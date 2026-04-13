【4/24 12時～】なぜClaude Codeが経営を加速するのか？梶谷健人氏を招いた特別ウェビナーを開催

株式会社LIG

株式会社LIG（本社：東京都台東区、代表取締役：大山 智弘、以下 LIG）は、2026年4月24日（金）12時より、「なぜClaude Codeが経営を加速するのか？」をテーマに、生成AI戦略顧問の梶谷 健人氏（株式会社POSTS 代表取締役）を迎えたオンラインウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは「なぜClaude Codeが経営を加速するのか？」をテーマに、梶谷氏とLIG社CTOの高遠が、Claude Codeの導入メリットや注意点、具体的な活用事例など、トークセッション形式でお届けいたします。

開催背景：Claude Codeが経営に与えるインパクトを紐解く

Anthropic社が提供するAIコーディングツール「Claude Code」は、エンジニアだけでなくビジネスサイドにおいても急速に注目を集めています。各種SNSやメディアでも取り上げられることが多い一方で、経営層からは「名前はよく聞くが、具体的に何ができるのかわからない」「自社にどう導入すればいいのか見えない」という声も多く聞かれます。

そこで、複数企業で導入支援を経験してきた梶谷氏を招き、今Claude Codeを経営に取り入れるべき理由や社内導入プロセス、具体的なユースケースを踏まえて、Claude Codeが経営に与えるインパクトを紐解くべく、本ウェビナーを企画いたしました。

パネルテーマ（一部）

- そもそもClaude Codeとは何か- 今Claude Codeを経営に取り入れるべき理由- 導入のプロセスと組織への浸透方法- セキュリティリスクへの対処- 実際の活用事例の紹介

後半には参加者からの質疑応答の時間を設けております。

登壇者プロフィール

梶谷 健人│株式会社POSTS 代表取締役

株式会社VASILYにてファッションSNS「iQON」のグロースや広告事業を担当後、日本・インド・アメリカでフリーランスとして大手ブランドやスタートアップの新規プロダクト立ち上げを支援。2017年にXR領域のスタートアップMESONを創業。現在は株式会社POSTS代表として、生成AIやXRなどの先端テクノロジーを駆使した事業づくりと成長を支援している。Claude Codeの活用法を解説したnote記事が大きな反響を呼び、メディア出演も多数。著書に『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方』『いちばんやさしいグロースハックの教本』。 X(https://x.com/kajikent) / note(https://note.com/kajiken0630/)

高遠 和也｜株式会社LIG 取締役COO兼CTO

1983年生まれ。SIerとしてのキャリアをスタートし、JavaやC#を中心に多数の開発プロジェクトに従事。その経験を活かしてLIGを創業。2025年からAI推進事業部部長を兼任し、社内のセキュアなAI環境構築から事業部横断の生成AI活用推進まで一貫して担当している。

イベント概要

株式会社LIG 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14783/table/88_1_21b6e81915d05e344ad43ae7600d882a.jpg?v=202604130351 ]

会社名：株式会社LIG（英: LIG inc.）

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 大山 智弘

設立：2007年6月 所在地：〒111-0056 東京都台東区小島2-20-11

従業員数：228名（2026年1月1日時点 連結）

主な事業内容：

DX支援事業（システム開発・アプリ開発・Webサイト・グラフィック制作）

マーケティング支援事業（オウンドメディア「LIGブログ」運営・記事広告制作・広告運用代行）

HR事業（Webクリエイタースクール「デジタルハリウッドSTUDIO by LIG」運営・人材エージェント「LIG Aent」運営・オンライン動画学習サービス「リグアカ」運営）

公式サイト：https://liginc.co.jp/(https://liginc.co.jp/)