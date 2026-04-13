「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」が、2026年4月24日(金)より東京ソラマチ(R)、2026年4月29日(水・祝)より横浜・ランドマークプラザにてオープン！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)が運営する、「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」が、2026年4月24日(金)より東京ソラマチ(所在地：東京都墨田区)、2026年4月29日(水・祝)よりランドマークプラザ(所在地：神奈川県横浜市)に期間限定でオープンいたします。

東京ソラマチでの開催に合わせて限定デザインのピンズ、ランドマークプラザで先行販売するショッピングバッグなど、さまざまな新商品が続々と登場いたします。さらに、店内で商品をお買い上げのお客さまへ、金額に応じてオリジナルステッカーやオリジナルショッピングバッグプレゼントのキャンペーンを実施いたします。

現在開催中の池袋PARCOに加え、東京ソラマチ、ランドマークプラザの新たなストアにて、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開をより一層盛り上げるとともに、ファンにとっても特別な5月4日の「スター・ウォーズの日」をお祝いしませんか。

■店舗情報

店舗名 ：STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC

開催地 ：東京スカイツリータウン・ソラマチ 4F (東京都墨田区押上1-1-2)

会 期 ：2026年4月24日(金)から2026年8月2日(日)

営業時間：10：00～21：00 ※営業時間は商業施設に準じます。

開催地 ：ランドマークプラザ 3F (神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1)

会 期 ：2026年4月29日(水・祝)から2026年5月24日(日)

営業時間：11：00～20：00 ※営業時間は商業施設に準じます。

WEBサイト：https://benelicstore.com/

公式X：https://x.com/STARWARS_BLC

■お買い上げ特典について

その1

STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC(東京ソラマチ)

内 容 ：お買い上げ金額3,300円(税込)ごとに「ノベルティステッカー(非売品・全6種)」をプレゼント

対 象 ：1会計3,300円(税込)以上お買い上げのお客さま

期 間 ：2026年4月24日(金)～ なくなり次第終了

サイズ ：W60×H86mm

備 考 ：ステッカーの絵柄はお選びいただけません。

STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC(ランドマークプラザ)

内 容 ：お買い上げ金額3,300円(税込)ごとに「ノベルティステッカー(非売品・全12種)」をプレゼント

対 象 ：1会計3,300円(税込)以上お買い上げのお客さま

期 間 ：2026年4月29日(水・祝)～ なくなり次第終了

サイズ ：W60×H86mm

備 考 ：池袋PARCOと東京ソラマチの配布ステッカー(全12種)からお渡しいたします。ステッカーの絵柄はお選びいただけません。

その2

内 容 ：お買い上げ金額8,800円(税込)以上で「オリジナルショッピングバッグ(非売品・全1種)」をプレゼント

対 象 ：1会計8,800円(税込)以上お買い上げのお客さま

期 間 ：東京ソラマチ／2026年4月24日(金)～ なくなり次第終了

ランドマークプラザ／2026年4月29日(水・祝)～ なくなり次第終了

サイズ ：W400×H800×D100mm

備 考 ：1会計につき1枚のお渡しです。8,800円(税込)以上お買い上げのお客さまには、オリジナルショッピングバッグをおひとつとお買い上げ金額に応じたオリジナルステッカーをお渡しいたします。オリジナルショッピングバッグは、池袋PARCOで配布中のものと同一です。

■東京ソラマチ限定販売商品詳細

商品名 ：STAR WARS GROGU CUTEST IN THE GALAXY STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC TOKYO Solamachi(R) 限定ピンズ

価 格 ：2,025円(税込)

サイズ ：約W36×H35ｍｍ

素 材 ：亜鉛合金・真鍮・エポキシ樹脂

備 考 ：オンラインショップでの販売はございません。

発売日 ：2026年4月24日(金)

販売店舗：STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC(東京ソラマチ)

■ランドマークプラザ先行販売商品詳細

商品名 ：STAR WARS／マンダロリアン・アンド・グローグー ショッピングバッグ グローグー&アンゼラン

価 格 ：1,430円(税込)

サイズ ：約W300×H420×D120mm

素 材 ：ポリプロピレン・紙

発売日 ：2026年4月29日(水・祝)

販売店舗：STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC(ランドマークプラザ)

備 考 ：STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC(池袋PARCO・東京ソラマチ)、STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC オンライン(https://benelicstore.com/)では、2026年5月4日(月・祝)より販売を予定しています。

■4月24日発売新商品詳細

東京ソラマチのオープンに合わせて登場する新商品は、おなかと机の間に挟んで正しい姿勢をサポートしてくれるぬいぐるみ「ふんばるず」のイウォークデザインやデスク周りでの使用にぴったりなダース・ベイダーの手のひらサイズのスタチューコレクション。その他、ライトセーバーのパーツがポイントの巾着ショルダーバッグやポーチ、カードケースなど日常使いにおすすめなファッション雑貨も登場します。

パッケージイメージ使用イメージ

商品名 ：STAR WARS EWOK ふんばるず

価 格 ：6,820円(税込)

サイズ ：W200×H290×D230mm

素 材 ：ポリエステル・ABS

１.２.３.４.５.６.５.内部パーツ６.ライトセーバーは取り外し可能商品イメージ

商品名 ：STAR WARS リトルスタチューコレクション ダース・ベイダー(全6種)

価 格 ：単品／2,200円(税込)、全種BOX(6種)／13,200円(税込)

サイズ ：１.／W60×H55×D37mm、２.／W35×H75×D35mm、３.／W40×H75×D62mm、

４.／W40×H75×D50mm、５.／W45×H58×D47mm(完全組立時)、

６.W25×H57×D45mm(本体)・Φ10×H55mm(ライトセーバー)

素 材 ：１.２.３.４.５.／PVC・ABS、６.／PVC・ABS・磁石・鉄

備 考 ：ブラインドパッケージ商品です。BOXでの購入で全種そろいます。

ルーク・スカイウォーカーダース・ベイダーライトセーバーのパーツ

商品名 ：STAR WARS ライトセーバー 巾着ショルダーバッグ ルーク・スカイウォーカー／ダース・ベイダー

価 格 ：各5,500円(税込)

サイズ ：本体／W265×H210×D110mm、ショルダー紐／約1250ｍｍ(金具部分を含む)

素 材 ：ポリエステル・ナイロン・ABS

ルーク・スカイウォーカーダース・ベイダーライトセーバーのパーツ

商品名 ：STAR WARS ライトセーバー スマホショルダーバッグ ルーク・スカイウォーカー／ダース・ベイダー

価 格 ：各4,620円(税込)

サイズ ：本体／W120×H190×D30mm、ショルダー紐／約1250ｍｍ(金具部分を含む)

素 材 ：ポリエステル・ナイロン・ABS

ルーク・スカイウォーカーダース・ベイダーライトセーバーのパーツ

商品名 ：STAR WARS ライトセーバー ポーチ ルーク・スカイウォーカー／ダース・ベイダー

価 格 ：各4,290円(税込)

サイズ ：本体／W180×H130×D60mm、持ち手／約400mm

素 材 ：ポリエステル・ナイロン・ABS

ルーク・スカイウォーカーダース・ベイダーライトセーバーのパーツ

商品名 ：STAR WARS ライトセーバー カードケース ルーク・スカイウォーカー／ダース・ベイダー

価 格 ：各4,290円(税込)

サイズ ：本体／W120×H95mm、持ち手／約400mm

素 材 ：ポリエステル・ナイロン・ABS

発売日 ：2026年4月24日(金)

販売店舗：STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC(池袋PARCO・東京ソラマチ)、STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC オンライン(https://benelicstore.com/)

備 考 ：4月29日(水・祝)より、STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC(ランドマークプラザ)でも販売いたします。

開催中の期間限定ストア

店舗名 ：STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC

会 期 ：2026年3月23日(月)から2026年8月16日(日)

開催地 ：池袋PARCO 本館 B2F(東京都豊島区南池袋1-28-2)

営業時間：11：00～21：00 ※営業時間は商業施設に準じます。

■スター・ウォーズ公式情報

公式サイト：https://starwars.disney.co.jp/

公式X：https://x.com/starwarsjapan

公式Instagram：https://www.instagram.com/starwarsjapan/