【発売後即重版決定！】　子どもたちが見て触って楽しい！ と大興奮　立体しかけ絵本『新装版　たべるのだあれ？』がいま話題！

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、本を開いたり閉じたりするたびにパクパク食べているように口が動くしかけ絵本『新装版 たべるのだあれ？』が大好評につき、発売後たちまち重版が決定したことをお知らせいたします。

真っ赤なりんごが表紙の立体しかけ絵本『新装版 たべるのだあれ？』。「シンプルで明るく、しかけが楽しい！」「子どもたちが遊びすぎて2冊目を購入しました！」……この本ならではのユーモアいっぱいの絵本に、読者からの賛辞も多数！ 絵本ナビサイト内では、数量限定で著者すぎはらけいたろう氏のサイン本も絶賛発売中です。

大きなお口で……スイカをまるごと飲み込みました！！

赤ちゃんから楽しめ、親子でも遊べるしかけ絵本。この機会をぜひお見逃しなく！

【作家プロフィール】

●すぎはら けいたろう

絵本作家/グラフィックデザイナー。

絵本とデザインの仕事を中心に幅広いジャンルで活動中。

様々な素材を組み合わせた作品は、ガラクタを集めたオーケストラのように、賑やかで楽しいハーモニーを奏でる。イタリア・ボローニャ国際絵本原画展入選。『たべるのだあれ？』がA’Design Award（イタリア）、Indigo Design Award（オランダ）でともに金賞受賞。

Instagram : ＠keitarosugihara

YouTube : www.youtube.com/@KEITAROSUGIHARA

●『新装版 たべるのだあれ？』

著：すぎはら けいたろう

定価：1,760円（税込）

発売日：2025年10月21日

判型：182×195mm／20ページ

ISBN：978-4-88574-598-0

発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

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