訪問介護事業所「音色」が2026年4月に独立。こうのとり株式会社からの独立事例として地域支援体制を強化

こうのとり株式会社

こうのとり株式会社（本社：大阪市西淀川区、代表取締役：河野 一人）は、訪問介護事業所「音色」を運営する音色株式会社（代表取締役：池上 裕介）が、2026年4月に独立することをお知らせいたします。

本件は、同社が取り組んできた人材育成および独立支援の流れを受けた新たな事例であり、地域における支援体制のさらなる強化を目的としています。

音色株式会社 代表取締役 池上 裕介と訪問介護事業所「音色」外観

訪問介護事業所「音色」は、2024年10月に認可を取得し、こうのとり株式会社の事業所として約1年半にわたり運営してまいりました。

現場での支援体制や運営基盤を整えたうえで、2026年3月末をもって事業の引き継ぎを完了し、新たに法人格を取得。これまで管理者として事業所を牽引してきた池上 裕介が、そのまま音色株式会社の代表取締役に就任し、事業を継続してまいります。

なお、利用者およびスタッフについても、これまでの関係性を維持したまま円滑に引き継ぎを行っております。

訪問介護事業所「音色」外観（豊中市）

こうのとり株式会社は、2014年の設立以来、訪問介護事業・相談支援事業・行動援護従業者養成研修（ストークの行動援護研修）などを通じて、地域に根ざした福祉サービスを展開してきました。

また、西淀川区自立支援協議会 居宅部会長として、地域の訪問介護分野における中枢的な役割も担っています。特に行動援護分野においては、専門性の高い支援体制を構築しており、行動援護従業者養成研修を修了したスタッフが38名在籍している点が強みです。

一方で、単一法人で地域の多様なニーズをすべてカバーすることには限界があるという課題認識から、同社では人材育成と独立支援を軸にした事業展開を行ってきました。

その取り組みの一環として、2017年に株式会社夢心地（代表取締役：藤田 兼史）が設立され、訪問介護事業所夢ごこちを拠点に、ケアプラン事業、就労継続支援B型事業、相談支援事業などを展開しています。

さらに、らいちょう株式会社（代表取締役：松岡 一誠）も独立開業しており、今回の音色株式会社の独立は、これらに続く取り組みとなります。

こうのとり株式会社による独立支援のもと誕生した音色株式会社

訪問介護事業所「音色」は、豊中市を拠点としながら、大阪市淀川区・西淀川区エリアにも対応し、地域に密着した柔軟な支援体制を構築していきます。

各事業所が地理的にも近いエリアに拠点を持つことで、連携を取りやすくし、独立した法人同士が互いに支え合うネットワークを形成しています。また、音色株式会社の代表取締役に就任する池上 裕介は、こうのとり株式会社において現場経験を積みながらキャリアを重ねてきた人材であり、現場から経営へとステップアップした事例の一つです。

同社では、現場経験を重ねた人材が管理者・経営者へと成長していく仕組みを構築しており、本件もその取り組みの成果と位置付けています。

こうのとり株式会社では、法人内での実務経験を積んだ上で独立する仕組みを整えており、独立時の不安を軽減しつつ、経営の安定性と現場判断のスピードを両立できる体制を実現しています。また、独立後も継続的に連携し、困ったときには相互にサポートし合える関係性を構築しています。

今後もこうのとり株式会社および各独立法人は、それぞれの強みを活かしながら連携を深め、地域における障がい福祉サービスの質の向上と持続可能な支援体制の構築に取り組んでまいります。