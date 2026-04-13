【イタリアン リゾート ペルティカ】平日限定でお得なセットが『夜もランチ料金』で楽しめる特別なチャンス！ぜひこの機会に五感をくすぐるイタリアンでお得に至福のディナーをお楽しみください。

唯一無二の五感をくすぐるイタリアン

ニラックス株式会社ペルティカのHPはこちら :https://www.nilax.jp/pertica

洗練されたリゾートホテルのような癒し、そして非日常の空間で、自社工場で毎日仕込む『生パスタ』や、しっとり・もっちりとした食感がたまらない焼き立て『フォカッチャ』などを中心に、こだわりの体験メニューやサービスを五感でご堪能いただける「イタリアン リゾート ペルティカ」。

この度、2026年4月13日（月）～ 2026年4月24日（金）の平日限定にて、ディナータイムも「ランチタイムのセット価格」でご利用いただけるキャンペーンを実施！

メニューのご紹介

自社工場で毎日仕込む生パスタ

小麦の風味が強く感じられ、モチモチの食感でソースとの絡みが抜群な「生パスタ」はぜひ召し上がっていただきたいメニュー。

中でも『擦りたてフレッシュバジルのジェノベーゼ』はお客様ご自身でバジルを擦って、ソース作りを体験していただく自慢の一品！

バジルを擦りながら豊かな香りを味わい、更に、より一層豊かな香りをまとったジェノベーゼソースを最高の状態でご堪能いただけます。

窯焼きフォカッチャ

「生パスタ」とともにお楽しみいただく『窯焼きフォカッチャ』は、摂氏500度の高温釜で焼き上げ、外はカリッ中はふっくら！

オリーブオイルや、メイン料理のソースなどとお楽しみください。

カフェ専門店に負けない最上級のドリンクバー

約12mの『インペリアルドリンクバー』ではドリップブリューの本格珈琲からエスプレッソアレンジラテ、12種の茶葉、更に様々なフレーバーのシロップで楽しむソーダやフルーツジュースなど、約48種の味わいをご自由にお楽しみいただけます。

セットはすべてドリンクバー付きですので、お料理とともにぜひお楽しみください。

自家製ドルチェ＆店内で練り上げたジェラート

もちろん！スイーツも充実♪

濃厚で滑らかな舌触りの「なめらかダブルチョコブラウニー」や「ティラミス」などの『自家製ドルチェ』。

そして、定番人気の「濃厚バニラ」や、まろやかでコク深い「焦がしバター塩キャラメル」、すっきりとした甘さと爽やか酸味が味わえる季節のフルーツの「シャーベット」など、店内で練り上げる『ジェラート』を取り揃えており、充実のドリンクラインナップとともに、食後の幸福感を高めてくれるアイテムが勢ぞろい！

ぜひこの機会に、五感をくすぐる充実のイタリアンとともに優雅なひとときをお楽しみください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

夜もランチ料金キャンペーンについて

=== 実施期間 ===

・2026年4月13日（月）～ 2026年4月24日（金）※平日限定

=== 概要 ===

・Aセット / Bセット / Cセットがディナータイムもランチ価格にてご利用いただけます。

=== 実施店舗 ===

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 小平

・住所：東京都小平市小川町2-1813

・電話番号：042-348-4141

・HP：https://nilax.jp/store/60

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 大泉学園

・住所：〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町2丁目20-37

・電話番号：03-5387-7057

・HP：https://nilax.jp/store/92

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 鶴川

・住所：〒195-0062 東京都町田市大蔵町188

・電話番号：042-737-7078

・HP：https://nilax.jp/store/91

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 港北ニュータウン

・住所：〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川7丁目1-9

・電話番号：045-910-1235

・HP：https://nilax.jp/store/90

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 戸田公園

・住所：〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田3丁目13-4

・電話番号：048-434-8130

・HP：https://www.nilax.jp/store/95

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

※本キャンペーンは土日祝は対象外となります。

※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://www.nilax.jp/

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務