【開催レポート】リユースは「処分」から「ブランド戦略」へ。株式会社ワサビ、「リユースビジネスEXPO春」にて、海外販売を実現する各種ソリューションと、次世代の「Re commerce戦略」を提言

株式会社ワサビ

世界30カ国以上のECモールと連携するEC一元管理システム「WASABI SWITCH」を展開する株式会社ワサビ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大久保裕史）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催された「FaW TOKYO（ファッションワールド東京）第29回ファッションワールド東京 春」内、「リユースビジネスEXPO春」に出展いたしました。

当日は、アパレル事業をはじめ、買取販売・メーカーなど多くの事業者がブースを訪れ、4月9日（木）には、弊社代表・大久保が登壇し、「拡大する世界のリユース市場 ― アパレル業界の新しい可能性」を実施しました。

セミナー「世界のリユース市場と企業の参入戦略」

本セミナーでは、国内外の市場比較と大手ブランドが取り組む「Re commerce（リコマース）」の最新動向を解説しました。

世界アパレルリユース（セカンドハンド）市場の動き

海外では、日本に比べてサスティナビリティへの関心が高まっており、世界アパレルリユース市場は新品に比べ約3倍のスピードで成長しています。CAGRは約10～15%にのぼり、リユース（セカンドハンド）は、今後主要購買チャネルとして成長が見込まれます。

※1：参考：Future Market Insights Second-Hand Fashion Market (2025 - 2035)より（https://www.futuremarketinsights.com/reports/second-hand-fashion-market）アパレル二次流通における戦略

セミナー内では、実際の大手ブランドの二次流通戦略に触れながら、海外参入に向けた具体的なステップが提案されました。

リユース特有の戦略：

新品とは異なる販売ロジックが必要であり、リユースに精通した企業との連携やプラットフォームの選定が不可欠であること。

ブランド体験の統合：

「リユースから接点を持つ顧客」へのアプローチを最適化し、再販をブランド体験の一部として設計すること。

大久保は、「循環型ビジネスへの対応が、結果として総合的なブランド価値の向上に直結する」と語り、日本企業がとるべき次世代の「Re commerce戦略」を示しました。

参加者からは「大手ブランドの戦略に触れ、海外販売への関心が強まった」といった声が寄せられ、実際に具体的な検討のためにブースを訪れる姿も見られました。

■ ブース展示：越境ECの「壁」を壊すAIテクノロジー

弊社のブース（小間番号：S27-38）では、人手不足や言語の壁を解消し、世界市場への即時参入を可能にする2つのソリューションを展示。中でも、専用アプリ「StockSwitch」を用いた実機による操作体験に大きな注目が集まりました。

代表コメント

株式会社ワサビ

代表取締役 大久保裕史



現在、リユース業界は単なる『中古品販売』から、ブランドアイデンティティを維持したまま循環型経済を牽引する『Re commerce』へと進化しています。二次流通の攻略こそが、これからのグローバル市場攻略の鍵です。私たちはテクノロジーを通じて、日本が誇る高品質なリユース品を世界中へ繋いでまいります。

WASABI SWITCH（ワサビスイッチ） について

リユース事業の運営においては、在庫回転率の向上や販路拡大、業務効率化など、さまざまな課題が存在します。

例えば、在庫管理や出品作業が属人化しやすく、マンパワーに依存してしまうケースや、OMO施策を進めたいものの、日々の業務負荷がボトルネックとなっているケースも少なくありません。



ワサビスイッチは、こうしたリユース事業における課題の解決に特化したEC一元管理システムです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]

・国内外30以上のモールに対応。翻訳不要でそのまま海外展開

現状の運営体制を維持しながら、海外モールに同時展開可能。

自動翻訳ツールにより、英語に不安がある方でも、各種モールの特色に合わせた商品ページを作成できます。

・出品業務時間を75%削減（※1）。EC運営の「ささげ業務」を専用アプリ&システムで効率化

EC運営の要となる「ささげ業務（撮影・採寸・原稿作成）」作業を、専用アプリ「StockSwitch」にて効率化。画像加工や出品情報の自動入力などで、現場の業務負荷を改善します。

※1 2025年12月調べ

・一括出品・受注管理・配送対応などを一元管理

複数チャネルにまたがる運営業務においても、各種マーケットプレイスへの同時出品や在庫管理、受注後の送り状作成などを一元管理。販路拡大と業務負荷の削減を同時に実現します。

本サービスの詳細な機能や活用事例などについては、公式サイトにてご覧いただけます。

ワサビスイッチ 公式サイトはこちらから :https://wasabi-inc.biz/world-switch/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260413_reuseexpo_report

株式会社ワサビ 会社概要

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。日本が扱う質の良い商品を、海外で効率的に販売できる国内外EC管理システムを開発、運用しています。

リユース業界のさらなる発展を促し、リユース・リサイクルビジネスを通じて、環境・経済共に持続可能な社会を目指すイベント「リユースフェス」の事務局を務めるなど、イベント運営にも力を入れています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/191_1_a282eca7c4a5a01d4fd3b2534e7eb843.jpg?v=202604130351 ]

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者：株式会社ワサビ 広報担当

TEL：050-5838-3170

Email：hamada@wasabi-inc.biz



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お問い合わせはこちらから :https://wasabi-inc.biz/contact/press/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260413_reuseexpo_report



