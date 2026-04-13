ホリスティックキュアーズ、美容師の離職理由上位“手荒れ”に着目「洗うほどに、守る」全身用シャンプー誕生

株式会社ホリスティックキュアーズ「ホリスティックミライスイ」を採用した全身用シャンプー「マグネットヘアプロ ミライソープ」※画像はイメージ

株式会社ホリスティックキュアーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：貝塚弘幸、以下ホリスティックキュアーズ）は、プロフェッショナルヘアケアブランド「マグネットヘアプロ」より、コスモグループが保有する水源から採取した天然水「高千穂 照水（たかちほ てらすい）」と独自の水テクノロジー「ホリスティックミライスイ」を採用した全身用シャンプー「マグネットヘアプロ ミライソープ」を発売いたします。

本製品は、“美容師の手荒れ問題”に着目して開発された、髪・顔・身体のすべてに使用できる全身用シャンプーです。美容師の離職理由として挙げられる“手荒れ”という業界課題に対し、プロダクトとしてアプローチする取り組みは少なく、注目が期待されています。

2026年4月13日（月）より、ホリスティックキュアーズの関連会社である総合美容商社「コスモ」を通じて、業務用シャンプーとして販売開始いたします。

“美容師の手荒れ問題”に向き合った開発背景

美容サロン業界において、美容師の離職理由として上位に挙げられるのが「手荒れ」です。日々繰り返されるシャンプー施術や薬剤への接触、慢性的な乾燥により、肌トラブルを抱え、現場を離れざるを得ないケースは少なくありません。本来、美容師は「人を美しくする」専門職でありながら、その代償として自身の手を酷使せざるを得ない構造的課題を抱えています。その結果、キャリア継続の障壁となるケースも見られます。

美容サロン業界において、美容師の離職理由として上位に挙げられる「手荒れ」

日常的に水や薬剤に触れる美容師にとって、肌への負担軽減は大きな課題となっており、業界全体の持続可能性にも関わる重要なテーマとなっています。

従来のヘアケアは「お客様の髪を美しくすること」に主眼が置かれてきました。一方で、施術を行う美容師の手肌への負担は十分に考慮されてきたとは言えません。こうした背景を受け、ホリスティックキュアーズは、水そのものの力に着目し、独自の水テクノロジーを活用した全身シャンプーの開発に着手いたしました。

美容師が生涯にわたり安心して技術を提供し続けられる環境をつくることを目的に、本製品の開発を開始。新たな発想として「洗うほどに、守る」というコンセプトを掲げ「マグネットヘアプロ ミライソープ」を開発いたしました。

高千穂※画像はイメージ

本製品は、コスモグループが所有する水源から採取した「高千穂 照水」をベースに、ナノバブル技術を応用した機能水を活用することで、洗浄力を維持しながら界面活性剤の配合量を抑え、美容師の手肌への配慮と施術パフォーマンスの両立を図りました。

また、美容サロン関係者を対象にモニター調査（n=222、当社調べ）を実施。一般社団法人 日本ママ美容師協会主催イベント「MASH UP mini」参加者を対象としたモニターアンケートでは「泡持ちがよくて、シャンプー中もしっとりする」「きめ細かな泡で髪の毛を包み込んでくれる」「全身に使えて、質感もいい」という声が寄せられました。

高千穂 照水（たかちほ てらすい）

健康管理に必要な微量元素を20種類以上含む、弱アルカリ性（pH約7.6）の希少なミネラルウォーターです。ミネラル豊富ながらも硬度22mg/Lの軟水。クラスターが小さく浸透力が高いため、なめらかでやさしい口当たりが特長です。

ホリスティックミライスイ

ホリスティックキュアーズ独自の水処理技術により開発された機能水です。ミネラル豊富な天然のテラヘルツ水とナノバブル技術を組み合わせ、含有する気体の種類によって、1.0から5.0まで展開されています。

マグネットヘアプロ ミライソープの特長

「ホリスティックミライスイ」含有する気体の種類によって、1.0から5.0まで展開。

「マグネットヘアプロ ミライソープ」は、髪からつま先まで、身体すべてに使用できる全身用のシャンプーです。

「ホリスティックミライスイ 5.0」（水素と炭酸をナノバブル技術で混合・保持した機能水）をベースに設計し、うるおいを守りながら、不要な汚れをすっきりと洗い流します。また、シンプルな処方により、日常使いはもちろん、施術現場での肌への配慮を両立しました。

※画像はイメージです。

マグネットヘアプロ ミライソープ（全身用シャンプー）界面活性剤を従来品比、約60%カット（当社調べ）界面活性剤を従来品比、約60%カット（当社調べ）

水の特性に加え、水素や炭酸の働きにより、界面活性剤の配合量は最小限でパフォーマンスの向上を実現。 一日に複数回シャンプーを行う美容師の手肌への負担に配慮した設計です。

ナノバブル技術が叶える非加熱製法ナノバブル技術が叶える非加熱製法で、機能性の向上

特殊なナノバブル技術でミキシング加工したミライスイを非加熱製造することで、熱に弱い水素や炭酸の効果を失わせず、角質層までなじみやすく、洗浄力と保水力を高めました。

濃厚なホイップのようなきめ細かい泡ホイップのような泡で、ダメージもコストも軽減

濃厚なホイップのようなきめ細かい泡が、摩擦による負担感を軽減。使用量を抑えられる設計で、コスト面にも配慮するとともに、通常より少ない使用量でもしっかりと洗い上げ、ダメージやカラーの褪色に配慮しています。

※専用のポンプフォーマーに詰め替えてご使用ください。

潤いヴェールイオンコンプレックスで髪を整え、全身潤いヴェールに包まれる

マグネットヘアプロ ミライソープの上からトリートメントのなじみを高め、質感を向上させます。髪だけでなく、顔やボディなど全身に使用でき、洗い流した後は潤いのヴェールに包まれたような仕上がりへと導きます。

マグネットヘアプロ ロゴマグネットヘアプロとは

ヘアケア家電メーカーとして40年の歴史を持つ「クレイツ」の姉妹ブランドである「マグネットヘアプロ」は「すべては美を創造するヘアスタイリストのために」というブランドコンセプトを掲げ、ヘアスタイリストの仕事道具として操作性・機能性にこだわって設計されたプロ仕様のヘアケア家電ブランドです。美肌の湯・長寿の湯などと呼ばれる温泉地から採掘された天然鉱石やミネラルを製品内に特殊加工した、速乾・美髪効果に優れたドライヤーやダメージレスヘアアイロンを展開しています。

美容業界の持続可能性に向けたホリスティックキュアーズの取り組み

本製品は、美容サロン業界の課題である“美容師の手荒れ問題”に向き合う中で生まれました。長時間の施術やシャンプーによって繰り返される手肌への負担は、多くの美容師にとって深刻な悩みとなっています。

ホリスティックキュアーズは、2025年に創業10周年を迎えました。これまで、テラヘルツ技術をはじめとする独自のテクノロジーを活用し、プロフェッショナル向けヘアケアツールや、内面と外面の両面から美を支えるホリスティックビューティ製品を展開してまいりました。

2026年には、新たに「飲料水事業」「機能水事業」を新規事業として本格的に始動。これらの技術基盤を融合することで、美容領域にとどまらない、ウェルネス視点での製品・サービスの創出を加速してまいります。

また、美と健康に対する価値観が多様化する中、ホリスティックキュアーズは、日々の生活の中で“満たされる実感”と“歳を重ねることへの前向きな価値”を提供することを目指しています。「マグネットヘアプロ ミライソープ」はその一環として、美容業界の持続可能性と、働く人のウェルビーイングを支えるプロダクトとして展開してまいります。

さらに、一般消費者においても、忙しい現代社会の中でシンプルかつ肌にやさしいケアへのニーズが高まっており「1つでマルチにケアできる」化粧品への関心が高まっています。本製品は2026年4月13日（月）より、業務用シャンプーとしてプロフェッショナル市場に向けて展開後、サロン顧客向けの展開も視野に入れながら、「ホリスティックミライスイ」を活用した化粧品やオーラルケア製品などの開発も予定しています。

株式会社ホリスティックキュアーズ

ホリスティックキュアーズ（https://holisticcures.jp/）は、2014年にクレイツの関連会社として代表取締役 貝塚弘幸が設立。事業ビジョンに「The Most Beautiful Ever-自分史上最高の美へ-」を掲げ、美意識の高い大人女性に向けて、外見のみでなく内面からも輝くエイジレスな「自分史上、最高の美」を提供するためブランド、商品、サービスを開発しています。また、ヘアサロン向けに教育・商品・MD 提案を含めたヘアサロン専用のソリューションシステム開発も行っています。