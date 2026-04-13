CEATEC 2026にて、artTunes主催『Blue-Shrimp Summit.』開催決定 ―“エビのひとはね”から始まる＜アート×海洋＞の次世代サミットが誕生

株式会社アートチューンズ / artTunes Co.,Ltd.

三人一組でチームを組み、「海」に挑む。次世代のリーダーを育む新たなプロジェクトが始動します。

株式会社アートチューンズ（本社：東京都千代田区、以下 artTunes）は、CEATEC 2026「海洋デジタル社会パビリオン」における共創プログラムとして、次世代×海洋×アートが交差する『Blue-Shrimp Summit.（ブルー・シュリンプ・サミット）』プロジェクトを立ち上げます。

次世代 × 海洋 × アート。全国の学生が三人一組で「海」を問う、新しいプロジェクトが始まる。

一般的なサミットでは、各国の首脳や専門家が集まり、環境政策、資源の使い方、エネルギーのあり方など、それぞれの立場から課題を持ち寄ります。

そして、サミットの場で対話を重ねながら方向性をすり合わせ、最終的に、世界としてどう進むべきかを共通の提言（Statement）として社会に示します。

各国の首脳が集い、異なる立場から議論し、ひとつの方向性を導く。その「サミット」の構造を、次世代が担う。

Blue-Shrimp Summit.は、この構造を次世代が担う試みです。

「海の豊かさをいかに未来へ継承するか」というテーマのもと、全国の高校生・専門学校生・大学生が三人一組のチームを組んで、海にまつわる5つの領域の中から応募領域を選択して応募します。

海というものを、5つの領域の視点から捉え、それぞれの領域を代表する立場から議論を重ね、海の未来について対話する。

専門家による選考を経て選抜された5チームは、海にまつわる5つの領域を代表する“G5（Group 5）”として選出され、それぞれの視点を代表し、議論を重ね、海の専門家およびアートの専門家との対話を通して、未来に向けた"提言の策定"と"作品発表"を行います。

提言を統合し、再び各視点からの表現として展開する。

海をめぐる課題は、さまざまな要素が複雑で多層的に絡み合っています。海は単一の問題ではなく、環境・資源・産業・社会・制度など、複数の力が重なり合う構造として存在しています。

こうした課題の多くは建前的な議論にとどまり、その背後にある構造にまで踏み込めていないのが現状です。

また、どの観点から問題に向き合い、どのように構造を捉え、価値を定義し、アクションへと落とし込み、未来への道筋を描き、それをどのように表現し伝えていくのかという力は、次世代のリーダーにとって極めて重要です。

海は単一の問題ではない。

本プログラムでは、まず問題提起そのものを参加者自身が行い、その問いを、「7 Cards Statement」という独自のフレームワークに沿って、整理していきます。

この思考プロセスは、複雑な課題を構造として捉え、社会に通用する提言へと再構成していくことを目的としています。

そして最終的に、それらを人に伝わる言葉としての提言や、表現としての作品へと昇華させ、社会に提示していきます。

問いを分解し、構造化し、提言へ。異なる思考が、7枚の型として表される。

このプロセスを通じて、

・海をめぐる課題を、表面的な現象ではなく、構造として捉える「認識力」

・問いや理念を、社会に接続できる形へと落とし込む「実装力」

・複雑な課題や提言を、人に伝わる言葉や作品へと昇華させる「表現力」

という、次世代に必要な3つの力を統合的に育みます。

次世代のリーダーに必要な、3つの力。

本プログラムは、海の未来を構想し、実装し、表現できる人材を育む、全く新しい人材発掘・教育プログラムとして設計されています。

■Program Flow｜全体の流れ

本プログラムは、募集から最終発表までを一連のプロセスとして設計されています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158244/table/27_1_c361293475ddec0976a8f72f61528c21.jpg?v=202604130351 ]問いから提言へ、提言から社会へ。思考は、プロセスとして設計されている。

また、本プログラムにおける一連のプロセスはドキュメンタリーとして記録され、参加者たちの思考や対話、創造の軌跡を可視化し、社会へ発信していきます。

■“エビのひとはね”｜小さな問いが流れを変える

「BLUE SHRIMP」という名称には、始めの一点は小さな問いや行動であったとしても、やがて波紋のように広がり、大きな変化を生み出す可能性があるという意味と願いが込められています。

ひとつの課題は、環境、資源、産業、制度など、多層に絡み合う巨大で複雑な構造を持っています。それでも、たったひとつの小さな問いや行動が、その構造の一部を動かし、やがて大きな流れへとつながっていく。

このプログラムは、その最初の“ひとはね”を生み出す場です。

■今後について

小さな問いは、やがて大きな流れを生む。“エビのひとはね”を生むプロジェクト「Blue-Shrimp Summit.」

本プロジェクトは、CEATEC 2026における「海洋デジタル社会パビリオン(https://www.ceatec.com/ja/application/application-form/pdf/pavilion_ocean_digital_society.pdf)」内の共創企画のひとつとして展開されます。

本パビリオンでは、海洋産業におけるデジタル技術の活用や、次世代人材の参画促進を軸に、分野を横断した新たな価値創造の場が創出されます。

Blue-Shrimp Summit.は、その中核となる次世代リーダー育成プログラムとして位置づけられ、学生を中心とした次世代が、海の未来を構想し、社会に接続していく実践の場を担います。

詳細は近日公開予定です。

■開催概要（予定）

イベント名：Blue-Shrimp Summit.（ブルー・シュリンプ・サミット）

応募期間：2026年5月1日～2026年6月30日

実施概要：三人一組のチームによる提言形成プログラムおよびサミットを通じ、最終的に「Ocean Statement」と作品を社会に提示

位置づけ：CEATEC 2026「海洋デジタル社会パビリオン」における共創プログラムとして実施される、次世代リーダー育成プログラム

最終発表：CEATEC 2026 会期中（幕張メッセ）「海洋デジタル社会パビリオン」およびステージにて実施

主催・企画・運営：株式会社アートチューンズ

共創パートナー：オフィシャルパートナー（近日公開）

■主催・企画・運営：artTunesについて

CEATEC公式ウェブサイト :https://www.ceatec.com/ja/application/CEATEC 詳細についてはこちらから

“誰もが芸術家である時代”をコンセプトに、プロフィールツール「PROFILE by artTunes」を軸とした多様な取り組みを通じて、芸術的な社会の創出に取り組んでいます。創造的な才能が生まれ、育ち、社会のなかで花開いていく。その循環を支えるための基盤を整えながら、「全ての人類の才能が花開く藝術的な社会を」のビジョンの実現を目指しています。本取り組みを通じて、学術・経済・表現を横断した新たな価値創造のかたちを社会に提示していきます。

artTunes 企業サイト :https://art-tunes.art/ja株式会社アートチューンズの情報はこちら

■会社概要

会社名 ： 株式会社アートチューンズ

代表者 ： 代表取締役 宇津木 安来

所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F

設立 ： 2022年9月

事業内容： プラットフォーム事業／イベント事業／メディアコンテンツ事業

資本金 ： 1億6,000万円

URL ： https://art-tunes.art/ja