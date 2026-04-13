2026年6月20日（土）“旅博2026 in 梅田”を開催！

関西エアポート株式会社

関西エアポート株式会社は、2026年6月20日（土）にグランフロント大阪にて「旅博2026 in 梅田」を開催することをお知らせします。

本イベントでは、「まだ知らない、旅を探しに」をテーマに、就航先の政府観光局・航空会社や旅行会社・観光関連団体などのプロフェッショナルが、ブースや旅行セミナー、PRステージで旅行の楽しみ方や現地の最新情報などをご紹介します。

関西エアポートグループは、より多くの方々に空港や旅に関心を持っていただけるよう、今後もさまざまな取り組みや情報発信を行ってまいります。

【概要】

○ 開催日時：2026年6月20日（土）10:00～17:00

○ 場 所：ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター（グランフロント大阪 北館 B2階）

（受付およびPRステージはグランフロント大阪北館1階「ナレッジプラザ」）

○ 内 容：・出展ブース

・旅行セミナー

・PRステージ

※上記は変更になる可能性がございます。

（詳細）https://tabihaku2026.com/

○ 参加申込：・事前申込優先 上記ウェブページ内に記載している応募フォームよりお申込み

ください。

※申し込みは4月20日（月）から開始予定です。

※事前申込で定員に達した場合は、当日申込はございません。

※11時30分までは事前申込の方のみ。当日申込の方は11時30分からの入場と

なります。

・入場料 500円（税込）

※小学生以下は保護者同伴で無料。中学生以上の学生は学生証提示で無料。

その他割引なし。

※事前申込はクレジットカードによるオンライン決済のみです。当日申込は

クレジットカード・二次元コード・電子マネーで決済可能です。（現金決済不可）

・最大２講座のセミナーに事前申込いただけます。各セミナーには定員がありますが、

空きがある場合は当日参加いただけます。

○ 主 催：関西エアポート株式会社

○ 特別協賛：一般社団法人 日本旅行業協会

○ 問い合わせ先（本イベント事務局）

「旅博2026 in 梅田」運営事務局 委託会社

株式会社エイエイピー関西支店

大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館4階

TEL 06-6365-1510

E-mail：tabihaku@aap-jim.com

事務局開設時間 平日10:00～17:00

＜前回の様子＞