GUESS JEANS、ローカルアーティストと共創するプロジェクト「GUESS JEANS Artist Series」を始動、第一弾コレクションを4月18日（土）より発売

GUESS JAPAN 合同会社

GUESS JEANSは、日本のローカルアーティストと共創する新たなプロジェクトを始動いたします。第一弾となるコレクションは、2026年4月18日（土）よりGUESS JEANS Tokyoにて発売いたします。

本プロジェクトは、東京をはじめとする日本のカルチャーシーンで活躍するアーティストたちの視点を通じて、GUESS JEANSのアイデンティティである“デニムカルチャー”と“自己表現”を再解釈する取り組みです。

それぞれのアーティストが生み出すビジュアルや作品をベースに、プロダクトやコンテンツへと昇華し、新たなクリエイティブの形を提案。ストリート、アート、音楽など多様なカルチャーが交差する、今の東京のリアルを映し出します。

第一弾では、udaiを迎え、GUESS JEANSのフィルターを通した独自のビジュアルを展開。本コレクションではフォトグラフィーを軸にしたアイテムをラインアップいたします。

今後も継続的に異なるアーティストとのコラボレーションを予定しており、シリーズとして発信していきます。

TSHIRT\8,690HOODIE\16,390

アーティストプロフィール

udaiは、東京を拠点に活動するクリエイティブ集団「YouthQuake（ユースクエイク）」に所属するフィルマー（映像制作者）であり、フォトグラファー、グラフィックアーティストとしてもマルチに活動する人物です。

アーティストコメント

“今回はGUESS JEANSさんに声をかけて頂きGUESSとはお仕事や去年LAの本社にも行き色々な経験をさせていただきました。この企画も第一回ということでとても嬉しく思います。僕は作られたり決められたものより自分の周りで自然に起きていること、人、日常、生活、リアルを写真を通して表現してます。

今回の企画は自分の写真を服に落とし込むということで、プリントする写真のサイズやプリント質感、着た時のインパクトなどを考えデザインしました。

NYで撮影した写真や、感光した写真を使用して服を作りました。服を着た時に人の記憶に残るインパクトのあるデザインになっているので実際に見て着て普段よりインパクトのある服をきて楽しんでもらえたら嬉しいです。”

商品情報

・価格：TSHIRT\8,690/HOODIE\16,390

・サイズ展開：M/L/XL/XXL

・発売日：2026年4月18日（土）

・取扱店舗：GUESS JEANS Tokyo

GUESS JEANS（ゲス ジーンズ）について

GUESS JEANSは、40年にわたるブランドのデニムの歴史にルーツを置いたアメリカ西海岸のライフスタイル・ブランドです。ニコライ・マルシアーノによって考案されたGUESS JEANSは、サスティナビリティと最先端のイノベーションに取り組み、デニムファッションの次の時代を体現しています。GUESS JEANSは、ブランドの豊かな伝統と現代的な視点を融合させ、GUESSのタイムレスなエッセンスを凝縮したデニムを中心としたコアベーシックのフルラインを提供しています。

https://store.guessjapan.com/ext/guess-jeans/index.html