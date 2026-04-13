プラスチック圧搾乾燥機の世界市場2026年、グローバル市場規模（0-400kg/h、401-600kg/h、601-800kg/h、801kg/h以上）・分析レポートを発表
2026年4月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「プラスチック圧搾乾燥機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、プラスチック圧搾乾燥機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のプラスチック圧搾乾燥機市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを体系的に整理しています。
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市場概要
プラスチック圧搾乾燥機は、押出技術を利用して材料中の水分を除去し乾燥する装置です。機械的圧力によって水分を絞り出し、さらに熱エネルギーを利用して蒸発させることで効率的な乾燥を実現します。
本装置はコンパクトな構造と高い処理能力、低エネルギー消費が特徴であり、連続生産に対応できるため生産効率の向上に寄与します。また、温度制御が可能であり、材料品質を維持しながら乾燥できる点も重要な利点です。
世界市場規模は2024年に2.34億ドルと評価され、2031年には3.13億ドルに達する見込みです。年平均成長率は4.3％と予測され、安定した成長が期待されています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、プラスチックリサイクル需要の拡大が挙げられます。環境規制の強化や資源循環への関心の高まりにより、効率的な乾燥技術への需要が増加しています。また、生産効率の向上やコスト削減を目的とした設備投資も市場を支えています。
一方で、初期導入コストの高さや設備メンテナンスの負担が課題となっています。さらに、原材料価格の変動や国際的な関税政策の影響が供給網や市場動向に影響を及ぼす可能性があります。
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競争環境
本市場には複数の機械メーカーが参入しており、競争は活発です。主要企業としてはVecoplan、GENOX RECYCLING TECH、Granutech Saturn Systems、Rumtoo Machinery、Doll Plast、B+B Anlagenbau GmbH、Matila Industrial、CHANG WOEN MACHINERY、GENIUS MACHINERY、POLYSTAR Machineryなどが挙げられます。
これら企業は製品性能の向上やエネルギー効率の改善を重視し、技術開発を進めています。市場は分散型であり、価格競争と技術力の両面が重要な競争要因となっています。
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市場セグメント分析
処理能力別では、0から400キログラム毎時、401から600キログラム毎時、601から800キログラム毎時、801キログラム毎時以上に分類されます。高処理能力機は大規模生産に対応できるため、産業用途での需要が高まっています。
用途別では、プラスチックペレット、プラスチックフィルム、プラスチックボトル、プラスチック袋に分類されます。中でもフィルムやボトルのリサイクル用途が市場拡大の中心となっています。
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地域別動向
地域別では、アジア太平洋地域が最大かつ成長性の高い市場とされています。中国やインド、日本、韓国におけるリサイクル産業の発展が需要を牽引しています。
北米および欧州では環境規制の強化により高効率設備の導入が進んでおり、安定した需要が見込まれます。南米や中東・アフリカでも産業化の進展に伴い市場拡大の可能性があります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「プラスチック圧搾乾燥機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、プラスチック圧搾乾燥機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のプラスチック圧搾乾燥機市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを体系的に整理しています。
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市場概要
プラスチック圧搾乾燥機は、押出技術を利用して材料中の水分を除去し乾燥する装置です。機械的圧力によって水分を絞り出し、さらに熱エネルギーを利用して蒸発させることで効率的な乾燥を実現します。
本装置はコンパクトな構造と高い処理能力、低エネルギー消費が特徴であり、連続生産に対応できるため生産効率の向上に寄与します。また、温度制御が可能であり、材料品質を維持しながら乾燥できる点も重要な利点です。
世界市場規模は2024年に2.34億ドルと評価され、2031年には3.13億ドルに達する見込みです。年平均成長率は4.3％と予測され、安定した成長が期待されています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、プラスチックリサイクル需要の拡大が挙げられます。環境規制の強化や資源循環への関心の高まりにより、効率的な乾燥技術への需要が増加しています。また、生産効率の向上やコスト削減を目的とした設備投資も市場を支えています。
一方で、初期導入コストの高さや設備メンテナンスの負担が課題となっています。さらに、原材料価格の変動や国際的な関税政策の影響が供給網や市場動向に影響を及ぼす可能性があります。
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競争環境
本市場には複数の機械メーカーが参入しており、競争は活発です。主要企業としてはVecoplan、GENOX RECYCLING TECH、Granutech Saturn Systems、Rumtoo Machinery、Doll Plast、B+B Anlagenbau GmbH、Matila Industrial、CHANG WOEN MACHINERY、GENIUS MACHINERY、POLYSTAR Machineryなどが挙げられます。
これら企業は製品性能の向上やエネルギー効率の改善を重視し、技術開発を進めています。市場は分散型であり、価格競争と技術力の両面が重要な競争要因となっています。
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市場セグメント分析
処理能力別では、0から400キログラム毎時、401から600キログラム毎時、601から800キログラム毎時、801キログラム毎時以上に分類されます。高処理能力機は大規模生産に対応できるため、産業用途での需要が高まっています。
用途別では、プラスチックペレット、プラスチックフィルム、プラスチックボトル、プラスチック袋に分類されます。中でもフィルムやボトルのリサイクル用途が市場拡大の中心となっています。
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地域別動向
地域別では、アジア太平洋地域が最大かつ成長性の高い市場とされています。中国やインド、日本、韓国におけるリサイクル産業の発展が需要を牽引しています。
北米および欧州では環境規制の強化により高効率設備の導入が進んでおり、安定した需要が見込まれます。南米や中東・アフリカでも産業化の進展に伴い市場拡大の可能性があります。