『2026 KIM SEONHO FANMEETING ＜LOVE FACTORY＞ in Japan』本日4/13(月) 18時よりプレイガイド先行(先着) 受付開始！

株式会社 J HARMONY

Netflixグローバルランキング1位を記録した大ヒット作品『恋の通訳、できますか？』で主演を務め、圧倒的な存在感で話題を集めたキム・ソンホが、2026年5月10日(日)、神奈川・カルッツかわさきホールにて、約2年ぶりとなる待望のファンミーティングを開催いたします。



公演当日は、ご来場いただいた皆様を対象にお見送り会を実施。さらに、抽選で直筆サイン入りグッズや撮影会などが当たる、計240名様限定の特別イベントもご用意しております。



初夏の訪れとともに、キム・ソンホと過ごす特別なひとときを、ぜひ会場にてお楽しみください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。



プレイガイド先行(先着) は本日4月13日18:00よりスタート！



【公演タイトル】

2026 KIM SEONHO FANMEETING in Japan

【公演スケジュール】

■神奈川/カルッツかわさきホール

2026年5月10日(日) 開場16:00 /開演17:00



※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット料金】

\16,500 (税込)

〈購入者特典〉

・お見送り会

・1:5フォト撮影会 抽選参加権 (30名様)

・1:10フォト撮影会 抽選参加権 (100名様)

・直筆サイン入りポスター 抽選参加権 (100名様)

・直筆サイン入りポラロイド 抽選参加権 (10名様)

※各特典会は、本公演の前後に実施する予定です。詳細は後日改めてご案内いたします。

・未就学児入場不可。

・別途プレイガイド手数料がかかります。



【枚数制限】

1名様につき4枚まで

※お申込み期間終了後の情報変更・お申込みキャンセル等は一切お受けできませんので、ご注意ください。



【プレイガイド先行(先着)】

受付期間：2026年4月13日(月) 18:00~2026年4月22日(水) 23:59

https://w.pia.jp/t/kimseonho-fanmeeting2026/

※受付開始時間になりましたら「チケットぴあ」の受付ページが表示されます。

※お申し込みには、「チケットぴあ」の無料会員登録が必要です。チケットのお申し込み状況などは「チケットぴあ」のマイページにてご確認いただけます。

※お申し込み前に注意事項を必ずご確認ください。



【チケット販売スケジュール】

■一般販売(先着)

受付期間：2026年4月27日(月) 18:00~2026年5月8日(金) 23:59



※4月30日(木) 00:00~5月2日(土) 9:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時中止いたします。あらかじめご了承ください。

※「プレイガイド先行」で予定数に達した際は、「一般販売」が実施されない場合がございます。

■問い合わせ

キム・ソンホ ジャパン オフィシャル ファンクラブ事務局

support@kimseonho.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願いいたします。



キム・ソンホ ジャパン オフィシャル ファンクラブサイト：https://kimseonho.jp/

キム・ソンホ ジャパン オフィシャルX：https://x.com/kimseonho_jp