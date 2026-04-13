キャビン型宿泊施設「リソルポシュテル東京浅草」Booking.com「Traveller Review Awards 2026」を受賞

リソル株式会社

リソル株式会社（所在地：千葉県茂原市、代表取締役社長：佐野直人）が運営する「リソルホテルズ」ブランドのキャビン型宿泊施設『リソルポシュテル東京浅草』（東京都台東区西浅草2-25-1）は、大手旅行検索サイト「Booking.com（ブッキング・ドットコム）」による「Traveller Review Awards 2026」を受賞しました。

今年で14年目を迎える「Traveller Review Awards 2026」は、特に高い評価を得たBooking.comのパートナー施設を称えるアワードです。クチコミスコアは、Booking.comのウェブサイトおよびアプリ上に投稿された過去3年間（2022年12月1日～2025年11月30日）の全クチコミの平均スコアに基づいて算出され、受賞には、3件以上のクチコミに基づく平均スコア8.0以上であることが条件となります。

今回受賞した『リソルポシュテル東京浅草』は、クチコミスコア9.4という高評価を獲得し、多くの宿泊者から支持を集めたことが評価されました。

■浅草観光に便利な好立地、“ポシュテル”スタイルと和モダン空間が魅力

『リソルポシュテル東京浅草』は、浅草エリアに位置し、観光の拠点として便利な立地にある簡易型宿泊施設です。江戸の文化と歴史を感じさせる和モダン空間をコンセプトに、館内には壁面や天井に描かれる和のグラフィック、にじり口をイメージしたキャビン入口、富士山の壁紙や畳を取り入れたリビングロビーなどを設け、浅草の街にふさわしい“江戸を体感する滞在空間”を演出しています。上質さと快適性を兼ね備えた“ポシュテル”スタイルのツーリストホテルとして、和モダンの世界を体験できることから、海外からの宿泊者を中心に高い人気を集めています。

■インバウンド宿泊率90%、安心設計と快適性が海外旅行者から高評価

館内は、男性専用・女性専用・男女共用フロアを設け、安心して滞在できる空間設計となっています。各キャビンには防音性の高い二重の遮音性カーテンを採用しているため、キャビン型でありながら落ち着いて過ごせるプライベート空間を確保しています。

また、エリアごとの施錠により、グループ・ご家族・女子旅などでの貸切利用にも対応し、少人数から大人数まで幅広いニーズに対応しています。海外旅行者を中心に支持されており、好立地・和モダン空間・快適性・安全性が総合的に評価され、クチコミスコア9.4の高評価につながりました。

「リソルホテルズ」は、今後もホテル運営体制やサービス品質のさらなる向上に努め、当社ならではの取り組みを通じて、観光・レジャー分野で多くのお客様に魅力的な滞在経験を提供してまいります。

◆「リソルポシュテル東京浅草」支配人・塚本 優貴 コメント

このたびは「Traveller Review Awards 2026」を受賞することができ、大変光栄に存じます。

日頃よりご宿泊いただいておりますお客様からの温かいご評価とご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます。

当館は浅草という土地にて、日本らしさを存分に味わっていただける施設として、日本ならではの「くつろぎ」に重きを置き、ゲストの皆様が少しでも滞在を楽しんでいただけるよう日々努めております。

また、ただのご宿泊ではなく、このご滞在そのものが皆様にとって思い出のひとつとなるよう、心を込めたおもてなしを大切にしております。

今回の受賞を励みに、今後もより一層サービスの向上に努め、皆様に選ばれ続ける施設であり続けたいと存じます。

『リソルポシュテル東京浅草』概要

◇所在地：〒111-0035 東京都台東区西浅草2-25-1

◇アクセス：つくばエクスプレス浅草駅より徒歩2分

銀座線「田原町」駅より徒歩約5分

浅草線・銀座線「浅草」駅より徒歩約9分

◇公式サイト：https://www.resol-hotel.jp/poshtel-asakusa/

ツーリストホテル「リソルホテルズ」について

「物語のあるホテル」をコンセプトに、それぞれに異なる趣で旅を彩るツーリストホテル「リソルホテルズ（英語表記：RESOL HOTELS）」は、北海道から沖縄まで全国20施設を展開しているホテルブランドです。各地に根付く唯一無二の物語を取りこみ、街のシンボルとしてではなく、街の縮図となるべく生まれたホテルです。おしゃれ感度の高いミレニアル世代の女性や、ワンランク上のくつろぎを求めるビジネスパーソンから人気を集めています。

ブランドサイトでは、全国各地のリソルホテルの情報だけでなく季節ごとの魅力的な街の表情を現地ホテルから届けるオウンドコンテンツ「Discovery」を提供し、全国各地から集まる「物語」が、皆さまを旅へと誘います。

ブランドサイト：https://www.resol-hotel.jp/