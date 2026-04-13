株式会社ロッテ×大宮スイーツ＆カフェ専門学校 産学連携プロジェクトがスタート～ガーナチョコレートを活用した商品開発に挑戦～
大宮スイーツ＆カフェ専門学校（所在地：埼玉県さいたま市）は、株式会社ロッテ（本社：東京都新宿区）と連携し、同社の主力商品「ガーナチョコレート」を活用した産学連携プロジェクトを開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346760/images/bodyimage1】
本校ではこれまで、食品・スイーツ業界を中心に多くの企業と連携し、商品開発や実践的な学びの機会を創出してまいりました。このたび、本校の教育方針にご賛同いただいた株式会社ロッテとの新たな取り組みとして、本プロジェクトが実現しました。
プロジェクトの第一弾として、2026年1月に株式会社ロッテによる特別講習会を実施。
同社の人気商品「ガーナチョコレート」に関する開発背景やこだわり、製造にまつわるエピソードなどが紹介され、参加した学生たちは高い関心を持って受講しました。現場の知見に直接触れることで、商品理解を深める貴重な機会となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346760/images/bodyimage2】
今後は、学生たちが「ガーナチョコレート」を使用したオリジナル商品の開発に取り組み、企画・試作・プレゼンテーションを実施します。審査を通過した商品については、学内店舗での販売も予定しており、実践的な商品化プロセスを体験できるプログラムとなっています。
また、開発商品のプレゼンテーションを株式会社ロッテに向けて実施する予定であり、その様子や成果についても今後順次発信してまいります。
本校は今後も、企業との連携を通じて、学生が実社会で求められる力を身につけられる教育機会の創造に努めてまいります。
【関連サイト】
・株式会社ロッテ
https://www.lotte.co.jp/
・大宮スイーツ＆カフェ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-sweets/
【本件に関するお問い合わせ先】
大宮スイーツ＆カフェ専門学校
担当：小島 裕奈、栗原 陽子
TEL：0120-956-820
配信元企業：学校法人三幸学園
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本校ではこれまで、食品・スイーツ業界を中心に多くの企業と連携し、商品開発や実践的な学びの機会を創出してまいりました。このたび、本校の教育方針にご賛同いただいた株式会社ロッテとの新たな取り組みとして、本プロジェクトが実現しました。
プロジェクトの第一弾として、2026年1月に株式会社ロッテによる特別講習会を実施。
同社の人気商品「ガーナチョコレート」に関する開発背景やこだわり、製造にまつわるエピソードなどが紹介され、参加した学生たちは高い関心を持って受講しました。現場の知見に直接触れることで、商品理解を深める貴重な機会となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346760/images/bodyimage2】
今後は、学生たちが「ガーナチョコレート」を使用したオリジナル商品の開発に取り組み、企画・試作・プレゼンテーションを実施します。審査を通過した商品については、学内店舗での販売も予定しており、実践的な商品化プロセスを体験できるプログラムとなっています。
また、開発商品のプレゼンテーションを株式会社ロッテに向けて実施する予定であり、その様子や成果についても今後順次発信してまいります。
本校は今後も、企業との連携を通じて、学生が実社会で求められる力を身につけられる教育機会の創造に努めてまいります。
【関連サイト】
・株式会社ロッテ
https://www.lotte.co.jp/
・大宮スイーツ＆カフェ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-sweets/
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大宮スイーツ＆カフェ専門学校
担当：小島 裕奈、栗原 陽子
TEL：0120-956-820
配信元企業：学校法人三幸学園
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