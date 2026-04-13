【新刊出来！】定番にして最強の一冊！　すべての家族のための備忘録、『家族と自分のために書き残したい！　生前整理 安心ノート』、発売です。

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、2026年4月16日（木）に『家族と自分のために書き残したい！ 生前整理安心ノート』を発売いたします。

預貯金や有価証券、保険や不動産など、生活を送るうえで重要な情報をまとめておけば、自分にもしものことがあったときに、家族や身近な人の手を煩わせることもありません。こうした「生前整理ノート」はいまや多くの商品が刊行されていますが、自分の「もしものとき」を前提とした性質のものなので、ともすると後ろ向きな印象を持つ方もいらっしゃるようです。せめて気配りが行き届いたジャストな内容のものであったら、抵抗感も軽減されることでしょう。

生前整理ノートは項目が多岐にわたりすぎて、思った以上の作業量になってしまったり、逆にこれはと思うテーマがおざなりであったりといったことが、“あるある”として挙げられるようです。「必要なのはわかるけれど、本当にあれもこれも書いておかなければならないのかな？」「スペースも細かくて、書くのがしんどいな」などと、せっかく家族のためにと思い立った気持ちが、萎えてしまう方も少なくないようなのです。

そこで本書は、本当に必要とされる生前整理ノートって何だろう、という原点に立ち返り、「家族を困らせない、でも書き手の負担も必要最低限に」というコンセプトで制作を開始しました。

残したい、書きたい項目ばかりの、“ちょうどよい”誌面。

たとえば、「電子に関する情報は重要だけれど、ノートに書き残せる性質のものは限られるよね」とか、「ペットって財産じゃなくて家族なんだよな、もっとスペースほしいな」といった、既存の生前整理ノートに向けられた要望を編集部で丁寧に検証し、今回の誌面に反映させました。造本やレイアウトについても、【記入しやすく、書き手に優しい誌面】と、【長く残すための上質な風合い】のバランスを考慮した、ちょうどよいつくりになっています。機能性と品のよさを両立させた、まさに定番の一冊といえるでしょう。

ご自身で準備されるのはもちろん、娘・息子さん世代の方が親御さんへ贈り、将来のことについて話し合うきっかけにされるのもよいでしょう。

財産や対人関係、ご自身の趣味趣向や人生観まで、必要十分なコンテンツをまとめました。

自分の情報をまとめることは、必ずしも「人生を終える準備」というわけではなく、これからの生活をより有意義なものにしていこうという、明日のための棚卸でもあります。

ご家族のために、あなた自身のために。ぜひこの本をご活用ください。

【編者プロフィール】

●東京書店

1987年創業、絵本や児童書、趣味・生活にまつわる実用書などを刊行する出版社です。長く愛される各種絵本シリーズや、大人気の音が出る絵本、子どもも大人もわくわくするしかけ絵本、毎日に楽しく役立つ実用書など、心と暮らしを豊かにする書籍を豊富に取り揃えています。本書は、東京書店実用書編集チームが、お客様のニーズに最も忠実な内容を目指して編集した１冊です。

●『家族と自分のために書き残したい！ 生前整理 安心ノート』

編：東京書店

定価：1,430円（税込）

発売日：2026年4月16日

判型：257×182mm／80ページ

ISBN：978-4-88574-780-9

発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

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