薪暖房ストーブ市場：世界調査報告、需要、シェア、メーカー、市場規模、成長、動向、展望（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年4月に「薪暖房ストーブ市場：製品タイプ別（触媒式薪ストーブ、非触媒式薪ストーブ）、燃料タイプ別（薪、ペレット、ガス）、用途別（住宅用、商業用）、流通チャネル別（直販、販売代理店、オンライン小売）―世界市場分析、動向、機会および予測（2026年～2036年）」と題する調査報告書を発表したと公表した。本報告書は薪暖房ストーブ市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
薪暖房ストーブ市場の概要
薪暖房ストーブは、薪やペレットを燃焼させて住宅や小規模商業施設向けに熱を生成するよう設計された暖房機器である。通常、鋳鉄または鋼で製造され、これらのストーブは密閉型ユニットであり、従来の暖炉と比較して燃焼の制御性、効率の向上、排出ガスの低減を実現するものである。室内に直接熱を放射するほか、より広範な熱分配のために換気システムに接続することも可能である。現代の薪ストーブは、性能向上および煙の最小化を目的として、エアウォッシュシステム、触媒コンバーター、二次燃焼などの先進的機能を備えることが多い。これらは、特に寒冷地域において、コスト効率が高く、再生可能で信頼性のある暖房ソリューションとして広く利用されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、薪暖房ストーブ市場規模は2025年に96億米ドルに達したとされる。さらに、同市場は2036年末までに189億米ドルに達する収益規模が見込まれている。薪暖房ストーブ市場は、2026年から2036年の予測期間において、約7.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されているものである。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346709/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる薪暖房ストーブ市場の定性的分析によれば、高性能暖房への需要の高まり、より環境配慮型の選択への移行、環境に優しく再生可能な暖房への需要増加、エネルギーコストの上昇およびコスト効率の高い暖房ニーズの拡大といった要因により、市場規模は拡大すると見込まれるものである。薪暖房ストーブ市場における主要企業には、Vogelzang、US Stove、Pleasant Hearth、Ohuhu、Jotul、Harman、Englander、Woodstock Stove Works、Blaze King Wood Stoves、Lennox Industries、Morso、Stûv、RIKA Innovative Ofentechnik GmbH、Line Stoves、THECA, S.A.、EdilKamin SpA、Unforgettable Fire, LLC、Vesta Stoves、Kuma Stoves Inc.などが含まれる。
本薪暖房ストーブ市場調査報告書は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細分析も含んでいる。さらに、本調査報告書は日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細な分析も備えているものである。
目次
● 薪暖房ストーブ市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の薪暖房ストーブ市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別、2036年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、燃料タイプ別、用途別、流通チャネル別、地域別
薪暖房ストーブ市場の概要
薪暖房ストーブは、薪やペレットを燃焼させて住宅や小規模商業施設向けに熱を生成するよう設計された暖房機器である。通常、鋳鉄または鋼で製造され、これらのストーブは密閉型ユニットであり、従来の暖炉と比較して燃焼の制御性、効率の向上、排出ガスの低減を実現するものである。室内に直接熱を放射するほか、より広範な熱分配のために換気システムに接続することも可能である。現代の薪ストーブは、性能向上および煙の最小化を目的として、エアウォッシュシステム、触媒コンバーター、二次燃焼などの先進的機能を備えることが多い。これらは、特に寒冷地域において、コスト効率が高く、再生可能で信頼性のある暖房ソリューションとして広く利用されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、薪暖房ストーブ市場規模は2025年に96億米ドルに達したとされる。さらに、同市場は2036年末までに189億米ドルに達する収益規模が見込まれている。薪暖房ストーブ市場は、2026年から2036年の予測期間において、約7.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されているものである。
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Surveyreportsのアナリストによる薪暖房ストーブ市場の定性的分析によれば、高性能暖房への需要の高まり、より環境配慮型の選択への移行、環境に優しく再生可能な暖房への需要増加、エネルギーコストの上昇およびコスト効率の高い暖房ニーズの拡大といった要因により、市場規模は拡大すると見込まれるものである。薪暖房ストーブ市場における主要企業には、Vogelzang、US Stove、Pleasant Hearth、Ohuhu、Jotul、Harman、Englander、Woodstock Stove Works、Blaze King Wood Stoves、Lennox Industries、Morso、Stûv、RIKA Innovative Ofentechnik GmbH、Line Stoves、THECA, S.A.、EdilKamin SpA、Unforgettable Fire, LLC、Vesta Stoves、Kuma Stoves Inc.などが含まれる。
本薪暖房ストーブ市場調査報告書は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細分析も含んでいる。さらに、本調査報告書は日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細な分析も備えているものである。
目次
● 薪暖房ストーブ市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の薪暖房ストーブ市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別、2036年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、燃料タイプ別、用途別、流通チャネル別、地域別