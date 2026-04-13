チキップダンサーズ5周年！ 2年連続「ほねチキン」が『日本唐揚協会 公式アンバサダー』として、「第17回からあげグランプリ(R)授賞式」に登場！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、「チキップダンサーズおどるん会（※）」製作アニメ「チキップダンサーズ」に登場するキャラクター「ほねチキン」が『日本唐揚協会 公式アンバサダー』として、一般社団法人日本唐揚協会が開催する「第17回からあげグランプリ(R)」に登場したことをお知らせします。「ほねチキン」は、2025年2月9日（日）“肉の日”に『日本唐揚協会 公式アンバサダー』に就任し、授賞式に登場するのは2回目です。また、チキップダンサーズは2026年、5周年を迎えました。

（※）サンエックス株式会社、アスミック・エース株式会社、株式会社ファンワークス、株式会社小学館集英社プロダクション、合同会社DMM.com、株式会社NHKエンタープライズ

■「第17回からあげグランプリ(R)」に「ほねチキン」が2年連続登場！

昨年に引き続き公式アンバサダーとして参加！5周年お祝い動画も上映♪

2026年4月10日（金）大分県中津市のヴィラルーチェにて、一般社団法人日本唐揚協会（東京都渋谷区）が主催する「第17回からあげグランプリ(R)」の授賞式が行われ、チキップダンサーズ「ほねチキン」が『日本唐揚協会 公式アンバサダー』として登場しました。

「ほねチキン」は、からあげグランプリにまた来られて終始楽しそうな様子でした。また、チキップダンサーズは2026年で5周年を迎えます。5周年お祝い動画が会場で上映され、会場を盛り“揚げ”ました。

5周年お祝い動画はこちらから：https://youtu.be/3D_Pc8Y-zmg

■今年より「チキップダンサーズ賞」が新設！

今年より、最高金賞の副賞として「チキップダンサーズ賞」が新設。

「ほねチキン」が会場に再び登場し、受賞者に「ほねチキン」のぬいぐるみなど、かわいいほねチキングッズのセットがプレゼントされました。

～「チキップダンサーズ」とは～

ちょっぴりチキン(こわがり)だけど、好奇心いっぱいの骨つきチキンの「ほねチキン」。スキップしながら近づいてくるダンスの先生「スキップガエル先生」など、個性あふれるキャラクターたちがダンスで大活躍！おうちなどさまざまな場所で「からだがうごくと、こころもおどる♪」おはなしです。

★チキップダンサーズの最新情報はこちら★

▽公式サイト

https://www.san-x.co.jp/chickipdancers/

▽アニメサイト

https://www.san-x.co.jp/chickipdancers/anime/

▽公式X

https://twitter.com/chickipdancers/

■アニメ「チキップダンサーズ」NHK Eテレにて放映中！

アニメ「チキップダンサーズ」3期が2026年3月30日から

NHK Eテレで毎週月曜あさ8時45分～放送中

▽NHKアニメ（チキップダンサーズ）紹介ページ

https://nhk.jp/chickipdancers

▽3期PVはコチラから

https://youtu.be/pfQFIgpfyvg

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)San-X／チキップダンサーズおどるん会