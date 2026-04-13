バルブ、2031年に776.6億米ドル到達見込み - インフラ整備と安全規制が市場を支える
革新的制御の要としてのバルブ
バルブは、流体の流れや圧力を制御するための重要な機械要素である。産業用設備、エネルギー、上下水道、石油・ガス、化学、食品・飲料といった幅広い分野で不可欠な役割を担う。バルブは単純な開閉機能に加え、流量調整、圧力維持、逆流防止など多機能を備えており、装置やシステムの安全性・効率性を大きく左右する。近年では、自動制御対応型のスマートバルブや遠隔監視機能付きバルブが開発され、プロセス制御の高度化や設備運用コストの低減に貢献する。デジタル化と省エネの要請により、バルブは単なる部品から設備運用戦略の中核要素へと進化している。
安定成長を示すグローバル市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界バルブ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577893/valves）によると、グローバルバルブ市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5%で拡大し、2031年には776.6億米ドルに達すると予測される。この市場は石油・ガス、上下水道、化学、発電といった基幹産業の需要に支えられ、比較的安定した成長軌道を描く。成熟市場では更新需要や性能向上への投資が主な成長要因であり、新興市場ではインフラ整備や産業拡大に伴う需要増が顕著である。バルブは長寿命で保守可能な製品であるため、短期的な変動の影響は受けにくく、全体として緩やかで持続的な市場成長を示す傾向がある。特に規制対応や安全基準の厳格化も、市場の堅調な推移に寄与している。
産業背景と技術進化
バルブ市場の成長は、産業設備の高度化と安全性要求の高まりに強く関連する。石油・ガス化学プラントや発電所では、プロセス制御の精度向上と設備信頼性の確保が不可欠であり、高性能バルブへの需要が増加する。また、環境規制や省エネ規制の強化により、流量制御の精度や漏れ防止性能の向上が求められる。さらに、IoTや遠隔監視技術の導入により、従来の手動制御型から自動制御型バルブへの置換が進む。これにより、産業設備全体の運用効率向上やメンテナンスコスト削減が期待される。市場は、技術進化と規制適合を背景に安定した拡大を続ける環境にある。
図. バルブ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346746/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346746/images/bodyimage2】
図. 世界のバルブ市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業分析：競争構造と市場支配力
LP Informationのトップ企業研究センターによると、バルブ市場の主要企業には、Emerson、SLB、Parker Hannifin、Flowserve、Kitzなどが含まれる。2024年時点で、世界のトップ5企業は売上ベースで約18.0%の市場シェアを占め、トップ10企業では約24.0%の市場シェアを持つ。市場は多くの中小企業も参入する分散型構造であるが、大手はグローバルネットワークと高度な技術力で競争優位を保持する。特にEmersonやFlowserveは、石油・ガスや発電といった大規模プラント向けの特殊バルブで強みを持ち、SLBやParker Hannifinは多用途の制御バルブ製品群で市場を牽引する。トップ企業の技術力とブランド力が、市場全体の技術標準形成や新製品開発を促進する要因となっている。
市場展望：技術革新とデジタル化の推進
今後、バルブ市場は省エネ・環境規制対応型製品の拡大、スマートバルブやIoT対応製品の普及により、技術革新が加速する。遠隔監視や自動制御機能の向上は、運用効率の最大化と保守コスト削減を可能とし、設備管理の高度化を支える。また、再生可能エネルギーや高度インフラ整備の進展に伴い、特定用途向けの特殊バルブの需要が拡大する見込みである。デジタルツインやAI制御技術の導入も、プロセスの最適化や予知保全の実現を促進する。市場は引き続き安定成長を維持しつつ、技術革新を核とした差別化競争が活発化する方向に進む。
バルブは、流体の流れや圧力を制御するための重要な機械要素である。産業用設備、エネルギー、上下水道、石油・ガス、化学、食品・飲料といった幅広い分野で不可欠な役割を担う。バルブは単純な開閉機能に加え、流量調整、圧力維持、逆流防止など多機能を備えており、装置やシステムの安全性・効率性を大きく左右する。近年では、自動制御対応型のスマートバルブや遠隔監視機能付きバルブが開発され、プロセス制御の高度化や設備運用コストの低減に貢献する。デジタル化と省エネの要請により、バルブは単なる部品から設備運用戦略の中核要素へと進化している。
安定成長を示すグローバル市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界バルブ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577893/valves）によると、グローバルバルブ市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5%で拡大し、2031年には776.6億米ドルに達すると予測される。この市場は石油・ガス、上下水道、化学、発電といった基幹産業の需要に支えられ、比較的安定した成長軌道を描く。成熟市場では更新需要や性能向上への投資が主な成長要因であり、新興市場ではインフラ整備や産業拡大に伴う需要増が顕著である。バルブは長寿命で保守可能な製品であるため、短期的な変動の影響は受けにくく、全体として緩やかで持続的な市場成長を示す傾向がある。特に規制対応や安全基準の厳格化も、市場の堅調な推移に寄与している。
産業背景と技術進化
バルブ市場の成長は、産業設備の高度化と安全性要求の高まりに強く関連する。石油・ガス化学プラントや発電所では、プロセス制御の精度向上と設備信頼性の確保が不可欠であり、高性能バルブへの需要が増加する。また、環境規制や省エネ規制の強化により、流量制御の精度や漏れ防止性能の向上が求められる。さらに、IoTや遠隔監視技術の導入により、従来の手動制御型から自動制御型バルブへの置換が進む。これにより、産業設備全体の運用効率向上やメンテナンスコスト削減が期待される。市場は、技術進化と規制適合を背景に安定した拡大を続ける環境にある。
図. バルブ世界総市場規模
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図. 世界のバルブ市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業分析：競争構造と市場支配力
LP Informationのトップ企業研究センターによると、バルブ市場の主要企業には、Emerson、SLB、Parker Hannifin、Flowserve、Kitzなどが含まれる。2024年時点で、世界のトップ5企業は売上ベースで約18.0%の市場シェアを占め、トップ10企業では約24.0%の市場シェアを持つ。市場は多くの中小企業も参入する分散型構造であるが、大手はグローバルネットワークと高度な技術力で競争優位を保持する。特にEmersonやFlowserveは、石油・ガスや発電といった大規模プラント向けの特殊バルブで強みを持ち、SLBやParker Hannifinは多用途の制御バルブ製品群で市場を牽引する。トップ企業の技術力とブランド力が、市場全体の技術標準形成や新製品開発を促進する要因となっている。
市場展望：技術革新とデジタル化の推進
今後、バルブ市場は省エネ・環境規制対応型製品の拡大、スマートバルブやIoT対応製品の普及により、技術革新が加速する。遠隔監視や自動制御機能の向上は、運用効率の最大化と保守コスト削減を可能とし、設備管理の高度化を支える。また、再生可能エネルギーや高度インフラ整備の進展に伴い、特定用途向けの特殊バルブの需要が拡大する見込みである。デジタルツインやAI制御技術の導入も、プロセスの最適化や予知保全の実現を促進する。市場は引き続き安定成長を維持しつつ、技術革新を核とした差別化競争が活発化する方向に進む。