。第二に、スポーツ・レジャー分野の拡張である。スノースポーツ、モータースポーツ、アウトドア活動の普及により、高機能・高デザイン性モデルの需要が上昇している。第三に、産業安全領域での投資拡大である。建設、製造、物流などの現場で安全管理強化が進み、耐衝撃性と快適性を両立するヘルメットの導入が増えている。加えて、軽量素材やスマート機能の採用がプレミアム市場を形成し、需要構造を高度化している。
図. ヘルメット世界総市場規模
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図. 世界のヘルメット市場におけるトップ23企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ヘルメットの世界的な主要製造業者には、Shoei、Bell Sports、LS2、Shark Helmets、Arai Helmet Limited、Mustang Energy PLC、Schuberth、YEMA、GOR、ST.WINなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約26.0%の市場シェアを持っていた。
ブランド力と技術力が市場シェアを決定する
市場シェアはこれら上位企業から段階的に低下し、プレミアムモデルを強みにする欧米・日本のブランドと、量産供給力を持つアジア企業が並存する構造である。欧州企業は空力設計やコンポジット素材の活用に強みを持ち、レース用高性能モデルでブランド価値を構築している。日本企業は品質管理、高精度成形技術、安全規格対応能力で確固とした地位を築いている。中国やインド、東南アジア企業はコスト競争力と生産能力を背景に市場浸透を強め、特に大量需要の交通安全市場で存在感を拡大している。こうした地域ごとの強みの違いがサプライチェーン戦略の多様化を促し、市場全体の技術競争を一段と加速させている。