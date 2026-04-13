『2026 KIM SEONHO FANMEETING ＜LOVE FACTORY＞ in Japan』本日4/13(月) 18時よりプレイガイド先行(先着) 受付開始！
Netflixグローバルランキング1位を記録した大ヒット作品『恋の通訳、できますか？』で主演を務め、圧倒的な存在感で話題を集めたキム・ソンホが、2026年5月10日(日)、神奈川・カルッツかわさきホールにて、約2年ぶりとなる待望のファンミーティングを開催いたします。
公演当日は、ご来場いただいた皆様を対象にお見送り会を実施。さらに、抽選で直筆サイン入りグッズや撮影会などが当たる、計240名様限定の特別イベントもご用意しております。
初夏の訪れとともに、キム・ソンホと過ごす特別なひとときを、ぜひ会場にてお楽しみください。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
プレイガイド先行(先着) は本日4月13日18:00よりスタート！
【公演タイトル】
2026 KIM SEONHO FANMEETING
【公演スケジュール】
■神奈川/カルッツかわさきホール
2026年5月10日(日) 開場16:00 /開演17:00
※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。
※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
【チケット料金】
\16,500 (税込)
〈購入者特典〉
・お見送り会
・1:5フォト撮影会 抽選参加権 (30名様)
・1:10フォト撮影会 抽選参加権 (100名様)
・直筆サイン入りポスター 抽選参加権 (100名様)
・直筆サイン入りポラロイド 抽選参加権 (10名様)
※各特典会は、本公演の前後に実施する予定です。詳細は後日改めてご案内いたします。
・未就学児入場不可。
・別途プレイガイド手数料がかかります。
【枚数制限】
1名様につき4枚まで
※お申込み期間終了後の情報変更・お申込みキャンセル等は一切お受けできませんので、ご注意ください。
【プレイガイド先行(先着)】
受付期間：2026年4月13日(月) 18:00~2026年4月22日(水) 23:59
https://w.pia.jp/t/kimseonho-fanmeeting2026/
※受付開始時間になりましたら「チケットぴあ」の受付ページが表示されます。
※お申し込みには、「チケットぴあ」の無料会員登録が必要です。チケットのお申し込み状況などは「チケットぴあ」のマイページにてご確認いただけます。
※お申し込み前に注意事項を必ずご確認ください。
【チケット販売スケジュール】
■一般販売(先着)
受付期間：2026年4月27日(月) 18:00~2026年5月8日(金) 23:59
※4月30日(木) 00:00~5月2日(土) 9:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時中止いたします。あらかじめご了承ください。
※「プレイガイド先行」で予定数に達した際は、「一般販売」が実施されない場合がございます。
■問い合わせ
キム・ソンホ ジャパン オフィシャル ファンクラブ事務局
support@kimseonho.jp
平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)
今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願いいたします。
キム・ソンホ ジャパン オフィシャル ファンクラブサイト：https://kimseonho.jp/
キム・ソンホ ジャパン オフィシャルX：https://x.com/kimseonho_jp