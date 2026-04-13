2026年6月20日（土）“旅博2026 in 梅田”を開催！
関西エアポート株式会社は、2026年6月20日（土）にグランフロント大阪にて「旅博2026 in 梅田」を開催することをお知らせします。
本イベントでは、「まだ知らない、旅を探しに」をテーマに、就航先の政府観光局・航空会社や旅行会社・観光関連団体などのプロフェッショナルが、ブースや旅行セミナー、PRステージで旅行の楽しみ方や現地の最新情報などをご紹介します。
関西エアポートグループは、より多くの方々に空港や旅に関心を持っていただけるよう、今後もさまざまな取り組みや情報発信を行ってまいります。
【概要】
○ 開催日時：2026年6月20日（土）10:00～17:00
○ 場 所：ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター（グランフロント大阪 北館 B2階）
（受付およびPRステージはグランフロント大阪北館1階「ナレッジプラザ」）
○ 内 容：・出展ブース
・旅行セミナー
・PRステージ
※上記は変更になる可能性がございます。
（詳細）https://tabihaku2026.com/
○ 参加申込：・事前申込優先 上記ウェブページ内に記載している応募フォームよりお申込み
ください。
※申し込みは4月20日（月）から開始予定です。
※事前申込で定員に達した場合は、当日申込はございません。
※11時30分までは事前申込の方のみ。当日申込の方は11時30分からの入場と
なります。
・入場料 500円（税込）
※小学生以下は保護者同伴で無料。中学生以上の学生は学生証提示で無料。
その他割引なし。
※事前申込はクレジットカードによるオンライン決済のみです。当日申込は
クレジットカード・二次元コード・電子マネーで決済可能です。（現金決済不可）
・最大２講座のセミナーに事前申込いただけます。各セミナーには定員がありますが、
空きがある場合は当日参加いただけます。
○ 主 催：関西エアポート株式会社
○ 特別協賛：一般社団法人 日本旅行業協会
○ 問い合わせ先（本イベント事務局）
「旅博2026 in 梅田」運営事務局 委託会社
株式会社エイエイピー関西支店
大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館4階
TEL 06-6365-1510
E-mail：tabihaku@aap-jim.com
事務局開設時間 平日10:00～17:00
＜前回の様子＞