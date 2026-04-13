【超コンパクト】置くだけ、掛けるだけ。「HFD05」ハンズフリーヘアドライヤー。4月17日（金）11時にCAMPFIREにて登場。今すぐ事前登録最大50％OFF！

株式会社tonex

【プロジェクト公開日時】4月17日（金）11時

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/925219/view(https://camp-fire.jp/projects/925219/view)

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1.ハンズフリーで、両手が自由に

スタンドに置くだけ、壁に掛けても使えます。角度が自由に調整可能。ドライヤーを持ち続ける手の疲れから解放されます。手がふさがらないから、髪を乾かしながらメイクや朝の支度が進み、貴重な時間を有効に。コンパクトで専用収納袋にすっきり収まるので、出張や旅行先での衣類乾燥もこれ一台で。

2.500mlペットボトルより、小さい

その大きさは、500mlのペットボトルよりもコンパクト。専用の収納袋に入れれば、ポーチやバッグの小さなポケットにもすっぽり収まります。出張や旅行の荷物を増やさず、いつものサロン級ケアをどこへでもお持ちください。貴重なバッグスペースを解放し、移動の快適さを一新します。

3.約3分で、サラッと乾く

11万回転高速モーターが生み出す強く集中した風で、髪の根元から素早く水分を飛ばします。従来よりも格段に短い時間でサラリと乾かすことができ、髪への熱ダメージを軽減します。

4.3億イオンで、まとまる髪に

毎日の使用がヘアケアに。高濃度マイナスイオンが髪の表面の静電気を中和し、うるおいを閉じ込み、広がりとパサつきを防ぎます。高温によるダメージから髪と地肌を守り、ツヤとまとまりをサロンのように仕上げます。

5.風量も温度も、思いのまま

冷・温・熱の3段階温度と、弱・中・強の3段階風量を自由に組み合わせられます。地肌を冷やしたい時、早く乾かしたい時など、シーンやお好みに合わせて、ぴったりの風を作れます。安全設計（過熱防止等）も万全なので安心です。

6.音が静か、家族もペットも

モーターと風道の最適化で、従来品より低騒音に。就寝前や早朝でも周りを気にせず使え、毎日家族全員の「きれい」をサポート。セルフクリーニング機能でいつも清潔に保てます。同時に、内蔵されたスマート恒温センサーが一定の快適温度をキープ。お子様やペットのデリケートな肌にも優しい。

7.特別な人への、贈り物に

洗練された機能美を備えた本体を、高級感のある天然木箱に収めてお届けします。この木箱は、優しい光を灯すインテリアライトとしてもお使いいただけ、贈った後もずっと特別な空間を彩ります。スペースグレイ、ローズゴールドなど全4色からお選びいただけ、特別な方への贈り物として、きっと喜ばれる一品です。

「HFD05」ハンズフリーヘアドライヤー 動画公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HjHru3_NHW4 ]

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