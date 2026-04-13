LIMI feuよりLIMI feu青山店 & THE SHOP YOHJI YAMAMOTO限定アイテムが登場。

株式会社ヨウジヤマモト

LIMI feu 2026年春夏コレクションより、LIMI feu青山店及び公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO限定のカットソーが初登場。

本シリーズでは半袖と長袖２型を、ブラック、ホワイトの2色で展開。いずれも肩に配されたスナップボタンを開閉することで、シルエットやバランスの変化をもたらすデザインが特徴です。

背面の首元には、炎を想起させる「LIMI feu」ロゴがプリントされ、アクセントを添える。

気分やシーンに合わせてアレンジができ、日常の装いにさりげない変化をもたらします。

シンプルでありながらも複数の着こなしが楽しめ、着る人の日常に寄り添う特別なアイテムです。

DOT BUTTON SHORT SLEEVE T-SHIRT / White, Black \22,000(税込)

DOT BUTTON LONG SLEEVE T-SHIRT / White, Black \26,400(税込)

【LIMI feu 2026 SPRING / SUMMER LIMITED ITEM】

発売日：

LIMI feu青山店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=28246)：2026年4月11日（土）

公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c80/)：2026年4月15日（水）10時

価格は全て税込

リミ フゥ

デザイナー 山本里美

株式会社ヨウジヤマモト入社後、ワイズアトリエでパタンナーとして従事したのち、2000年自身のブランドを始動。2002年ブランド名をLIMI feu（リミ フゥ）と改め、現在に至る。雰囲気、分量、着やすさを大切に、飾りや誇張をなくし、着る人の個性と溶け合う余白を残す。市場や流行に距離を置き。デザイナー山本里美がいま感じる意志を服のシルエットにつむぎ出す。 清く力強い直線と体を包みこむ独自のヴォリュームとドレープが共に存在する。

▼公式インスタグラム @limifeu_official

▼公式オンラインストア [THE SHOP YOHJI YAMAMOTO LIMI feu(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c80/)]

▼公式オフィシャルサイト(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/limifeu/)