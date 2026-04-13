手ぶらで山上に行って楽しめる”おしゃピク”の季節が到来。貸出アイテムが充実した「Garden Picnic2026」春シーズンのご予約受付中。色鮮やかなロケーションが上質で特別なピクニックを演出します

神戸リゾートサービス株式会社

標高約400mの山上に位置し、港町神戸の街並みが一望できるリゾート施設「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」（運営：神戸リゾートサービス株式会社）は、2026年6月28日（日）まで「ガーデンピクニック2026-Spring-」のご予約を受け付けています。広大なガーデン（約4ha）には、可憐な花畑や爽やかな緑、自然空間あふれる様々なロケーションが点在しています。青い空に心地よい鳥のさえずり、芝生やベンチ、ピクニックテーブル、神戸の街並みを見渡す丘などお気に入りの場所でワンランク上の特別なピクニックをお楽しみください

ガーデンピクニックイメージガーデンピクニックイメージ（風の丘フラワー園）

ガーデンピクニック2026 -Spring- ※1日限定10組様 事前予約制（先着順）

春、秋の大人気企画「ガーデンピクニック」。「上質な過ごし方」をテーマに、ピクニックに欠かせないフードやスイーツ、ドリンク、レジャーシート、カッティングボード、カトラリーセットなどをまとめてレンタルしています。ピクニックをさらに演出するドライフラワーやガーランド、アルファベットオブジェ、黒板、シャボン玉などもセットにし、手ぶらで来てもワンランク上の「おしゃピク」がお楽しみいただけます

ガーデンピクニックについて

期間：春シーズン 2026年3月14日（土）～6月28日（日）※GW期間（4/25～5/6）は除く

受け渡し時間：10:30～14:00

料金：ピクニックバスケット2名様分 7,000円（税込）

ガーデンピクニックの詳細を見る :https://www.kobeherb.com/event_experience/garden_picnic/

＜2026春の季刊紙「HERB GARDENS PRESS」デジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Press_spring/

＜総合パンフレットデジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Pamphlet/

ガーデンピクニックイメージ

セット内容

【フード】お重（ハーブ園オリジナルお弁当）

カツサンド、えびカツ彩りサンド、タンドリーチキン、カニクリームコロッケ、スペイン風ベイクドエッグ、きのこのキッシュ、枝豆のふっくら揚、イタリアンハム、グリルポテトローズマリー風味、れんこん挟み揚げ、チキンボール、とうもろこし、プチトマト、パセリ、グリーンリーフ、レモン、ベルローズ

【スイーツ】焼き菓子（バナナウォールナッツマフィン・バウムクーヘンのいずれか）、クッキー（紅茶）、クッキーアーモンドマカロン

【ドリンク】ワインミニボトル（1本 グラス×2）

※神戸北野の老舗ワインハウス「ローテ・ローゼ」のおすすめワイン

ミネラルウォーター 2本

【小物セット】レジャーシート、カッティングボード、カトラリーセット、

ドライフラワー（お持ち帰り可）、ガーランド、アルファベット

オブジェ、黒板&チョーク、シャボン玉（お持ち帰り可）

※小物はドライフラワー、シャボン玉以外すべてレンタルとなります 【オプション】ラグ、ラウンドタオル、クッション（各種プラス300円）

※メニュー例（内容は変更となる場合がございます）

申込方法

ご利用日の2日前の15時までにお電話でお申し込みください

電話番号：078-271-1160 ※キャンセルの場合はご利用日前日の12時までにお知らせください

以降はキャンセル料が発生いたします。ご了承ください ※雨天時は、状況により開催を見送らせていただく場合もございます

予めご了承ください

※基本的には、建物内（グラスハウスを除く）は飲食禁止となっておりますので、ピクニックの

ご利用は屋外施設をご利用ください

※雨天・荒天時には、屋内でのご飲食を可とさせていただく場合がございます

「最高のロケーション」でピクニック

神戸布引ハーブ園のピクニックは、ガーデンが舞台。開放感あふれる園内には、花、ハーブ、芝生、ベンチ、テーブル、東屋などピクニックシーンを彩るロケーションが点在しています。バスケットを片手に、お気に入りの場所を探しながら、最高のおしゃピクを満喫しませんか

雨天・荒天時だけの屋内ピクニックスペースも充実

ハーブや草花に囲まれながらコテージや東屋でピクニックをお楽しみいただけます（四季の庭-くつろぎの庭-）四季の庭-くつろぎの庭-四季の庭-くつろぎの庭-ピクニックバスケットを持って春散歩5月中旬～6月下旬には、多彩なイングリッシュローズと花々で彩られる（四季の庭-おもてなしの庭-）カモミールの甘い香りに包まれる春の段々畑：5月上旬～6月上旬（四季の庭-よろこびの庭-）四季の庭-おもてなしの庭-四季の庭-おもてなしの庭-ネモフィラ畑：5月上旬～下旬（四季の庭-いやしの庭-）自然に囲まれるピクニックスポット（風の丘芝生広場）パラソルやピクニックテーブルが並ぶ展望プラザ5月中旬～6月下旬には、イングリッシュローズの優雅な花々と香りに包まれます（ローズシンフォニーガーデン廊下）

雨天・荒天時に限り、館内でのピクニックが可能に。晴天時にはできない、華やかなピクニックをお楽しみいただけます。お好きなロケーションでピクニックをお楽しみください

※通常（晴天時）は、建物内（グラスハウスを除く）でのご飲食は禁止となっておりますので、ピクニックのご利用は屋外施設をご利用ください

※グラスハウスにある熱帯の植物や果実、花々などで1年中カラフルに彩る温室は、天候に関わらずご利用可能です

※雨天・荒天時には、屋内でのご飲食を可とさせていただく場合がございます

グラスハウス（温室）1Fスペースグラスハウス（温室）1Fスペースグラスハウス（温室）2Fスペース春を彩るハーブガーデン

小径や花壇、丘などの四季折々の趣を感じられる神戸布引ハーブ園。春はハーブや花たちが主役とばかりに華やかに咲き集う最盛期です。ピンク、赤、黄色の可憐なチューリップ（3月下旬～4月下旬）、オレンジ色に輝くポットマリーゴールド（4月下旬～6月上旬）、一面ブルーのネモフィラ畑（5月上旬～下旬）、甘いリンゴのような香りを持つ可憐なカモミール（5月上旬～6月上旬）。さらには、優雅な香りと美しい花姿のイングリッシュローズ（5月中旬～6月下旬）やハーブの女王ラベンダー（5月下旬～7月上旬）と次々にハーブや花々が見頃を迎えます。自然の中に点在するフォトジェニックな風景が、おしゃれで上質なピクニックを演出します

ガーデン情報を詳しく見る :https://www.kobeherb.com/topics/41742チューリップ（見ごろ：3月下旬～4月下旬）ポットマリーゴールド（見ごろ：4月下旬～6月上旬）カモミール（見ごろ：5月上旬～6月上旬）ネモフィラ（見ごろ：5月上旬～下旬）ラベンダー（見ごろ：5月下旬～7月上旬）ローズ（見ごろ：5月中旬～6月下旬）アジサイ（見ごろ：6月中旬～7月下旬）神戸布引ハーブ園／ロープウェイ公式サイト :https://www.kobeherb.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/kobe_nunobiki_herb_gardens/■■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて■■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や北野異人館からすぐのアクセスの良いリゾート施設です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェラウンジ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます

所在地：兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3

お問い合わせ：TEL:078-271-1160

URL：https://www.kobeherb.com/