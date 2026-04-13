食料安全保障と健康志向の高まりを背景に「雑穀人材」の育成ニーズが拡大 日本雑穀協会、「第66回雑穀エキスパート講座」をオンラインで全国展開
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、雑穀に関する専門的知識を体系的に学べる講座「第66回雑穀エキスパート講座」の受講申込み受付を開始いたしました。
近年、食料安全保障への関心の高まりや、環境負荷の低い持続可能な農業への転換、さらには健康志向の拡大を背景に、雑穀が持つ価値が改めて注目されています。
雑穀は、乾燥や寒冷などの厳しい環境にも適応する作物として、気候変動への対応や持続可能な食料生産に貢献する可能性を有しています。また、食物繊維やミネラルを豊富に含むことから、日常の食生活における健康価値の面でも評価が高まっています。
一方で、こうした雑穀の特性や価値が十分に理解されないまま活用されているケースも少なくなく、商品開発や情報発信において、その本来の魅力を適切に伝えきれていない状況も見受けられます。
このような背景から、雑穀の特性を正しく理解し、商品やサービスとして社会に届けることができる「雑穀人材」の育成が、今後ますます重要になると考えられています。
本講座は、2005年の開講以来、約20年にわたり実施してきた実績を有し、これまでに約3,000名の認定者を輩出してきました。食品業界をはじめ、流通、料理、栄養、地域振興など、幅広い分野で活躍する人材の育成に寄与しています。
第66回講座では、講義動画の配信および認定試験を含め、すべてオンライン形式で実施いたします。これにより、時間や場所にとらわれることなく、全国どこからでも受講が可能となり、多様な働き方やライフスタイルに対応した学びの機会を提供します。
本講座では、雑穀に関する正しい知識と最新情報を体系的に学ぶとともに、商品開発や提案、情報発信など、実務に活かすための基礎力を身につけることを目的としています。
雑穀の価値を理解し、それを社会に広げていくための人材育成を通じて、健全な雑穀市場の形成と持続的な普及を目指します。
【第66回雑穀エキスパート講座 概要】
■ 講義動画配信
2026年6月5日（金）～7月2日（木）
■ オンライン認定試験
・A日程：2026年7月3日（金）14:00～15:00
・B日程：2026年7月4日（土）14:00～15:00
※いずれかを選択
■ 講座詳細・申込み
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
【日本雑穀協会について】
日本雑穀協会は、雑穀の普及・啓発活動を通じて、健康的な食生活の実現と食文化の向上、ならびに食料自給率の向上など、持続可能な日本社会の形成に寄与することを目的として活動しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346681/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
近年、食料安全保障への関心の高まりや、環境負荷の低い持続可能な農業への転換、さらには健康志向の拡大を背景に、雑穀が持つ価値が改めて注目されています。
雑穀は、乾燥や寒冷などの厳しい環境にも適応する作物として、気候変動への対応や持続可能な食料生産に貢献する可能性を有しています。また、食物繊維やミネラルを豊富に含むことから、日常の食生活における健康価値の面でも評価が高まっています。
一方で、こうした雑穀の特性や価値が十分に理解されないまま活用されているケースも少なくなく、商品開発や情報発信において、その本来の魅力を適切に伝えきれていない状況も見受けられます。
このような背景から、雑穀の特性を正しく理解し、商品やサービスとして社会に届けることができる「雑穀人材」の育成が、今後ますます重要になると考えられています。
本講座は、2005年の開講以来、約20年にわたり実施してきた実績を有し、これまでに約3,000名の認定者を輩出してきました。食品業界をはじめ、流通、料理、栄養、地域振興など、幅広い分野で活躍する人材の育成に寄与しています。
第66回講座では、講義動画の配信および認定試験を含め、すべてオンライン形式で実施いたします。これにより、時間や場所にとらわれることなく、全国どこからでも受講が可能となり、多様な働き方やライフスタイルに対応した学びの機会を提供します。
本講座では、雑穀に関する正しい知識と最新情報を体系的に学ぶとともに、商品開発や提案、情報発信など、実務に活かすための基礎力を身につけることを目的としています。
雑穀の価値を理解し、それを社会に広げていくための人材育成を通じて、健全な雑穀市場の形成と持続的な普及を目指します。
■ 講義動画配信
2026年6月5日（金）～7月2日（木）
■ オンライン認定試験
・A日程：2026年7月3日（金）14:00～15:00
・B日程：2026年7月4日（土）14:00～15:00
※いずれかを選択
■ 講座詳細・申込み
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
【日本雑穀協会について】
日本雑穀協会は、雑穀の普及・啓発活動を通じて、健康的な食生活の実現と食文化の向上、ならびに食料自給率の向上など、持続可能な日本社会の形成に寄与することを目的として活動しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346681/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
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E-mail : info@zakkoku.jp
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