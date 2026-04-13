福岡サテライトオフィス「福岡ベース」開設のお知らせ

クロスパス・アドバイザーズ株式会社

クロスパス・アドバイザーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：黒田恵吾、以下「当社」）は、九州エリアにおける事業拡大および運用体制の強化を目的として、2026年4月に福岡サテライトオフィス「福岡ベース」を開設いたしましたので、お知らせいたします。

当社はこれまで、国内不動産を対象としたアセットマネジメント業務を通じ、投資家の皆様に対し、中長期的な価値創造を目指した運用サービスを提供してまいりました。

近年、福岡市を中心とする九州エリアは、人口流入や再開発の進展、交通インフラの整備、企業進出の活発化を背景として、国内外の投資家から高い注目を集めております。加えて、福岡市は九州の経済・行政・交通の中核機能を担う都市として、豊富な人材基盤と高い交通利便性を有しており、九州全域をカバーする戦略拠点として高いポテンシャルを有しております。

このような市場環境を踏まえ、当社は九州エリアにおける投資機会の更なる発掘に加え運用体制の強化を目的として、福岡に新たな拠点を開設いたしました。福岡ベースを起点に、運用支援機能の拡充および本社との連携強化による業務効率の向上を図ってまいります。あわせて、地域金融機関、不動産会社、事業会社その他パートナーとの連携を一層強化し、地域に根差した事業基盤の構築を進めてまいります。

さらに、福岡ベースを通じて地域人材の採用・育成にも取り組み、地域経済の活性化および雇用創出への貢献も目指してまいります。

当社は今後も、各地域の特性を踏まえた戦略的な投資・運用を通じて、投資家の皆様への更なる付加価値提供と持続的な価値創出に努めてまいります。

福岡オフィスの概要

名称：福岡サテライトオフィス「福岡ベース」

所在地：福岡県福岡市中央区天神 1 丁目 9-17 福岡天神フコク生命ビル 15 階

開設日：2026年4月1日

会社概要

会社名：クロスパス・アドバイザーズ株式会社

所在地：東京都港区六本木6丁目2番31号 六本木ヒルズノースタワー6階

URL ：https://www.crosspath-advisors.com/