【BOTANIST】2025年の高価格帯シャンプーにおける【リピート購入者数NO.1】*を獲得！ 累計販売本数2億本**を突破、変化するライフスタイルに寄り添う、毎日使い続けられるヘアケア

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社：大阪市中央区）が展開するボタニカルライフスタイルブランド「BOTANIST」は、近年成長を続ける1,000円以上の高価格帯ヘアケア市場において、2025年【リピート購入者数NO.1】*を獲得しました。

* True Data ドラッグストアパネル 1,000 円以上の高価格帯シャンプー市場における、ブランド別の年間リピート購入者数 1 位、2025 年 1 月～12 月(自社調べ)

** BOTANIST全カテゴリの累計販売実績より、2015年1月～2025年6月（自社調べ）

■背景：高価格帯ヘアケア市場のパイオニアとして、リピート率が示す「市場の定着」

BOTANISTは、かつて500円前後が主流だったドラッグストアのヘアケア市場において、1,000円～1,500円という「高価格帯」のカテゴリーを切り拓いたパイオニアブランドです。

近年、同市場には多くの競合が参入し、市場規模は大きく拡大しました。そのような中でBOTANISTが【リピート購入者数NO.1】*1を獲得したことは、単なる一時的なトレンドではなく、「高価格帯ヘアケアを日常の習慣（スタンダード）として定着させた」ことを意味します。リピーターに支えられている安定したシェアこそが、市場を牽引し続ける原動力となっています。

累計販売本数は2億本*2を突破、ベストコスメ累計43冠*3、使用感満足度97%*4という高い支持の背景には、時代と共に変化するお客様のインサイトに応え続ける、以下3つのこだわりがあります。

■10年以上支持され続け、リピート購入者数NO.1*1を支える「3つのこだわり」

1. 「内側」の質に目を向ける、お客様の想いに寄り添う

BOTANISTに寄せられるお客様の声には、「健康志向になり、自然派のシャンプーを使いたい」「自分や子供が使うものは、安心できる成分にこだわりたい」といった、自身の「内側」や「本質」を大切にする視点が多く含まれています。

私たちはこのような「毎日触れるものだからこそ、内側まで健やかでありたい」という想いに真摯に寄り添い、植物由来成分をベースとした商品開発を徹底。使うたびに得られる「安心感」と「納得感」の積み重ねが、10年以上にわたる継続的な支持に繋がっています。お客様からは「ロングセラー商品だからこそ、安心して使える」というお声をいただいます。

2. 植物の力で、髪の構成要素を補う「根本ケア」の追求

「優しいものを選びたい」という想いに加え、ボタニカルでありながら「確かな使い心地」を両立させていることがリピートの決め手です。髪の構成要素である「水分・脂質・タンパク質」に着目し、厳選した植物成分をナノ化して配合した「濃密ボタニカル美容液*5」を開発。

ボタニカル処方のパイオニアとして約30万種の植物の中から成分を厳選し、髪の内側まで浸透し必要なものを必要な分だけ補う“新ボタニカル処方”により、髪を根本からケアします。いたわりながら洗い、芯まで潤いで満たすという「内側へのアプローチ」を追求することで、次の一本へと繋がる製品づくりに取り組んでいます。お客様からは「他の商品にはない独自の魅力があり、髪の指通りが良い」というお声をいただいています。

3. 88.9％が満足、植物が持つ香りの魅力を研究し、独自に調合して生まれた＜BOTANISTのダブルフレグランス＞

花、果実、草木などから2つの植物の香りを引き出し掛け合わせたものをベースに、さらに様々な植物の香りをミックスしてつくる「BOTANISTオリジナルのダブルフレグランス」。シリーズごとに個性的なフレグランスを配合しています。また、ケアのステップにあわせて香りに広がりが生まれるよう、同じシリーズでもシャンプー・トリートメントによって異なる香りを採用しています。セットでの使用により、BOTANIST独自の香りはより一層魅力が増します。BOTANIST使用中かつ継続使用の意向がある方の88.9%が香りに満足している*6ことから、香りも【リピート購入者数NO.1】*1という実績を支えています。

*1 True Data ドラッグストアパネル 1,000 円以上の高価格帯シャンプー市場における、ブランド別の年間リピート購入者数 1 位、2025 年 1 月～12 月(自社調べ)

*2 BOTANIST全シリーズのボタニストヘアケア・ボディーケアシリーズが受賞した累計数。

2020年11月～2025年4月における雑誌等の美容系メディアが主催する化粧品に対する賞（自社調べ）

*3 BOTANIST全カテゴリの累計販売実績より、2015年1月～2025年6月（自社調べ）

*4 楽天&habitでBOTANISTシャンプー・トリートメント購入者に対するWebアンケート。男女20代～70代（n=536）のうち、「非常に満足」「かなり満足」「やや満足」と回答した割合。2023年11月実施（自社調べ）

*5 シラカンバ樹液、ガラクトミセス／シラカンバ樹液発酵液、トウミツ、スフィンゴ糖脂質（全て保湿成分）、

マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、加水分解野菜タンパク（全て毛髪補修成分）

*6 30-40代の男女において、n=90、2024年7月（自社調べ）

髪診断サイト「BOTANIST CHECK」をアップデート

今後も多くのお客様の髪悩みに寄りそうために、10年以上の間に収集したヘアケアに関連したデータを反映し、髪診断サイト「BOTANIST CHECK」を2026年3月にアップデートしました。

■ポイント1. 髪の状態をチャートで可視化

７つの質問により、髪の状態（ダメージ、うねり*、頭皮悩みなど）をチャートで可視化することで

ご自身では気づきにくい髪の個性を客観的に把握できます。 *乾燥による

■ポイント2. 7シリーズのBOTANISTから最適なアイテムを提案

計7シリーズ（モイスト・スムース・ダメージケア・スカルプクレンズ・バウンシーボリューム・ROOTH エイジングケア・SANTAL リペア オイルイン）の中から、科学的な根拠に基づいた最適な商品をご提案します。例えば、指通りの悪さが気になる「絡まり髪タイプ」の方には、レモングラス葉／茎エキス（保湿成分）などの厳選された植物由来成分を配合した「スムース」シリーズをオススメします。

髪診断サイト「BOTANIST CHECK」：https://botanistofficial.com/special/diagnosis/

＜BOTANIST公式＞

HP：https://botanistofficial.com/shop/default.aspx

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