パナソニック ホームズグループの建設子会社『パナソニック ホームズ建設株式会社』を設立

パナソニック ホームズ株式会社

パナソニック ホームズ株式会社（以下、当社）は、建設子会社として『パナソニック ホームズ建設株式会社』（以下、パナソニック ホームズ建設）を、2026年4月10日に設立しました。

同社の設立により、首都圏での施工力を強化し、より高品質で安全な建設工事の実現を目指します。

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1.新会社設立の背景・目的

住宅業界では近年、技術者（現場管理者）・技能者（職人）の人員不足が全国的な課題となっており、法令遵守や技術要件に対応した施工力の確保が困難になっています。

当社では、特に首都圏で、１.建築物の大型化・高層化２.狭小地での施工３.住宅だけでなく店舗・事務所・宿泊施設など、さまざまな建設需要があり、地方とは異なる高度で多彩な施工力が求められています。また、施工管理においては、安全・工程・品質・原価の管理に加え、オーナー様への対応に至るまで幅広い業務を担っており、業務負荷の増大が課題となっていました。

こうした課題を解決すべく、当社がこのたび設立した新会社では、１.オーナー様対応のあり方を見直し、技術者（現場管理者）が施工管理に特化した体制を構築することや、２.技能者（職人）の安定確保と技術力強化を図ることにより、今後の会社の成長に不可欠な「施工力」の向上を目指します。

2.新会社の施工体制

パナソニック ホームズ建設は、当社が手掛ける建設工事において、品質・安全・工期に影響する中核工程である基礎から建方、大工、美装に至るまでの工事を請け負います。

新しい施工体制の主な特長は下記の通りです。

（1）施工管理の専門化

従来、工事部門が担っていたオーナー様対応は、パナソニック ホームズの営業・建設部門が引き続き担当します。パナソニック ホームズ建設は、施工管理業務に特化する体制とすることで、労働生産性と施工品質の向上を実現します。

（2）社員技能者の採用・育成による技術力向上

技能者（職人）を正社員として採用し、業務に係るさまざまな資格取得を支援するとともに、多工種を担える多能工や現場を統括するリーダーを目指す育成を通じて、施工の中核を担う人材の確保と安定した施工力の実現に繋げます。

3.新会社の概要

(1)名 称： パナソニック ホームズ建設株式会社

Panasonic Homes Construction Co.,Ltd

(2)所 在 地： 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス11階

(3)代 表 者： 代表取締役社長 中村 光良

(4)事業内容： 建物の基礎工事・建方工事・大工工事・内装工事

防水工事・建具工事・美装工事

※解体工事・設備工事・外構工事を除く全ての工事

(5)資 本 金： 100百万円

(6)設 立： 2026年4月10日

(7)株 主： パナソニック ホームズ株式会社 100％

(8)従業員数： 54名（2027年4月1日予定）

(9)事業エリア： 東京都



