過去2年(※1)で累計350万人が来場したスター・ウォーズのイベント第3弾STAR WARS DAYYOKOHAMA MINATOMIRAI 2026

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい(神奈川県横浜市／運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の協力のもと、2026年4月29日(水・祝)～5月24日(日)の約1か月間、横浜・みなとみらいエリアにて、「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」と題したゴールデンウィークのイベントを実施いたします。1977年の映画全米公開以来、全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。今年は約7年ぶりの新作映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を5月22日(金)に控える中、ゴールデンウィーク期間中の5月4日(月・祝)は、「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」というスター・ウォーズの名台詞にちなんだ「スター・ウォーズの日※2」として記念日に制定されていることもあり、みなとみらいでの3回目の開催となる今年は、さらなる盛り上がりが期待されます。

キービジュアル Star Wars Dayキービジュアル グローグー

本年は、「スター・ウォーズの日」とあわせ、大空間にスター・ウォーズの銀河が広がる特別な映像演出や、新作映画にも登場する好奇心旺盛で食いしん坊、そして大きなフォースを秘めた「グローグー」の魅力がたっぷり詰まった造形展示やコンテンツをご用意しています。

ランドマークプラザ 1階のサカタのタネ ガーデンスクエアでは、歴代シリーズの名シーンや、大人気キャラクターなど、スター・ウォーズの銀河が、巨大な空間に浮かび上がるホログラム映像を投影。左右の窓の向こうに広がる銀河には、数々のスターシップが飛び交い、壮大な冒険へと誘います。さらに、ランドマークプラザ3階の風の灯台前には、ウェルカムスポットとして「グローグー」と「マンダロリアン」のスタチューを展示します。

MARK IS みなとみらい 1階のグランドガレリアでは、高さ約2mの巨大な「グローグー」がお出迎え。みなとみらいの街並みを背景にしたフォトスポットで、イベントの想い出に記念撮影を、ぜひ、お楽しみください。B4階では「グローグー」のスタチューをフォトスポットとして展示します。また、4月29日(水・祝)、及び5月2日(土)～6日(水・振休)には、お子様も楽しめるワークショップを開催予定です。

さらにランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいの両館ではスタンプラリーを実施。イベント期間によって異なるデザインのステッカーが配布される他、特設POP UP STOREでは今回のイベント限定のグッズも販売されます。グランモール公園では、横浜市との連携により、公認コスチュームファンによるキャラクターグリーティングを実施。特別なMUSIC LIVEも開催されます。

ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいなど横浜・みなとみらいエリアで展開する「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」でスター・ウォーズの世界観に没入する体験をしていただけます。

「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」 開催概要

【実施期間】 2026年4月29日(水・祝)～5月24日(日)

【実施場所】 ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、グランモール公園

【主 催】 三菱地所プロパティマネジメント株式会社

【協 力】 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

【特別協力】 横浜市、(公財)横浜市観光協会

【特設サイト 】 https://yokohama-swday.com/(https://yokohama-swday.com/)

各施設のスター・ウォーズイベント情報

ランドマークプラザでの展開

●メイン展示：スター・ウォーズの銀河が広がる巨大空間ホログラム映像

１階 サカタのタネ ガーデンスクエアでは、歴代シリーズの名シーンや、大人気キャラクターなど、スター・ウォーズの銀河が、巨大な空間に浮かび上がるホログラム映像を投影。左右の窓の向こうに広がる銀河には、数々のスターシップが飛び交い、壮大な冒険へと誘います。

【展示場所】 ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエア

【映像投影時間】 10:00～22:00

ランドマークプラザ イメージ●ランドマークプラザの館内装飾(一例)

3階 風の灯台前には、映画最新作の主人公として、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎ「マンダロリアン」と、強大なフォースを秘めた「グローグー」の等身大スタチューが登場します。その他、エレベーターのラッピング装飾などをご覧いただけます。

MARK IS みなとみらいでの展開

●メイン展示：巨大な「グローグー」が登場

MARK IS みなとみらい1階 グランドガレリアでは、高さ約2mの巨大な「グローグー」がお出迎え。みなとみらいの街並みを背景にしたフォトスポットで、イベントの想い出に記念撮影を、ぜひお楽しみください。さらにB4階では「グローグー」のスタチューをフォトスポットとして展示します。

【展示場所】

巨大グローグー： MARK IS みなとみらい １階 グランドガレリア

スタチューフォトスポット：MARK IS みなとみらい B4階 エスカレーター前

MARK IS みなとみらい イメージ●MARK IS minatomirai PERFECT DUO COLLECTION

MARK IS みなとみらいの一部店舗では、スター・ウォーズ関連グッズや新作映画をモチーフにしたアイテムを販売いたします。様々なアイテムをMARK IS みなとみらいの中で見つけてください。またB4階では、商品の展示を行っています。さらに、MARK IS minatomirai PERFECT DUO COLLECTION対象店舗でスター・ウォーズアイテムをお買い上げいただくと、オリジナルステッカーをプレゼントします。詳細はイベント特設サイトをご確認ください。

※ステッカーはなくなり次第配布終了。※本キャンペーンはマークイズみなとみらい限定での開催となります。ランドマークプラザ等、他施設では配布しておりませんのでご注意ください。

【実施期間】 4月29日(水・祝)～5月24日(日)※一部店舗により異なります

スポーツデポフラッグシップストア (B2階)

【商品名】マンダロリアン / 半袖Tシャツ

【価 格】3,999円(税込)

靴下屋 (2階)

【商品名】スター・ウォーズ 絵柄プリントソックス

【価 格】2,750円(税込)

ユニクロ (2階)

【商品名】スター・ウォーズUT/リラックスフィット(全4柄)

【価 格】1,990円(税込)

※5/1(金)から販売開始

212 KITCHEN STORE (3階)

【商品名】ダイカットクッション

【価 格】2,530円(税込)

※5/12(火)から販売開始

●家族でスター・ウォーズを体験できるワークショップやコンテンツをご用意

MARK IS みなとみらいでは、家族で楽しめるスター・ウォーズを“体験”出来るコンテンツを幅広くご用意しました。

１. キャラクター塗り絵体験

人気キャラクターを中心とした塗り絵をご用意しました。自由な発想でキャラクターに色を付けてください。

【開催場所】 MARK IS みなとみらい １階 グランドガレリア

【開催日時】 4月29日(水・祝) 13:00～17:00

２. スタンプ ワークショップ

魅力的なキャラクターをモチーフにしたスタンプを組み合わせ、オリジナルトートバッグを作ることができます。

【開催場所】 MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

【開催日時】 5月2日(土) 13:00～17:00

スタンプ イメージ

３. May the 4th タイムチャレンジ

5月4日の「スター・ウォーズの日」にちなみ、5.4秒ピッタリに時間を止めよう！秘めたるフォースを感じて、伝説のジェダイ・マスターの称号を目指そう。

【開催場所】 MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

【開催日時】 5月3日(日・祝)～5月4日(月・祝) 13:00～17:00

イメージ

４. レゴ(R)スター・ウォーズ(TM)ワークショップ

『スター・ウォーズ／マンダロリアン＆グローグー』にちなんだスター・ウォーズのレゴ(R)ブロックを組み立てて楽しむことができます。

【開催場所】 MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

【開催日時】 5月5日(火・祝) 13:00～17:00

※対象年齢10歳以上

※こどもの日にあわせたイベントのため、お子様限定のワークショップです。保護者の方は同伴にてご参加いただけます。

(C)2025 The LEGO Group.

５. スター・ウォーズ ペーパークラフト

スター・ウォーズの人気キャラクターを紙で組み立てるペーパークラフト体験。ダース・ベイダーやR2-D2など、子どもから大人まで楽しめるクラフトコンテンツです。

【開催場所】 MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

【開催日時】 5月6日(水・振休) 13:00～17:00

※上記ワークショップは参加人数・数に限りがございますので、予めご了承ください。なくなり次第終了となります。

●特別上映！スター・ウォーズ映画全11作品を迫力ある音響システムで体感！

「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」では、映画最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、4月24日(金)～5月7日(木)の間に、 「スター・ウォーズ」のシリーズ作品エピソード1-9と『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』、『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』の計11作品の一挙上映を行います。全スクリーン・全席がFLEXOUND(フレックス サウンド) Augmented Audio(TM)※3を導入しており、音響システムは「音と振動」を発生させるスピーカーが全ての椅子に内蔵されています。椅子の枕や背部から発する「音と振動」により身体全体で音を感じることができ、スター・ウォーズの迫力あるアクションや臨場感溢れる世界観を体感することができます。また、5階フロアにはシネマ風のフォトスポットを設置。スター・ウォーズの世界に浸りながら新作映画の公開をお待ちください。

※各上映日の2日前から販売(劇場メンバーズカード会員は3日前の21:00から) 詳細は劇場HP等でご確認ください。

【場所】 MARK IS みなとみらい ５階 「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」

【両施設共通】ランドマークプラザ＆MARK IS みなとみらいでの展開

●両施設に「STAR WARS POP UP STORE」が期間限定オープン！

Tシャツやトートバッグなどのアパレル雑貨をはじめ、マグカップやスマホ関連グッズなど、オリジナルのスター・ウォーズ デザインアイテムをバラエティ豊かに取り揃えております。

「STAR WARS POP UP STORE」

【開催場所】

ランドマークプラザ

・1階 フェスティバルスクエア

・3階イベントスペース

MARK IS みなとみらい

・5階イベントスペース

【開催期間】 4月29日(水・祝)～5月24日(日)

【営業時間】

ランドマークプラザ

・1階 11:00～20:00

※土日祝日および4月30日(木)、5月1日(金)、は、10:00～21:00となります。※最終日は10:00～20:00

・3階 11:00～20:00

MARK IS みなとみらい

・施設営業時間に準ずる

【ランドマークプラザ店舗限定商品(一部)】

【商品名】Tシャツ

【価格】4,400円(税込)

※ランドマークプラザ1階会場のみでの販売となります。

【商品名】マグカップ

【価格】2,200円(税込)

※ランドマークプラザ1階会場のみでの販売となります。

【横浜限定販売商品】

【商品名】マグネット式 ワイヤレス充電器

【価格】2,480円(税込)

※ランドマークプラザ1階会場のみでの販売となります。

【商品名】リールストラップ付 ICカードホルダー

【価格】2,480円(税込)

※ランドマークプラザ1階会場のみでの販売となります。

「STAR WARS POP UP STORE by PONEYCOMB」(※MARK IS みなとみらい限定)

MARK IS みなとみらいの1階では、「PONEYCOMB TOKYO(パニカムトーキョー)」が運営する限定POP UP STOREがオープンします。キャラクターのぬいぐるみポーチやTシャツなどをご用意しています。

【開催場所】 MARK IS みなとみらい 1階 みんなのアトリエ

【開催期間】 4月29日(水・祝)～5月24日(日)

【営業時間】 施設の営業時間に準ずる

【商品名】ぬいぐるみポーチ

左から イウォーク・グローグー・ジャワ

【価格】各3,300円(税込)

【商品名】箔プリントTシャツ

左から ポスターアート(黒)・グローグー(白)

【価格】6,050円(税込)

【サイズ】M/Lサイズ

●スター・ウォーズ オリジナルスタンプラリーを開催。コンプリートでオリジナルステッカープレゼント！

ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい両施設を巡って、キャラクターがデザインされた4つのスタンプをすべて収集していただいた方には、期間ごとに異なるオリジナルステッカープレゼント。

オリジナルステッカー１.

オリジナルステッカー２.

オリジナルステッカー３.

【台紙配布場所】 ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらいの施設各所

【スタンプ台設置場所】 ランドマークプラザ館内 2か所 / MARK IS みなとみらい館内 2か所

【開催期間】 4月29日(水・祝)～5月6日(水・祝)

【ステッカー引換時間】 10:00～18:00

【ステッカー引換場所】 ランドマークプラザ 3階 ステッカー引換特設ブース /

MARK IS みなとみらい B4階 ステッカー引換特設ブース

●イベントをさらに楽しめる、ライトセーバー バルーンやお面、うちわを配布

ライトセーバーをモチーフにしたバルーンや、映画最新作に登場する、マンダロリアン、グローグーのお面や映画最新作のビジュアルを用いたうちわを数量限定で配布します。

※イベントは予告なく変更・中止となる可能性がございます。

お面イメージ

【配布場所・日時】

<ライトセーバー バルーン>

ランドマークプラザ 3階 風の灯台前入口 5月3日(日・祝)～5月5日(水・祝) 15：00～

MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア 5月3日(日・祝)～5月5日(水・祝) 10：00～

グランモール公園 MMテラス付近 5月4日(月・祝) 13：00～

<うちわ>

【配布場所・日時】

MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア 5月22日(金)～5月24日(日) 10：00～

<お面>

MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア 5月22日(金)～5月24日(日) 13：00～

●SNS投稿でオリジナル缶バッジプレゼント

ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいのメイン展示とフォトスポットにて写真を撮影し、指定のハッシュタグとともにInstagramに投稿してスタッフに見せると、数量限定のオリジナル缶バッジをプレゼントします。

【実施期間】 2026年5月22日(金)～5月24日(日)

【実施時間】 10:00～21:00

【引換場所】 ランドマークプラザ 3階 缶バッジ配布特設ブース

【ハッシュタグ】 ＃スターウォーズみなとみらい2026

※お一人様1日あたり1点まで。当日中に投稿された内容に限ります。

缶バッジイメージ●スター・ウォーズ公式SNSフォローキャンペーン

スター・ウォーズ公式SNSフォローキャンペーンを開催します。Instagram・X・YouTube・Tik Tokの 公式アカウントをいずれかフォローしてここでしか手に入らないオリジナルうちわをGETしてください。

【実施期間】 2026年5月4日(月・祝)～5月6日(水・振休)

【引換場所】 ランドマークプラザ 3階 特設カウンター

MARK IS みなとみらい B4階 特設カウンター

【引換時間】 10:00～18:00 ※数に限りがございます。なくなり次第終了。

グランモール公園での展開

うちわイメージ●グランモール公園に巨大なフォトスポットウォールが出現

ルーカスフィルム公認のファンコスチューム団体より、スター・ウォーズの人気キャラクターたちが登場いたします。訪れたお客様と一緒に記念写真を撮り、「スター・ウォーズの日」を盛り上げます。

【設置場所】 グランモール公園

【設置期間】 5月3日(日・祝)～5月5日(火・祝)

●地元の吹奏楽部と音楽隊がそれぞれ奏でるMUSIC LIVE

STAR WARS DAYに合わせて、地域の消防音楽隊と高校吹奏楽部などを招いて特別なMUSIC LIVEを開催いたします。地域の音楽隊によって奏でられる特別な演奏で、ここでしか聴けないスター・ウォーズの音楽など、様々な演奏でゴールデンウィークを盛り上げます。

【開催場所】 グランモール公園

【開催期間】 5月4日(月・祝) ※詳細は決まり次第HPに掲載します。

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※1：2024年・2025年開催時

※2：「スター・ウォーズの日」とは、毎年5月4日に映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむ日です。由来は、劇中の名台詞「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」のMay the Force とMay the 4th(5月4日)をかけた語呂合わせを由来に、日本記念日協会に記念日として制定されています。

※3：FLEXOUND(フレックス サウンド) Augmented Audio(TM)とは、フィンランドの拡張音響システム開発会社FLEXOUND(TM)(フレックスサウンド)社の特許技術による音響システムです。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.■最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 2026年5月22日(金)全国公開

スター・ウォーズが、映画館に帰ってくる──。ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河で、“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアン。そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグー。「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」―─父子を超えた固い絆で結ばれた二人が、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐため、驚くべき運命に立ち向かう…。

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