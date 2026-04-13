2026年6月20日（土）“旅博2026 in 梅田”を開催！

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関西エアポート株式会社

　関西エアポート株式会社は、2026年6月20日（土）にグランフロント大阪にて「旅博2026 in 梅田」を開催することをお知らせします。


　本イベントでは、「まだ知らない、旅を探しに」をテーマに、就航先の政府観光局・航空会社や旅行会社・観光関連団体などのプロフェッショナルが、ブースや旅行セミナー、PRステージで旅行の楽しみ方や現地の最新情報などをご紹介します。


　関西エアポートグループは、より多くの方々に空港や旅に関心を持っていただけるよう、今後もさまざまな取り組みや情報発信を行ってまいります。




【概要】


○ 開催日時：2026年6月20日（土）10:00～17:00


○ 場　　所：ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター（グランフロント大阪 北館 B2階）


　　　　　　（受付およびPRステージはグランフロント大阪北館1階「ナレッジプラザ」）　　　　　　


○ 内　　容：・出展ブース


　　　 　　　・旅行セミナー


　　　　　　 ・PRステージ


　　　　　　　※上記は変更になる可能性がございます。


　　　　　　　（詳細）https://tabihaku2026.com/


○ 参加申込：・事前申込優先　上記ウェブページ内に記載している応募フォームよりお申込み


　　　　　　　 ください。


　　　　　　　 ※申し込みは4月20日（月）から開始予定です。


　　　　　　　 ※事前申込で定員に達した場合は、当日申込はございません。


　　　　　　　 ※11時30分までは事前申込の方のみ。当日申込の方は11時30分からの入場と


　　　　　　　　 なります。


　　　　　　 ・入場料　500円（税込）　


　　　　　　　 ※小学生以下は保護者同伴で無料。中学生以上の学生は学生証提示で無料。


　　　　　　　　 その他割引なし。


　　　　　　　 ※事前申込はクレジットカードによるオンライン決済のみです。当日申込は


　　　　　　　　 クレジットカード・二次元コード・電子マネーで決済可能です。（現金決済不可）


　　　　　　 ・最大２講座のセミナーに事前申込いただけます。各セミナーには定員がありますが、


　　　　　　　 空きがある場合は当日参加いただけます。


○ 主　　催：関西エアポート株式会社


○ 特別協賛：一般社団法人　日本旅行業協会


○ 問い合わせ先（本イベント事務局）


　「旅博2026 in 梅田」運営事務局　委託会社


　　株式会社エイエイピー関西支店


　　　大阪市北区西天満3-14-16　西天満パークビル3号館4階


　　　TEL　06-6365-1510


　　　E-mail：tabihaku@aap-jim.com


　　　事務局開設時間　平日10:00～17:00



＜前回の様子＞