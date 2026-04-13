代官山 Nen Tokyo、三和酒類株式会社と贈る大分県へのオマージュ。ベトナム料理と九州・大分の風土が交差するエクスクルーシブコラボレーションを開催。

株式会社トランジットホールディングス

Nen Global株式会社（本社：東京都品川区、代表：タァ・ビェト・フォン）は、2026年4月26日（日）から5月9日（土）までの期間、大分県に拠点を置く三和酒類株式会社との期間限定企画、三和酒類株式会社 × Nen Tokyoのコラボレーションを開催いたします。

大分県から直送された旬の厳選食材を用い、ベトナム本店でも提供されているコンセプチュアルなコース「Sto:ry Menu（ストーリー メニュー）」を特別に再構成。三和酒類株式会社が誇る「いいちこ」や「安心院ワイン」、「和香牡丹」とのペアリングとともに、ベトナムと日本の新しい食の対話をお届けします。

■ 背景：シェフのルーツ、大分県への敬意を込めて

今回の取り組みは、Nenチームにとって極めて特別な意味を持っています。シェフのSummer Leをはじめ、コアメンバーの多くが大分県の立命館アジア太平洋大学（APU）の卒業生であり、大分は彼らの感性を形づくった「原点」といえる場所です。

自分たちの歩みを支えてくれた土地の味を、東京の中心で表現したいという想いから、ベトナムのガストロノミーと大分の豊かな風土を掛け合わせた、唯一無二のダイニング体験が実現しました。

■ エクスペリエンス ハイライト

大分県産食材で綴る「Sto:ry Menu」：「おおいた和牛」やかぼすをはじめ、大分県から届く旬の厳選食材を、Nen独自のナラティブな手法で再構築。開催ごとにテーマが変わる「Sto:ry Menu」の特別編として提供します。

三和酒類株式会社による特別ペアリング： 本格焼酎「いいちこ」や「安心院ワイン」、「和香牡丹」など、三和酒類株式会社が誇る銘酒を料理に合わせてセレクト。

記憶に残る演出： 期間中は店内にフォトブースを設置するほか、ご来店いただいた皆様に特別なギフトをご用意。

■ 開催概要

期間： 2026年4月26日（日）～ 5月9日（土）

場所： Nen Tokyo（東京都渋谷区代官山町14-18 チャコット代官山本店4F）

内容： 大分県の食材を取り入れた「Sto:ry Menu」と、三和酒類株式会社によるペアリング体験

価格：

フルコース（9品）：21,000円

ショートコース（6品）：16,000円

アルコールペアリング：8,800円（フル）/ 7,200円（ショート）

※税込。サービス料別。

期間限定特典： 本コラボレーション期間中に限り、アルコールペアリングを通常価格より20％オフでご提供いたします。

■ 三和酒類株式会社について

三和酒類株式会社は、九州・大分県に拠点を置く、日本を代表する焼酎メーカーの一つです。代表銘柄「いいちこ」を中心に、地域に根ざしたものづくりと自然素材への敬意を大切にしながら、日本の焼酎文化の発展に大きく貢献してきました。

大分の豊かな農産資源を背景に、発酵と蒸留の可能性を追求し続けており、焼酎にとどまらず、安心院におけるワインづくりなど、多様な取り組みを展開しています。

品質と革新へのこだわりを通して、日本の蒸留酒の魅力を国内外へ広く発信し続けると同時に、その土地との深い結びつきを大切にしています。

三和酒類株式会社 | https://www.sanwa-shurui.co.jp/

■ Nen Tokyo

2025年9月2日、代官山にオープンしたモダンベトナムレストラン。ベトナム・ダナン発のファインダイニング『Nen』が掲げる“Consciously Vietnamese（意識的にベトナムらしく）”という哲学を、日本の素材や感性と掛け合わせながら体現しています。空間設計はベトナム出身のLe Phong Nguyen氏率いる「Mirai House」が担当。伝統文化と現代的美意識が調和した空間で、ベトナム料理の“今”を味わう体験を提供しています。

店名｜Nen Tokyo（ネン トウキョウ）

所在地｜東京都渋谷区代官山町14-18 チャコット代官山本店4F

定休日｜月曜日

HP｜http://nentokyo.jp/

予約｜https://www.tablecheck.com/nentokyorestaurant/reserve/message

Instagram｜https://www.instagram.com/nen.tokyo/

■シェフ Summer Le

ベトナム現代ガストロノミーを牽引する旗手。ブランド全体のコンセプトを統括し、その革新的なビジョンを細部にまで反映させる。 料理の基盤は、ベトナム各地のハイパーローカルな食材とストーリーテリング。独自の発想とコンセプト主導のアプローチにより、日常の食材や地域の伝統を現代的な一皿へと昇華させるスタイルが特徴です。各メニューを物語として構成し、ゲストへ味覚の先にある文化や感情を巡る体験を提示しています。 2024年、サステナビリティと料理の完成度が評価され、ベトナム初となるミシュラン・グリーンスターを受賞。

Instagram ｜ https://www.instagram.com/summer.nen/

パートナー・協力

メインパートナー｜三和酒類株式会社

協力｜日本酒類販売株式会社、大分県、立命館アジア太平洋大学、ANAベトナム

プロジェクトメンバー

企画・運営｜Nen Global株式会社

プロジェクトプロデュース｜株式会社トランジットクリエイティブ