ちぃたん☆ぼんばーずOSK 4月生誕祭メンバー紹介企画 メンバー「一ノ瀬りん」インタビュー公開
関西を拠点にライブ・イベント出演を中心に活動中のアイドルグループ「ちぃたん☆ぼんばーずOSK」は、4月生誕祭メンバー紹介企画の一環として、メンバー個別インタビューを公開いたします。
本企画では、各メンバーの活動への想いや成長、今後の目標などを発信し、認知拡大およびファンとの関係強化を目的としています。
４月生誕メンバー「一ノ瀬りん」のコメントを紹介いたします。
■デビューしてから今までで、一番印象に残っている出来事
「一番印象に残っているのは、初めてりんにお話ししに来てくださった方が『ライブの時に表情がコロコロ変わって見ていて楽しかったよ』と言って会いに来てくださったことです。見てくださった方にそう感じていただけたことが本当に嬉しくて、今でも心に残っています。
また、特に印象に残っているのが、デビューして間もない頃にチラシを配っていた時、『りんちゃんだー』と声をかけていただき、Xを見て知ってくださっていたことです。少しずつりんのことを知ってくださる方が増えていることを実感して、とても嬉しかったです。」
■その出来事を通して、自分が成長したなと思うところ
「見てくださる方に楽しんでいただけることの嬉しさを改めて感じて、もっと相手の気持ちを考えながら行動するようになりました。ライブでも普段の生活でも『どうしたら喜んでいただけるかな』『楽しんでいただけるかな』と考えることが増えたと思います。」
■応援してくれているファンの皆さんへ
「いつも温かく応援してくださり本当にありがとうございます。皆さんがライブやSNSを見てくださったり、会いに来てくださることがりんの大きな力になっています。いつも優しく支えてくださることに感謝の気持ちでいっぱいです。これからも、皆さんが笑顔になっていただけるように頑張ります。」
■生誕祭を迎える今、これからアイドルとして頑張りたいこと・目標
「もっと沢山の方にりんのことを知っていただいて、応援していて『楽しい』『また会いたい』と思っていただけるアイドルになりたいです。ライブだけでなく、普段の活動でも笑顔や元気を届けていきたいです。
また、りんが大切にしている保護猫、保護犬活動もこれからも続けていきたいと思っています。アイドル活動だけでなく、勉強も両立しながら、何事にも一生懸命頑張っていきたいです。」
■ちぃたん☆ぼんばーずOSKのメンバーとして、大切にしていること
「見てくださる方への感謝の気持ちと、周りの方を大切にすることをいつも心がけています。メンバーやプロデューサーのNozさん、事務所の皆様がいつも支えてくださっていることに感謝しながら、応援してくださる皆様への思いやりも忘れずに、みんなで素敵なステージを作っていきたいです。」
本企画は今後も継続的に展開し、4月生誕祭メンバーの魅力発信およびグループ全体の認知拡大を図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346759/images/bodyimage1】
配信元企業：ONTIMES株式会社
本企画では、各メンバーの活動への想いや成長、今後の目標などを発信し、認知拡大およびファンとの関係強化を目的としています。
４月生誕メンバー「一ノ瀬りん」のコメントを紹介いたします。
■デビューしてから今までで、一番印象に残っている出来事
「一番印象に残っているのは、初めてりんにお話ししに来てくださった方が『ライブの時に表情がコロコロ変わって見ていて楽しかったよ』と言って会いに来てくださったことです。見てくださった方にそう感じていただけたことが本当に嬉しくて、今でも心に残っています。
また、特に印象に残っているのが、デビューして間もない頃にチラシを配っていた時、『りんちゃんだー』と声をかけていただき、Xを見て知ってくださっていたことです。少しずつりんのことを知ってくださる方が増えていることを実感して、とても嬉しかったです。」
■その出来事を通して、自分が成長したなと思うところ
「見てくださる方に楽しんでいただけることの嬉しさを改めて感じて、もっと相手の気持ちを考えながら行動するようになりました。ライブでも普段の生活でも『どうしたら喜んでいただけるかな』『楽しんでいただけるかな』と考えることが増えたと思います。」
■応援してくれているファンの皆さんへ
「いつも温かく応援してくださり本当にありがとうございます。皆さんがライブやSNSを見てくださったり、会いに来てくださることがりんの大きな力になっています。いつも優しく支えてくださることに感謝の気持ちでいっぱいです。これからも、皆さんが笑顔になっていただけるように頑張ります。」
■生誕祭を迎える今、これからアイドルとして頑張りたいこと・目標
「もっと沢山の方にりんのことを知っていただいて、応援していて『楽しい』『また会いたい』と思っていただけるアイドルになりたいです。ライブだけでなく、普段の活動でも笑顔や元気を届けていきたいです。
また、りんが大切にしている保護猫、保護犬活動もこれからも続けていきたいと思っています。アイドル活動だけでなく、勉強も両立しながら、何事にも一生懸命頑張っていきたいです。」
■ちぃたん☆ぼんばーずOSKのメンバーとして、大切にしていること
「見てくださる方への感謝の気持ちと、周りの方を大切にすることをいつも心がけています。メンバーやプロデューサーのNozさん、事務所の皆様がいつも支えてくださっていることに感謝しながら、応援してくださる皆様への思いやりも忘れずに、みんなで素敵なステージを作っていきたいです。」
本企画は今後も継続的に展開し、4月生誕祭メンバーの魅力発信およびグループ全体の認知拡大を図ってまいります。
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