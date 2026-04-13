株式会社シービーラボ、IT企業と障がい者就労継続支援事業所をつなぐ仕事マッチングプラットフォーム事業を本格始動--福祉×IT特化の新体制で社会課題の解決を推進

一般社団法人ソフトウェア協会

株式会社シービーラボ（本社：東京都中央区、以下「シービーラボ」）は、一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）会員企業であり、東京証券取引所プライム市場上場のミガロホールディングス株式会社グループ内の組織再編を経て、独立。2026年1月1日付けでIT企業と障がい者就労継続支援事業所をつなぐ「仕事マッチングプラットフォーム事業」に特化した会社として正式始動しました。

仕事マッチングプラットフォーム事業、2026年1月より本格始動

概要

シービーラボは、IT企業から業務を受注し、全国の就労継続支援事業所（以下、支援事業所）へ振り分けるプラットフォームの提供を開始。リモートワークで完結するIT業務に特化した設計により、地方の支援事業所も全国規模で平等に参加できる仕組みを実現しています。

主な特長

この事業を生んだ原点--代表取締役 高畑道子氏が歩んだ、ITと福祉の交差点

- IT業務に特化したマッチングモデルの採用により、内職作業が中心だった従来の支援事業所業務に代わり、工賃向上につながるIT案件の受注機会を提供- リモートワーク完結型のため地域格差を排除し、全国の支援事業所が平等に参加できる仕組みを構築- 障がい者の工賃向上・社会保障費の削減・IT企業の障がい者雇用納付金負担軽減という、三者すべてに利益のある「ウィンウィン」の構造を実現- IT特化・全国規模のマッチングプラットフォームはほぼ前例がなく、新たなモデルとして業界から注目を集めている

こうした社会課題に正面から向き合い、事業を牽引するのが、代表取締役の高畑道子氏です。

高畑氏は30年以上のシステムエンジニアキャリアを持ちながら、50歳を前に心の問題について学びなおすために大学に編入、精神保健福祉士の国家資格を取得。就労継続支援事業所での実習で障がい者の就労実態に直面したことが、本事業の原点となっています。現在は、IT企業が支援事業所へ仕事を発注することを法的な「障がい者雇用」とみなす「間接雇用」の制度化に向け、内閣府の規制改革推進委員会でのヒアリングに臨むなど、政府への働きかけも積極的に行っています。

「ITは手段であって目的じゃない。50歳になって気づいたんです。私がITで本当にやりたいことは何か。その答えが福祉でした」

「工賃が上がれば税金の無駄遣いが減る。規制緩和が実現できればIT企業もいいし、障がい者もいい。ウィンウィンなんです」

SE一筋のキャリアの中では見えていなかった「ITで社会を変える」という使命感が、福祉との出会いを経て今まさに事業という形で結実しています。

高畑氏のキャリアの歩みと本事業の全貌についての詳細インタビューは、SAJ40周年記念特集記事をご覧ください。

▶ 詳細インタビュー記事はこちら：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_cblab(https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_cblab)

会社概要

株式会社シービーラボ

所在地：東京都中央区 事業内容：IT企業と就労継続支援事業所をつなぐ仕事マッチングプラットフォーム事業 公式サイト：https://cblab.jp/

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）は、ソフトウェアに関わるあらゆる企業・団体・個人を繋ぎ、デジタル社会の実現を推進する業界団体であり、株式会社シービーラボはその会員企業として活動しています。

【一般社団法人ソフトウェア協会】

一般社団法人ソフトウェア協会（略称：SAJ）は、ソフトウェアに関わるあらゆる企業、団体、個人を繋ぎ、デジタル社会の実現を推進する業界団体で、800社以上にご加入いただき、創立40周年を迎えることができました。これからもソフトウェアの未来を創造し、国内外のデジタル化推進に貢献してまいります。

入会お問い合わせ・詳細は以下ページよりご連絡ください。

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）事務局お問い合わせページ：https://www.saj.or.jp/contact/

【関連リンク】

インタビュー記事全文：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_cblab

本企画のインタビュー記事一覧： https://www.saj.or.jp/40th_branding

SAJ 40周年記念サイト： https://40th.saj.or.jp/ (https://40th.saj.or.jp/)

一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)：https://www.saj.or.jp/(https://www.saj.or.jp/%E2%80%8B%E2%80%8B)

株式会社シービーラボ様 公式サイト：https://cblab.jp/





