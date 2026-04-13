世界半導体装置市場2026-2032：企業ランキング、価格動向、売上推移、今後の見通し
半導体装置世界総市場規模
半導体装置は、集積回路（IC）の製造工程において、前工程（リソグラフィ、エッチング、成膜など）および後工程（組立・検査）を支える高度な装置群を指し、通常はファブと呼ばれる製造施設内で運用されます。近年の半導体装置は、微細化（3nm以下）および高集積化の進展に伴い、極めて高精度かつ複雑なプロセス制御が求められており、装置性能が最終製品の歩留まりと直結しています。
図. 半導体装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346771/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346771/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル半導体装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の73690百万米ドルから2032年には81030百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは1.6%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル半導体装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
半導体装置×IC製造プロセス：市場構造と競争戦略の総合分析
半導体装置は、IC製造プロセスの中核を担う基盤技術として、世界の電子産業において不可欠な存在です。YH Researchの推計によれば、グローバル半導体装置市場は2025年の736億9,000万米ドルから2032年には810億3,000万米ドルへ拡大し、2026年～2032年のCAGRは1.6%と緩やかな成長が見込まれております。足元6か月では、AI半導体需要の拡大と先端ノード投資の再加速が市場の下支えとなる一方、設備投資サイクルの変動が成長率を抑制する要因となっています。
半導体装置市場は高度に集中した競争構造を有しており、2019年時点では上位14社が市場売上の約96%を占めています。中でもApplied Materialsは14.59%のシェアで首位に位置し、ASML、Tokyo Electron、Lam Research、KLA Corporationなどがこれに続きます。これら企業は技術特化型のポートフォリオを構築し、装置分野ごとに寡占的なポジションを確立しています。
直近の技術動向において、半導体装置はEUVリソグラフィや先端パッケージング技術の進展と密接に連動しています。特にAI・HPC向け半導体の需要増加により、先端ロジックおよびメモリ向け装置投資が拡大しています。加えて、車載半導体やパワー半導体分野では、成熟ノード向け装置の安定需要も確認されており、市場の二極化が進行しています。
半導体装置の用途別では、Integrated Circuit分野が市場の中核を占める一方、Discrete Deviceやセンサー、オプトエレクトロニクス分野も着実に成長しています。特に自動車の電動化やIoT普及に伴い、センサーおよびパワーデバイス向け装置の需要が増加しており、半導体装置メーカーにとって新たな収益機会となっています。
地域別に見ると、半導体装置市場はアジア太平洋地域が最大の需要拠点となっており、中国、日本、韓国が主要市場を形成しています。日本においても、半導体装置は製造装置産業の中核を担い、国内市場シェアの拡大が見込まれています。一方、米国市場では先端半導体製造の国内回帰政策により、装置投資の増加が予想されます。
サプライチェーンの観点では、半導体装置は上流の精密部材・材料、中流の装置製造、下流の半導体メーカーから構成される高度な産業構造を有しています。近年の地政学リスクや輸出規制の強化は、装置供給網の再編を促進しており、企業は多拠点化や内製化を進めています。
半導体装置は、集積回路（IC）の製造工程において、前工程（リソグラフィ、エッチング、成膜など）および後工程（組立・検査）を支える高度な装置群を指し、通常はファブと呼ばれる製造施設内で運用されます。近年の半導体装置は、微細化（3nm以下）および高集積化の進展に伴い、極めて高精度かつ複雑なプロセス制御が求められており、装置性能が最終製品の歩留まりと直結しています。
図. 半導体装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346771/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346771/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル半導体装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の73690百万米ドルから2032年には81030百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは1.6%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル半導体装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
半導体装置×IC製造プロセス：市場構造と競争戦略の総合分析
半導体装置は、IC製造プロセスの中核を担う基盤技術として、世界の電子産業において不可欠な存在です。YH Researchの推計によれば、グローバル半導体装置市場は2025年の736億9,000万米ドルから2032年には810億3,000万米ドルへ拡大し、2026年～2032年のCAGRは1.6%と緩やかな成長が見込まれております。足元6か月では、AI半導体需要の拡大と先端ノード投資の再加速が市場の下支えとなる一方、設備投資サイクルの変動が成長率を抑制する要因となっています。
半導体装置市場は高度に集中した競争構造を有しており、2019年時点では上位14社が市場売上の約96%を占めています。中でもApplied Materialsは14.59%のシェアで首位に位置し、ASML、Tokyo Electron、Lam Research、KLA Corporationなどがこれに続きます。これら企業は技術特化型のポートフォリオを構築し、装置分野ごとに寡占的なポジションを確立しています。
直近の技術動向において、半導体装置はEUVリソグラフィや先端パッケージング技術の進展と密接に連動しています。特にAI・HPC向け半導体の需要増加により、先端ロジックおよびメモリ向け装置投資が拡大しています。加えて、車載半導体やパワー半導体分野では、成熟ノード向け装置の安定需要も確認されており、市場の二極化が進行しています。
半導体装置の用途別では、Integrated Circuit分野が市場の中核を占める一方、Discrete Deviceやセンサー、オプトエレクトロニクス分野も着実に成長しています。特に自動車の電動化やIoT普及に伴い、センサーおよびパワーデバイス向け装置の需要が増加しており、半導体装置メーカーにとって新たな収益機会となっています。
地域別に見ると、半導体装置市場はアジア太平洋地域が最大の需要拠点となっており、中国、日本、韓国が主要市場を形成しています。日本においても、半導体装置は製造装置産業の中核を担い、国内市場シェアの拡大が見込まれています。一方、米国市場では先端半導体製造の国内回帰政策により、装置投資の増加が予想されます。
サプライチェーンの観点では、半導体装置は上流の精密部材・材料、中流の装置製造、下流の半導体メーカーから構成される高度な産業構造を有しています。近年の地政学リスクや輸出規制の強化は、装置供給網の再編を促進しており、企業は多拠点化や内製化を進めています。