【2026年4月】児童発達支援「Lii sports studio」が名古屋・浜松に同時オープン！

株式会社リィ

株式会社リィ（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：廣瀬あゆみ、以下「Lii」）が運営する児童発達支援施設「Lii sports studio（リィスポーツスタジオ）」は、2026年4月、愛知県名古屋市および静岡県浜松市に新店舗をオープンいたしました。これによりLii sportsは全国40店舗となります。

Lii sports studio 名古屋原 内観Lii sports studio 浜松高丘 外観

Liiは「2030年までに全国200店舗出店」という目標を掲げ、全国各地での拠点開設を強力に推進しています。一歩一歩着実に出店を重ねることで、運動支援を必要とするすべてのお子さまとそのご家族に、質の高いサービスを届けるためのインフラ構築を加速させてまいります。

【4月オープン店舗情報】

Lii sports studio 名古屋原（リィスポーツスタジオ ナゴヤハラ）

支援提供開始：2026年4月2日

住所：愛知県名古屋市天白区原1-207 原駅前ビル2階

電話：070-9495-8813

Lii sports studio 浜松高丘（リィスポーツスタジオ ハママツタカオカ）

支援提供開始：2026年4月2日

住所：静岡県浜松市中央区高丘東5-12-1 横山ビル2階

電話：070-9463-9593

【Lii sportsが全国で選ばれる理由】

居住地域に関わらず、すべての子どもたちに最高品質の支援を届けるため、独自開発の「DEA2000(TM)︎」を全拠点で導入。2,000種以上のプログラムから、お子さまの「好き」や発達段階に合わせた個別最適な運動メニューを自動生成しています。

また、全国共通のコーチングポリシー「REPS（Respect・Ecological・Pump・Sports）」と品質管理システム「LBC（Lii border check）」により、全国どこのスタジオでも高い満足度（NPS 42.5）を誇る支援体制を実現しています。

【見学申込・無料体験について】

各施設では、無料体験会を随時実施しております。全国各地のスタジオにて、お子さまと保護者さまをお待ちしております。

WEBフォーム：https://liistyle.co.jp/contact/

お電話：各施設直通番号まで

【会社概要】

会 社 名： 株式会社リィ（Lii Inc.）

代 表 者： 代表取締役 廣瀬 あゆみ

設 立： 2018年11月1日

所 在 地： 愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目8-1 御器所セントラルビル3A

Webサイト： https://liistyle.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社リィ 広報 担当：横山

TEL：090-5944-9538 / MAIL：lii_pr@liistyle.co.jp